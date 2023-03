Westport meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022

French Italian Dutch German

VANCOUVER, Britisch-Kolumbien, March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. („Westport“) (TSX:WPRT / Nasdaq:WPRT) hat heute die Geschäftsergebnisse des Unternehmens für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 veröffentlicht und einen aktuellen Überblick über die Geschäftstätigkeit gegeben. Alle Zahlen verstehen sich in US-Dollar, sofern nicht anders angegeben.



Wesentliche Aspekte

Der Umsatz belief sich auf 305,7 Mio. USD im Jahr 2022 und 78,0 Mio. USD im vierten Quartal. Dies entspricht einem leichten Rückgang gegenüber den Vergleichszeiträumen im Jahr 2021 aufgrund der Abschwächung des Euro gegenüber dem US-Dollar.

Der Nettoverlust betrug (32,7) Mio. USD oder (0,19) USD pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 13,7 Mio. USD im Vorjahr. Im vierten Quartal 2022 wurde ein Nettoverlust von (16,9) Mio. USD verzeichnet.

Bereinigtes EBITDA 1 von (27,8) Mio. USD, verglichen mit 17,5 Mio. USD im Vorjahr. Im vierten Quartal betrug das bereinigte EBITDA (12,9) Mio. USD.

von (27,8) Mio. USD, verglichen mit 17,5 Mio. USD im Vorjahr. Im vierten Quartal betrug das bereinigte EBITDA (12,9) Mio. USD. Die Barmittel und Barmitteläquivalente beliefen sich zum 31. Dezember 2022 auf 86,2 Mio. USD. Der Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug im Geschäftsjahr 31,6 Mio. USD.

Zuschlag für zwei Programme zur Entwicklung und Lieferung von Flüssiggas-Systemen (LPG) an einen globalen Erstausrüster („OEM“) für mehrere Euro-6- und Euro-7-Fahrzeugplattformen.

für mehrere Euro-6- und Euro-7-Fahrzeugplattformen. Bekanntgabe wichtiger H 2 HPDI-Testergebnisse mit Scania, die den enormen Wert und die herausragende Leistung unserer firmeneigenen Technologie aufzeigen.

HPDI-Testergebnisse mit Scania, die den enormen Wert und die herausragende Leistung unserer firmeneigenen Technologie aufzeigen. Ankündigung einer Zusammenarbeit mit Johnson Matthey, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich nachhaltiger Technologien, zur Entwicklung eines Abgasnachbehandlungssystems für H 2 HPDI.

HPDI. Ankündigung des Ausbaus der globalen Produktionspräsenz in China zur Unterstützung des laufenden und zukünftigen Wachstums des Wasserstoffgeschäfts.

Bekanntgabe der Zusammenarbeit mit einem globalen OEM zur Beurteilung der Leistung, der Effizienz und der Emissionen des mit unserem H 2 HPDI-Kraftstoffsystem ausgestatteten Motors des OEM – die dritte Zusammenarbeit dieser Art, die Westport bisher eingegangen ist.

HPDI-Kraftstoffsystem ausgestatteten Motors des OEM – die dritte Zusammenarbeit dieser Art, die Westport bisher eingegangen ist. Erfolgreiche Vermarktung von H 2 HPDI an ein breites globales Publikum von Branchenteilnehmern, OEMs, Entscheidungsträgern und Investoren im Rahmen führender Veranstaltungen der Branche in Brüssel, Kalifornien, Hannover und Washington.

„Vor dem Hintergrund eines schwierigen makroökonomischen Umfelds im Jahr 2022 ließ Westport seine Partnerschaft mit Cummins hinter sich und setzte seinen Schwerpunkt auf Wachstum und die Zukunft von Wasserstoff. Die Beendigung und der Verkauf des Cummins Westport Joint Venture sowie Währungseffekte wirkten sich sowohl auf die Umsatzzahlen als auch auf den Gewinn aus. Ohne Währungseffekte hätten die Umsätze um 9 % ggü. dem Vorjahr zugelegt, was angesichts des Umfelds, dem sich unsere Branche gegenüber sah, eine deutliche Verbesserung darstellt. Unser Delayed-OEM-Geschäft, die Kraftstoffspeicherung, die Wasserstoffkomponenten und die Elektronikprodukte verzeichneten alle deutliche Umsatzzuwächse, zusätzlich zu dem Absatzwachstum bei unseren OEM-Kunden in Indien. Leider wurden diese Stärken durch die Auswirkungen der hohen Erdgaspreise auf die Verkäufe an die OEMs von leichten und schweren Nutzfahrzeugen auf dem europäischen Markt ausgeglichen.

Mit Blick auf das Jahr 2023 und angesichts solider Fundamentaldaten liegt unser Fokus auf den Dingen, die wir steuern können: Die Ausweitung der Gewinnspanne, das Umsatzwachstum und die technologische Entwicklung werden unseren künftigen Erfolg bestimmen. Wir konzentrieren uns weiterhin auf das Wachstum in unseren Schlüsselmärkten Europa, Indien und China, was uns hilft, nachhaltige Rentabilität zu erzielen, da die Nachfrage nach sauberen, erschwinglichen, emissionsarmen Transportlösungen zunimmt.

Innovation und technologische Entwicklung sind die Eckpfeiler unseres Geschäfts. Wir möchten auf den Erfolg aufbauen, den wir im Jahr 2022 bei der Einführung unserer H 2 HPDI™-Lösung und der Aufklärung unserer Kunden und des Marktes erzielen konnten. Wir werden weiterhin direkt mit wichtigen OEMs zusammenarbeiten, um die Evaluierung unserer Lösung für den Fern- und Schwerlastverkehr voranzubringen. Westport ist Teil der Lösung mit Produkten, die die Reduktion der Treibhausgasemissionen beschleunigen, und zwar jetzt.“

David M. Johnson, Chief Executive Officer

Consolidated Results ($ in millions, except per share amounts)



Over / (Under)

% Over / (Under)

% 4Q22 4Q21 FY22 FY21 Revenues $ 78.0 $ 82.7 (6 ) % $ 305.7 $ 312.4 (2 ) % Gross Margin(2) 4.6 9.3 (50 ) % 36.2 48.2 (25 ) % Gross Margin %(2) 6 % 11 % — 12 % 15 % — Income from investments accounted for by the equity method(1) — 15.0 (100 ) % 0.9 33.7 (97 ) % Net Income (Loss) from Continuing Operations (16.9 ) 5.4 (411 ) % (32.7 ) 13.7 (339 ) % Net Income (Loss) per Share from Continuing Operations (0.10 ) 0.04 (350 ) % (0.19 ) 0.09 (311 ) % EBITDA(2) (13.5 ) 8.4 (261 ) % (17.5 ) 23.0 (176 ) % Adjusted EBITDA(2) (12.9 ) 10.0 (229 ) % (27.8 ) 17.5 (259 ) %

(1) Darin enthalten sind Einnahmen aus unseren Joint Ventures Minda Westport und Westport Weichai Inc.

(2) Diese Finanzkennzahlen und -ziffern sind nicht auf GAAP basierende Kennzahlen. Die Überleitung finden Sie unter „GAAP- und NICHT AUF GAAP BASIERENDE FINANZKENNZAHLEN“.

Geschäftstätigkeit im 4. Quartal 2022 und im Gesamtjahr 2022

Wir erwirtschafteten in den drei Monaten des vierten Quartals und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 Umsätze in Höhe von 78,0 Mio. USD bzw. 305,7 Mio. USD, verglichen mit 82,7 Mio. USD und 312,4 Mio. USD im vierten Quartal und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021.

Der Umsatzrückgang im Gesamtjahr 2022 ist vor allem auf die Abschwächung des Euro gegenüber dem US-Dollar zurückzuführen. Ohne die Effekte der Fremdwährungsumrechnung wäre der Gesamtumsatz um 27,7 Mio. USD bzw. um 9 % gestiegen. Der Gesamtjahreseinfluss der Akquisition unseres Kraftstoffspeichergeschäfts im Juni 2021, höhere Verkaufszahlen bei unseren Wasserstoff- und Elektronikprodukten, höhere Delayed-OEM-Volumina und höhere Verkaufsvolumina bei unseren OEM-Produkten für leichte Nutzfahrzeuge an OEMs in Indien trugen zum Umsatzwachstum bei, während die Volatilität der Kraftstoffpreise, geringere Absatzmengen an russische Kunden im freien Ersatzteilmarkt und im OEM-Geschäft aufgrund des anhaltenden Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sowie geringere Verkäufe von CNG- und LNG-Produkten aufgrund höherer Erdgaspreise auf dem europäischen Markt das Umsatzwachstum schmälerte.

Der Nettoverlust im vierten Quartal 2022 betrug (16,9) Mio. USD bzw. (0,10) USD pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 5,4 Mio. USD bzw. 0,04 USD pro Aktie im gleichen Zeitraum von 2021. Der Nettoverlust im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 betrug (32,7) Mio. USD oder (0,19) USD pro Aktie, verglichen mit einem Nettogewinn von 13,7 Mio. USD im Vorjahr. Der Nettoverlust war vor allem auf niedrigere Bruttomargen aufgrund der Wechselkurse und der gestiegenen Material-, Fertigungs- und Arbeitskosten sowie auf den Verlust von Beteiligungserträgen aus der Beendigung und dem Verkauf des Joint Ventures Cummins Westport Inc. („CWI“) zurückzuführen.

Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen und Amortisation („Bereinigtes EBITDA“), siehe Abschnitt „Nicht auf GAAP basierende Kennzahlen“ in der MD&A, betrug für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr (27,8) Mio. USD, verglichen mit 17,5 Mio. USD im Vorjahr.

Segmentinformationen

Erstausrüster (OEM)

Der OEM-Umsatz betrug in den drei Monaten und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 47,8 Mio. USD bzw. 198,0 Mio. USD, verglichen mit 57,4 Mio. USD bzw. 195,5 Mio. USD in den drei Monaten und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. Der Rückgang von 9,6 Mio. USD im Vergleich zum vierten Quartal 2021 hängt in erster Linie mit der Abschwächung des durchschnittlichen Euro-Kurses gegenüber dem US-Dollar sowie einem Umsatzrückgang in unserem OEM-Geschäft für leichte Nutzfahrzeuge zusammen, der durch ein höheres Umsatzvolumen in unseren Geschäftsfeldern Kraftstoffspeicher, Delayed-OEM, Wasserstoff und Elektronik teilweise ausgeglichen wurde.

Unser OEM-Verkaufsvolumen für schwere Nutzfahrzeuge ging im vierten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 50 % zurück, was vornehmlich aus dem ungünstigen Preisgefälle zwischen LNG und Diesel in Europa resultierte, das durch die Verknappung des LNG-Angebots hervorgerufen wurde und zu einem Rückgang des Volumens führte.

Der Umsatz des OEM-Geschäftssegments stieg im Geschäftsjahr um 2,5 Mio. USD. Dieser Anstieg ist vornehmlich auf das höhere Verkaufsvolumen unserer CNG-Produkte für leichte Nutzfahrzeuge an OEMs in Indien zurückzuführen. Dort erleben wir weiterhin eine starke staatliche Unterstützung und eine Politik, die eine erhebliche Ausweitung von CNG-Fahrzeugen sowie höhere Absatzmengen unserer Elektronik-, Kraftstoffspeicher-, Wasserstoff- und Delayed-OEM-Produkte ermöglichten. Der Umsatzzuwachs wurde durch geringere Absatzmengen in Westeuropa bei unseren OEM-Produkten für leichte Nutzfahrzeuge, niedrigere Umsätze in unserem OEM-Geschäft für schwere Nutzfahrzeuge ggü. dem Vorjahr und durch Währungseffekte aufgrund der Aufwertung des US-Dollars gegenüber dem Euro bei der Umrechnung unserer Abschlüsse teilweise ausgeglichen.

Freier Ersatzteilmarkt

Der Umsatz in den drei Monaten und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 betrug 30,2 Mio. USD bzw. 107,7 Mio. USD, verglichen mit 25,3 Mio. USD bzw. 116,9 Mio. USD in den drei Monaten und im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021. Der Umsatzanstieg in den drei Monaten zum 31. Dezember 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist in erster Linie auf höhere Umsätze in Osteuropa, Westeuropa, insbesondere Italien, und im Asien-Pazifikraum zurückzuführen. Er wurde teilweise durch die vorstehend genannten Währungseffekte des Euro gegenüber dem US-Dollar ausgeglichen.

Der Umsatzrückgang im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 im Vergleich zum Vorjahr resultierte vornehmlich aus geringeren Absatzmengen auf dem russischen Markt aufgrund des anhaltenden Russland-Ukraine-Konflikts, geringeren Absatzmengen in der Türkei und in Argentinien sowie aus den bereits erwähnten Wechselkursauswirkungen. Der Umsatz im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2021 beinhaltete ein großes einmaliges Infrastrukturprojekt in Höhe von 5,3 Mio. USD in Tansania zum Aufbau einer Betankungsinfrastruktur, die den Verkauf und den Betrieb von gasbetriebenen Fahrzeugen ermöglicht.

SEGMENT RESULTS 4Q22 Revenue Operating income (loss) Depreciation & amortization Equity income OEM $ 47.8 $ (12.8 ) $ 1.8 $ — IAM 30.2 0.6 0.8 — Corporate — (5.0 ) 0.1 — Total consolidated $ 78.0 $ (17.2 ) $ 2.7 $ —





SEGMENT RESULTS 4Q21 Revenue Operating income (loss) Depreciation &

amortization Equity income OEM $ 57.4 $ (5.0 ) $ 2.1 $ 0.3 IAM 25.3 (1.3 ) 1.4 — Corporate — (3.7 ) 0.1 14.7 Total consolidated $ 82.7 $ (10.0 ) $ 3.6 $ 15.0

Prognose für 2023

Das Jahr 2023 ist für Westport ein Jahr der Veränderungen. Wir werden unsere bestehenden Märkte weiterhin mit nachhaltigen Produkten bedienen und zugleich neue und aufstrebende Märkte durch die Bereitstellung unserer sauberen, erschwinglichen Transportlösungen erschließen. Trotz der Herausforderungen, die sich unsere Branche nach wie vor gegenübersieht, unter anderem der Russland-Ukraine-Konflikt, Probleme in der Lieferkette und Inflationssorgen, sind wir zuversichtlich, dass wir unsere Pläne für 2023 umsetzen können, indem wir unseren Fokus auf die Dinge richten, die in unserer Hand liegen – Ausweitung der Gewinnspanne, Umsatzwachstum und Entwicklung von Technologien für die Zukunft.

Die Veränderung unserer Kostenstruktur ist eine Priorität für 2023. Es wurden neue Lieferverträge mit Kunden abgeschlossen und wir arbeiten daran, durch weitere Volumenausweitungen in den Geschäftsfeldern, die auch Größenkostenersparnisse ermöglichen, Umsatzsteigerungen zu erzielen. Auf der Kostenseite werden im Verlauf des Jahres eine Reihe von Effizienzverbesserungen vorgenommen, mit denen insbesondere verschiedene Geschäftsbereiche optimiert, die Finanzergebnisse verbessert und zugleich eine kontinuierliche Senkung und Begrenzung der Investitionskosten erzielt werden sollen.

Wir wenden weiterhin ein umsichtiges Liquiditätsmanagement an. Der Fokus des für 2023 vorgesehenen Investitionsprogramms in Höhe von 12 bis 15 Mio. USD liegt in der Weiterentwicklung unserer Arbeit mit Wasserstoff und die Erweiterung der Testzellenkapazität.

Für das Jahr 2024 und darüber hinaus erwarten wir eine verbesserte Rentabilität und ein stärkeres Wachstum, da wir zusätzlich zu den verzeichneten Zuwächsen in unserem Kerngeschäft von den im Jahr 2023 vorgenommenen Änderungen profitieren werden. Die Akzeptanz alternativer Kraftstoffe im Transportwesen nimmt weiter zu und wird voraussichtlich einen sprunghaften Anstieg erfahren, da die gesetzlichen Auflagen ab 2025 in vielen unserer Schlüsselmärkte, darunter Europa, Indien und China, zunehmend strenger werden. Unsere HPDI-Kraftstoffsystemlösung mit Bio-LNG oder Wasserstoff ist eines der sauberen, erschwinglichen Produkte von Westport, das diese gesetzlichen Auflagen jetzt und in Zukunft erfüllt.

Telefonkonferenz

Westport führt am Dienstag, den 14. März 2023 um 7:00 Uhr Pazifische Zeit (10:00 Uhr Ostküstenzeit) eine Telefonkonferenz durch, um diese Ergebnisse zu erörtern. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte: 1-800-319-4610 (Kanada & USA, gebührenfrei) oder 604-638-5340. Der Live-Webcast der Telefonkonferenz ist über die Website von Westport unter https://investors.wfsinc.com/ zugänglich.

Um die Aufzeichnung der Telefonkonferenz abzurufen, wählen Sie bitte 1-800-319-6413 (Kanada & USA, gebührenfrei) oder 1-604-638-9010 und verwenden Sie den Passcode 9886. Die Aufzeichnung der Telefonkonferenz ist bis zum 21. März 2023 verfügbar. Kurz nach der Telefonkonferenz wird der Webcast auf der Website von Westport Fuel Systems archiviert, und die Aufzeichnung wird als Streaming-Audio und als herunterladbare MP3-Datei verfügbar sein.

Abschlüsse und Bericht der Geschäftsführung

Die vollständigen Finanzdaten von Westport für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 finden Sie unter https://investors.wfsinc.com/financials/ .

Jahreshauptversammlung und Sonderversammlung 2023

Westport wird seine diesjährige Jahreshauptversammlung und Sonderversammlung der Aktionäre (die „Versammlung“) am Donnerstag, den 6. April 2023 um 9:30 Uhr Pazifische Zeit virtuell abhalten. Um den Ablauf der virtuellen Versammlung zu vereinfachen, empfiehlt Westport den Aktionären, ihr Stimmrecht schon im Vorfeld der Versammlung wahrzunehmen, indem sie das Weisungsformular für die Stimmabgabe oder das Vollmachtsformular verwenden, das zusammen mit den Versammlungsunterlagen Mitte März per E-Mail oder auf dem Postweg verschickt wird. Weitere Anweisungen zur Stimmabgabe und zum Zugang zur Versammlung finden Sie im Management-Informationsrundschreiben unter „Abschnitt 1: Stimmabgabe“ - bitte prüfen Sie diese Unterlagen nach Erhalt sorgfältig.

Gastzugang:

Einwahl +1-800-319-4610 (Kanada / USA) oder +1-604-638-5340 (International) Webcast https://services.choruscall.ca/links/westportagsm202304.html

Zugang für registrierte Aktionäre oder ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter:

Aktionäre oder ordnungsgemäß bevollmächtigte Vertreter müssen sich für die Teilnahme an bzw. den Zugang zu der virtuellen Versammlung frühzeitig unter folgendem Link anmelden:

https://services.choruscall.ca/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=10021279&linkSecurityString=18f7dd8b53

Bitte melden Sie sich möglichst frühzeitig an, da die Anmeldefrist am 4. April 2023 um 9:30 Uhr Pazifische Zeit (48 Stunden vor der Versammlung) endet. Vor der Versammlung können Aktionäre, die bei Geschäftsschluss am 7. März 2023 im Aktienregister eingetragen sind, ihre Stimme abgeben, indem sie das Vollmachts- oder Weisungsformular gemäß den darin enthaltenen Anweisungen ausfüllen.

Nicht registrierte Aktionäre sollten alle Anweisungen ihrer Vermittler sorgfältig befolgen, um sicherzustellen, dass die Stimmrechte für ihre Aktien von Westport Fuel Systems auf der Versammlung ausgeübt werden. Weitere Informationen zur Stimmabgabe durch Bevollmächtigte vor der Versammlung und zu den Punkten, über die abgestimmt wird, finden Sie in „Abschnitt 1: Stimmabgabe“ des Management-Informationsrundschreibens von Westport Fuel Systems vom 6. März 2023 zu der Versammlung.

Stimmen, die vor der Versammlung abgegeben werden, müssen bis zum 4. April 2023 um 10:00 Uhr Pacific Time bei unserer Transferstelle Computershare Investor Services Inc. eingehen.

Über Westport Fuel Systems

Bei Westport Fuel Systems treiben wir Innovationen für eine sauberere Zukunft voran. Wir sind ein führender Anbieter von fortschrittlichen Kraftstoffkomponenten und -systemen für saubere, kohlenstoffarme Kraftstoffe wie Erdgas, Biogas, Propan und Wasserstoff für die weltweite Transportindustrie. Unsere Technologie bietet die für Verkehrsanwendungen erforderliche Leistung und Kraftstoffeffizienz sowie Umweltfreundlichkeit, um zur Bewältigung der Herausforderungen in Bezug auf den Klimawandel und die städtische Luftqualität beizutragen. Mit Hauptsitz in Vancouver, Kanada, und Niederlassungen in Europa, Asien, Nordamerika und Südamerika bedienen wir unsere Kunden in mehr als 70 Ländern mit führenden globalen Transportmarken. Bei Westport Fuel Systems denken wir voraus. Weitere Informationen finden Sie unter www.wfsinc.com.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen in Bezug auf die erwartete Umsatzentwicklung und Barmittelnutzung, zukünftige strategische Initiativen und zukünftiges Wachstum, die weitere Entwicklung unserer Entwicklungsprogramme (einschließlich jene, die sich auf HPDI und Wasserstoff beziehen), unseren Fokus im Jahr 2023 und die daraus resultierenden Ergebnisse (einschließlich der Ergebnisse der Margen- und Umsatzausweitung und der Optimierung unserer Geschäftsbereiche sowie die Finanzergebnisse), unsere Erwartungen für das Jahr 2024 und darüber hinaus, die Nachfrage nach unseren Produkten, den künftigen Erfolg unserer Geschäfts- und Technologiestrategien, die Absichten von Partnern und potenziellen Kunden, die Leistung und Wettbewerbsfähigkeit der Produkte von Westport Fuel Systems und die Ausweitung der Produktpalette, künftige Marktchancen, die Geschwindigkeit der Einführung von Erdgas im Transportwesen und die Bedingungen und den Zeitplan künftiger Vereinbarungen sowie die Reaktion des Managements von Westport Fuel Systems auf die vorgenannten Faktoren. Diese Aussagen sind weder Versprechen noch Garantien und bringen bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten mit sich. Sie beruhen sowohl auf den Ansichten des Managements als auch auf Annahmen, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Entwicklungen oder Erfolge wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Entwicklungen oder Erfolge abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht werden oder in ihnen impliziert sind. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen gehören solche, die mit Folgendem in Zusammenhang stehen: unserem Umsatzwachstum, unseren Betriebsergebnissen, unserer Branche und unseren Produkten, der allgemeinen Wirtschaft, den Bedingungen auf den Kapital- und Fremdkapitalmärkten und dem Zugang zu diesen Märkten, der Zahlungsfähigkeit, der Regierungspolitik und der Regulierung, technologischen Innovationen, Wechselkursschwankungen, den Betriebskosten, der kontinuierlichen Senkung der Ausgaben, unserer Fähigkeit, neue Produkte erfolgreich zu vermarkten, den Ergebnissen unserer Joint Ventures, der Verfügbarkeit und dem Preis von Erdgas, globalen staatlichen Konjunkturpaketen und neuen Umweltauflagen, der Akzeptanz von und dem Umstieg auf Erdgasfahrzeuge, der Lockerung oder dem Verzicht auf Kraftstoff-Emissionsnormen, dem Unvermögen von Fuhrparks, Kapital oder staatliche Mittel für den Kauf von Erdgasfahrzeugen zu beschaffen, der Entwicklung konkurrierender Technologien, unserer Fähigkeit, unsere Technologie angemessen zu entwickeln und einzusetzen, den Handlungen und Entscheidungen unserer Joint-Venture- und Entwicklungspartner, den Auswirkungen und der Dauer des Russland-Ukraine-Konflikts, Unterbrechungen der Lieferkette sowie sonstigen Risikofaktoren und Annahmen, die unsere tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen oder Erfolge oder unsere Finanzlage beeinträchtigen können, wie in unserem aktuellen Jahresbericht und anderen Unterlagen, die wir bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einreichen, beschrieben. Die Leser sollten sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Änderungen unserer Erwartungen oder von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen zu reflektieren, auf denen solche Aussagen beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind, es sei denn, dies ist gemäß National Instrument 51-102 erforderlich. Die Inhalte von Websites, RSS-Feeds oder Twitter-Accounts, auf die in dieser Pressemitteilung verwiesen wird, sind nicht Bestandteil dieser Pressemitteilung.

Anfragen:

Investor Relations

T: +1 604-718-2046

invest@wfsinc.com

Auf GAAP und nicht auf GAAP basierende Finanzkennzahlen

Unsere Abschlüsse werden in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung (Generally Accepted Accounting Principles, „US-GAAP“) erstellt. Diese Abschlüsse nach US GAAP enthalten nicht zahlungswirksame Aufwendungen sowie andere Aufwendungen und Vorteile, die ungewöhnlich oder selten sind oder die unserer Ansicht nach einen Vergleich mit unseren vergangenen oder zukünftigen Ergebnissen erschweren. Zusätzlich zu den üblichen, gemäß US-GAAP erstellten Kennzahlen verwenden Westport und bestimmte Investoren das EBITDA und das bereinigte EBITDA als Kennzahl für unsere Fähigkeit zur Liquiditätsbeschaffung und der Erzielung eines operativen Cashflows, um das benötigte Betriebskapital zu finanzieren, Schuldverpflichtungen zu bedienen und Kapitalausgaben zu tätigen. Das Management verwendet diese nicht auf GAAP basierenden Kennzahlen auch bei der Überprüfung und Bewertung des Finanzergebnisses von Westport. Auch Investoren und Analysten verwenden das EBITDA häufig für Bewertungszwecke. Dabei wird das EBITDA mit einem Faktor oder „EBITDA-Multiplikator“ multipliziert, der auf einem beobachteten oder abgeleiteten Zusammenhang zwischen dem EBITDA und den Marktwerten beruht, um den ungefähren Gesamtunternehmenswert eines Unternehmens zu ermitteln. Wir sind der Ansicht, dass diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen Investoren und Wertpapieranalysten zusätzliche Informationen zu unseren US-GAAP-Ergebnissen bieten und als Grundlage für den Vergleich unserer Finanzergebnisse zwischen Berichtszeiträumen und mit anderen Unternehmen dienen. Wir glauben, dass diese nicht auf GAAP basierenden Finanzkennzahlen den Vergleich unserer Kernbetriebsergebnisse zwischen Berichtszeiträumen und mit anderen Unternehmen erleichtern, da sie im Falle des EBITDA die Auswirkungen unserer Kapitalstruktur (Nettozinserträge auf Bareinlagen, Zinsaufwendungen für ausstehende Schulden und Kreditfazilitäten), der Vermögensbasis (Abschreibungen) und der steuerlichen Auswirkungen ausklammern. Das bereinigte EBITDA ist dieselbe Kennzahl für das EBITDA von Westport aus der fortgeführten Geschäftstätigkeit und die Auswirkungen der Kapitalstruktur, der Vermögensbasis und der steuerlichen Folgen werden ausgeklammert. Zusätzlich werden nicht realisierte Wechselkursgewinne oder -verluste, aktienbasierte Vergütungsaufwendungen und andere einmalige Wertminderungen und Kosten, die sich voraussichtlich nicht wiederholen werden, herausgerechnet, um einen besseren Einblick in den Cashflow aus dem operativen Geschäft zu ermöglichen, ohne den Einfluss äußerer Ereignisse.

Das EBITDA und das bereinigtes EBITDA sollen Investoren und Analysten zusätzliche Informationen bieten und sind nicht nach US-GAAP-Standard definiert. Sie sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß US GAAP erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden. Das EBITDA und das bereinigte EBITDA klammern die Auswirkungen von Barmittelkosten für Finanzierungstätigkeiten und Steuern sowie die Auswirkungen von Änderungen des Betriebskapitalsaldos aus und sind daher nicht zwangsweise eine Kennzahl für den Betriebsgewinn oder den Cashflow aus der Geschäftstätigkeit gemäß US-GAAP. Andere Unternehmen können das EBITDA und das bereinigte EBITDA anders berechnen.

ÜBERLEITUNG DER NICHT AUF GAAP BASIERENDEN FINANZKENNZAHLEN

Gross Margin Years ended December 31, 2022 2021 (expressed in millions of U.S. dollars) Revenue $ 305.7 $ 312.4 Less: Cost of revenue $ 269.5 $ 264.2 Gross Margin $ 36.2 $ 48.2





Gross Margin as a percentage of Revenue Years ended December 31, 2022 2021 (expressed in millions of U.S. dollars) Revenue $ 305.7 $ 312.4 Gross Margin $ 36.2 $ 48.2 Gross Margin as a percentage of Revenue 12 % 15 %





EBITDA and Adjusted EBITDA Three months ended 31-Mar-21 30-Jun-21 30-Sep-21 31-Dec-21 31-Mar-22 30-Jun-22 30-Sep-22 31-Dec-22 Income (loss) before income taxes $ (2.8 ) $ 9.1 $ (5.4 ) $ 4.6 $ 7.6 $ (11.5 ) $ (11.0 ) $ (16.4 ) Interest expense, net 1.2 1.1 0.9 0.3 1.0 0.7 0.2 0.1 Depreciation and amortization 3.5 3.7 3.3 3.5 3.1 3.1 2.8 2.8 EBITDA $ 1.9 $ 13.9 $ (1.2 ) $ 8.4 $ 11.7 $ (7.7 ) $ (8.0 ) $ (13.5 ) Stock based compensation $ 0.1 $ 0.5 $ 0.7 $ 0.6 $ 0.5 $ 0.9 $ 0.8 $ 0.2 Unrealized foreign exchange (gain) loss $ 0.7 $ (2.3 ) $ (0.9 ) $ 0.5 $ 0.8 $ 2.5 $ 2.7 $ 0.4 Asset impairment $ — $ — $ — $ 0.5 $ — $ — $ — $ — Bargain purchase gain $ — $ (5.9 ) $ — $ — $ — $ — $ — $ — (Gain) loss on sale of investments $ — $ — $ — $ — $ (19.1 ) $ — $ — Adjusted EBITDA $ 2.7 $ 6.2 $ (1.4 ) $ 10.0 $ (6.1 ) $ (4.3 ) $ (4.5 ) $ (12.9 )





WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Konsolidierte Bilanz (Ausgedrückt in Tausend US-Dollar, ausgenommen Aktienbeträge) 31. Dezember 2022 und 2021





December 31, 2022 December 31, 2021 Assets Current assets: Cash and cash equivalents (including restricted cash) $ 86,184 $ 124,892 Accounts receivable 101,640 101,508 Inventories 81,635 83,128 Prepaid expenses 7,760 6,997 Current assets held for sale — 22,039 Total current assets 277,219 338,564 Long-term investments 4,629 3,824 Property, plant and equipment 62,641 64,420 Operating lease right-of-use assets 23,727 28,830 Intangible assets 7,817 9,286 Deferred income tax assets 10,430 11,653 Goodwill 2,958 3,121 Other long-term assets 18,030 11,615 Total assets $ 407,451 $ 471,313 Liabilities and Shareholders’ Equity Current liabilities: Accounts payable and accrued liabilities $ 98,863 $ 99,238 Current portion of operating lease liabilities 3,379 4,190 Short-term debt 9,102 13,652 Current portion of long-term debt 11,698 10,590 Current portion of long-term royalty payable 1,162 5,200 Current portion of warranty liability 11,315 13,577 Total current liabilities 135,519 146,447 Long-term operating lease liabilities 20,080 24,362 Long-term debt 32,164 45,125 Long-term royalty payable 4,376 4,747 Warranty liability 2,984 5,214 Deferred income tax liabilities 3,282 3,392 Other long-term liabilities 5,080 5,607 Total liabilities 203,485 234,894 Shareholders’ equity: Share capital: Unlimited common and preferred shares, no par value 171,303,165 (2021 - 170,799,325) common shares issued and outstanding 1,243,272 1,242,006 Other equity instruments 9,212 8,412 Additional paid-in-capital 11,516 11,516 Accumulated deficit (1,024,716 ) (992,021 ) Accumulated other comprehensive loss (35,318 ) (33,494 ) Total shareholders' equity 203,966 236,419 Total liabilities and shareholders' equity $ 407,451 $ 471,313





WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Gesamtergebnisrechnung (Verlust) (Ausgedrückt in Tausend US-Dollar, außer bei Aktien- und pro-Aktie-Beträgen) Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2022 und 2021





Years ended December 31, 2022 2021 Revenue $ 305,698 $ 312,412 Cost of revenue and expenses: Cost of revenue 269,496 264,260 Research and development 23,497 25,194 General and administrative 37,042 36,290 Sales and marketing 15,073 13,495 Foreign exchange loss (gain) 6,378 (1,984 ) Depreciation and amortization 4,416 5,390 Loss (gain) on sale of assets 62 (146 ) Impairment on long lived assets, net — 459 355,964 342,958 Loss from operations (50,266 ) (30,546 ) Income from investments accounted for by the equity method 930 33,741 Bargain purchase gain from acquisition — 5,856 Gain on sale of investment 19,119 — Interest on long-term debt and amortization of discount (3,351 ) (4,937 ) Other income (loss), net 879 1,053 Interest income, net of bank charges 1,406 360 Income (loss) before income taxes (31,283 ) 5,527 Income tax expense (recovery): Current 1,852 2,172 Deferred (440 ) (10,303 ) 1,412 (8,131 ) Net income (loss) for the year (32,695 ) 13,658 Other comprehensive loss: Cumulative translation adjustment (1,824 ) (8,953 ) Comprehensive loss $ (34,519 ) $ 4,705 Income (loss) per share: Net income (loss) per share - basic $ (0.19 ) $ 0.09 Net income (loss) per share - diluted $ (0.19 ) $ 0.08 Weighted average common shares outstanding: Basic 171,225,305 160,232,742 Diluted 171,225,305 162,099,175





WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Konsolidierte Kapitalflussrechnung (Ausgedrückt in Tausend US-Dollar) Geschäftsjahre zum 31. Dezember 2022 und 2021