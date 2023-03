Westport riporta i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno 2022

French Italian Dutch German

VANCOUVER, British Columbia, March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Westport Fuel Systems Inc. (“Westport”) (TSX:WPRT / Nasdaq:WPRT) ha comunicato oggi i risultati finanziari del quarto trimestre e dell’anno conclusosi il 31 dicembre 2022 e ha fornito un aggiornamento sulle operazioni. Tutti i dati sono espressi in dollari USA, salvo diversa indicazione.



In evidenza

Ricavi pari a 305,7 milioni di dollari per il 2022 e 78,0 milioni di dollari per il quarto trimestre, in leggero calo rispetto ai periodi comparabili del 2021 a causa dell’indebolimento dell’euro rispetto al dollaro.

Perdita netta di (32,7) milioni di dollari ossia (0,19) dollari per azione, rispetto all’utile netto di 13,7 milioni di dollari USA dell’anno precedente. Per il quarto trimestre 2022 la perdita netta è stata di (16,9) milioni di dollari.

EBITDA rettificato 1 di (27,8) milioni di dollari, rispetto ai 17,5 milioni di dollari dell’anno precedente. L’EBITDA rettificato del quarto trimestre è stato di (12,9) milioni di dollari.

di (27,8) milioni di dollari, rispetto ai 17,5 milioni di dollari dell’anno precedente. L’EBITDA rettificato del quarto trimestre è stato di (12,9) milioni di dollari. La liquidità e gli equivalenti di cassa sono stati pari a 86,2 milioni di dollari per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022. La liquidità impiegata nelle attività operative durante l’anno è stata di 31,6 milioni di dollari.

Aggiudicati due programmi per lo sviluppo e la fornitura di sistemi GPL a un produttore globale di apparecchiature originali (“OEM”) per diverse piattaforme di veicoli Euro 6 ed Euro 7.

per diverse piattaforme di veicoli Euro 6 ed Euro 7. Annunciati importanti risultati dei test H 2 HPDI con Scania, che hanno dimostrato l’enorme valore e le migliori prestazioni della nostra tecnologia proprietaria.

HPDI con Scania, che hanno dimostrato l’enorme valore e le migliori prestazioni della nostra tecnologia proprietaria. Annunciata una collaborazione con Johnson Matthey, leader mondiale nelle tecnologie sostenibili, per sviluppare un sistema di post-trattamento delle emissioni per H 2 HPDI.

HPDI. Annunciata l’espansione della produzione globale in Cina per sostenere la crescita attuale e futura dell’idrogeno.

Annunciata la collaborazione con un OEM globale per valutare le prestazioni, l’efficienza e le emissioni del motore dell’OEM dotato del nostro sistema di alimentazione H 2 HPDI, ad oggi la terza collaborazione di questo tipo per Westport.

HPDI, ad oggi la terza collaborazione di questo tipo per Westport. Commercializzato con successo l’H 2 HPDI a un ampio pubblico globale di operatori del settore, OEM, responsabili politici e investitori in occasione di importanti eventi del settore a Bruxelles, in California, ad Hannover e a Washington.

“In un contesto macroeconomico difficile come il 2022, Westport stava abbandonando la partnership con Cummins per cercare crescita e un futuro a idrogeno. La cessazione e la vendita della joint venture Cummins Westport, insieme all’impatto dei tassi di cambio hanno prodotto un effetto negativo sui risultati sia in termini di ricavi che di profitto. Senza l’impatto dei cambi, i ricavi sarebbero aumentati del 9% rispetto all’anno precedente, un miglioramento significativo se si considera il contesto in cui si trova il nostro settore. L’attività delayed-OEM, lo stoccaggio del carburante, i componenti per l’idrogeno e i prodotti elettronici hanno registrato una crescita significativa delle vendite, oltre all’aumento dei volumi per i nostri clienti OEM in India. Purtroppo, questi punti di forza sono stati sbilanciati dall’impatto dei prezzi elevati del gas naturale sulle vendite del mercato europeo nelle attività light-duty e heavy-duty OEM.

Guardando al 2023, e sostenuti dal rafforzamento dei fondamentali, ci concentriamo su ciò che possiamo controllare: l’espansione dei margini, la crescita dei ricavi e lo sviluppo tecnologico guideranno il nostro successo in futuro. Rimaniamo concentrati sulla crescita nei nostri mercati chiave: Europa, India e Cina. Questo ci aiuta a raggiungere una redditività sostenibile grazie all’aumento della domanda di soluzioni di trasporto pulite e convenienti a basse emissioni.

Poiché l’innovazione e lo sviluppo tecnologico sono una pietra miliare della nostra attività, intendiamo sfruttare il successo ottenuto nel 2022 introducendo ed educando i nostri clienti e il mercato alla nostra soluzione H 2 HPDI™. Continueremo a lavorare direttamente con i principali OEM per far progredire la valutazione della nostra soluzione per il trasporto pesante a lungo raggio. Westport fa parte della soluzione grazie a prodotti che stanno accelerando la riduzione delle emissioni di gas serra, ora.”

David M. Johnson, Amministratore delegato

Consolidated Results ($ in millions, except per share amounts)



Over / (Under)

% Over / (Under)

% 4Q22 4Q21 FY22 FY21 Revenues $ 78.0 $ 82.7 (6 ) % $ 305.7 $ 312.4 (2 ) % Gross Margin(2) 4.6 9.3 (50 ) % 36.2 48.2 (25 ) % Gross Margin %(2) 6 % 11 % — 12 % 15 % — Income from investments accounted for by the equity method(1) — 15.0 (100 ) % 0.9 33.7 (97 ) % Net Income (Loss) from Continuing Operations (16.9 ) 5.4 (411 ) % (32.7 ) 13.7 (339 ) % Net Income (Loss) per Share from Continuing Operations (0.10 ) 0.04 (350 ) % (0.19 ) 0.09 (311 ) % EBITDA(2) (13.5 ) 8.4 (261 ) % (17.5 ) 23.0 (176 ) % Adjusted EBITDA(2) (12.9 ) 10.0 (229 ) % (27.8 ) 17.5 (259 ) %

(1) Include principalmente i ricavi delle nostre joint venture Minda Westport e Westport Weichai Inc.

(2) Queste misure e indici finanziari sono misure non-GAAP. Per la riconciliazione si rimanda alle MISURE FINANZIARIE GAAP e NON-GAAP.

Operazioni del 4T22 e dell’intero anno 2022

Abbiamo generato ricavi per 78,0 milioni di dollari e 305,7 milioni di dollari rispettivamente nei tre mesi e nell’anno conclusi il 31 dicembre 2022, rispetto a 82,7 milioni di dollari e 312,4 milioni di dollari rispettivamente nei tre mesi e nell’anno conclusi il 31 dicembre 2021.

I ricavi per l’intero anno 2022 sono diminuiti principalmente a causa dell’indebolimento dell’euro rispetto al dollaro USA. Escludendo la conversione delle valute estere, i ricavi totali sarebbero aumentati di 27,7 milioni di dollari, pari al 9%. L’impatto sull’intero anno dell’acquisizione della nostra attività di stoccaggio del carburante nel giugno 2021, l’aumento dei volumi di vendita dei nostri prodotti a idrogeno ed elettronici, l’aumento dei volumi di vendita dei nostri prodotti delayed-OEM per i light-duty OEM in India hanno contribuito alla crescita dei ricavi, che sono stati influenzati negativamente dalla volatilità dei prezzi dei carburanti, dalla riduzione dei volumi di vendita ai clienti russi nei settori Aftermarket indipendente e degli OEM a causa del conflitto in corso tra Russia e Ucraina e dalla riduzione delle vendite di prodotti GNC e GNL a causa dell’aumento dei prezzi del gas naturale nel mercato europeo.

La perdita netta per il quarto trimestre del 2022 è stata di (16,9) milioni di dollari, ossia (0,10) dollari per azione, rispetto all’utile netto di 5,4 milioni di dollari, o 0,04 dollari per azione, per lo stesso periodo del 2021. La perdita netta per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 è stata di (32,7) milioni di dollari, pari a (0,19) dollari per azione, rispetto all’utile netto di 13,7 milioni di dollari dell’esercizio precedente. La perdita netta è stata attribuita principalmente alla riduzione dei margini lordi, dovuta alla combinazione tra tasso di cambio e aumento dei costi dei materiali, della produzione e della manodopera, e alla perdita di entrate azionarie derivanti dalla chiusura e dalla vendita della joint venture Cummins Westport Inc. (“CWI”).

Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 abbiamo registrato un utile rettificato al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (“EBITDA rettificato”), si veda la sezione “Misure non-GAAP” nel documento MD&A) di (27,8) milioni di dollari, rispetto ai 17,5 milioni di dollari dell’esercizio precedente.

Informazioni sul segmento

Produttore di apparecchiature originali (OEM)

I ricavi OEM per i tre mesi e l’anno conclusi il 31 dicembre 2022 sono stati rispettivamente di 47,8 milioni di dollari e 198,0 milioni di dollari, rispetto ai 57,4 milioni di dollari e 195,5 milioni di dollari per i tre mesi e l’anno conclusi il 31 dicembre 2021. Il calo di 9,6 milioni di dollari rispetto al quarto trimestre 2021 è stato determinato principalmente dalla diminuzione del tasso medio di cambio dell’euro rispetto al dollaro USA e dal calo delle vendite del nostro settore light-duty OEM, parzialmente compensato dall’aumento dei volumi di vendita delle nostre attività di stoccaggio del carburante, delayed-OEM, idrogeno ed elettronica.

Nel quarto trimestre del 2022 i nostri volumi di vendita nelle attività heavy-duty OEM sono diminuiti del 50% rispetto al periodo precedente, principalmente a causa del differenziale sfavorevole del prezzo del carburante tra GNL e gasolio in Europa, dovuto alla carenza di forniture di GNL, che ha causato una riduzione dei volumi.

I ricavi del segmento OEM sono aumentati di 2,5 milioni di dollari nel corso dell’anno, grazie soprattutto all’incremento dei volumi di vendita dei nostri prodotti light-duty GNC agli OEM in India, dove continuiamo a riscontrare un forte sostegno da parte del governo e delle politiche in atto per la significativa espansione dei veicoli GNC, e all’aumento dei volumi di vendita dei nostri prodotti elettronici, di stoccaggio del carburante, dell’idrogeno e dei prodotti delayed-OEM. Questo risultato è stato parzialmente compensato da un calo dei volumi di vendita in Europa occidentale per i nostri prodotti light-duty OEM, da una diminuzione dei ricavi rispetto all’anno precedente nelle attività heavy-duty OEM e dall’impatto dei cambi dovuto al rafforzamento del dollaro USA rispetto all’euro nella conversione dei nostri bilanci.

Aftermarket indipendente

I ricavi per i tre mesi e l’anno conclusi il 31 dicembre 2022 sono stati rispettivamente di 30,2 milioni di dollari e 107,7 milioni di dollari, rispetto ai 25,3 milioni di dollari e 116,9 milioni di dollari per i tre mesi e l’anno conclusi il 31 dicembre 2021. L’aumento dei ricavi nei tre mesi chiusi al 31 dicembre 2022 rispetto al periodo precedente è stato determinato principalmente dall’incremento delle vendite in Europa orientale, Europa occidentale, in particolare in Italia, e Asia Pacifico. Ciò è stato parzialmente compensato dal già citato impatto dei tassi di cambio dell’euro rispetto al dollaro USA.

La diminuzione dei ricavi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 rispetto all’anno precedente è stata determinata principalmente dai minori volumi di vendita al mercato russo a causa del conflitto in corso tra Russia e Ucraina, dai minori volumi di vendita alla Turchia e all’Argentina e dal già citato impatto dei tassi di cambio. I ricavi per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 comprendono un grande progetto infrastrutturale una tantum di 5,3 milioni di dollari in Tanzania per la costruzione di un’infrastruttura di rifornimento che consenta la vendita e il funzionamento di veicoli ad alimentazione gassosa.

SEGMENT RESULTS 4Q22 Revenue Operating income (loss) Depreciation & amortization Equity income OEM $ 47.8 $ (12.8 ) $ 1.8 $ — IAM 30.2 0.6 0.8 — Corporate — (5.0 ) 0.1 — Total consolidated $ 78.0 $ (17.2 ) $ 2.7 $ —





SEGMENT RESULTS 4Q21 Revenue Operating income (loss) Depreciation &

amortization Equity income OEM $ 57.4 $ (5.0 ) $ 2.1 $ 0.3 IAM 25.3 (1.3 ) 1.4 — Corporate — (3.7 ) 0.1 14.7 Total consolidated $ 82.7 $ (10.0 ) $ 3.6 $ 15.0

Prospettive per il 2023

Il 2023 è un anno di cambiamenti per Westport. Continuiamo a operare in modo sostenibile nei nostri mercati esistenti, sbloccando al contempo mercati nuovi ed emergenti attraverso la fornitura di soluzioni di trasporto più pulite e convenienti. Sebbene permangano ancora venti contrari per il nostro settore, tra cui il conflitto tra Russia e Ucraina, i problemi della catena di approvvigionamento e le preoccupazioni legate all’inflazione, siamo sicuri di essere in grado di realizzare i piani per il 2023, concentrandoci su ciò che possiamo controllare, guidando l’espansione dei margini e dei ricavi e sviluppando la tecnologia per il futuro.

La modifica della nostra struttura dei costi è una priorità per il 2023. Sono stati stipulati nuovi contratti di fornitura con i clienti e si sta lavorando per incrementare ulteriormente i ricavi top line con un’ulteriore espansione dei volumi in tutta l’azienda, con l’ulteriore vantaggio di creare economie di scala. Per quanto riguarda i costi, nel corso dell’anno verrà messa in atto una serie di miglioramenti dell’efficienza, con l’obiettivo di ottimizzare le varie unità aziendali e migliorare le prestazioni finanziarie, lavorando costantemente per ridurre e attenuare i costi dei fattori produttivi.

La gestione della liquidità rimane prudente. Il programma di investimento in atto per il 2023, pari a 12-15 milioni di dollari, è incentrato sull’avanzamento del nostro lavoro con l’idrogeno e sull’aumento della capacità delle celle di prova.

Per il 2024 e oltre, prevediamo un miglioramento della redditività e della crescita, in quanto inizieremo a beneficiare dei cambiamenti apportati nel 2023, oltre a una crescita dimostrata nel nostro core business. L’adozione di carburanti alternativi per applicazioni di trasporto continua ad accelerare e si prevede un aumento graduale con l’inasprimento dei requisiti normativi a partire dal 2025 in molti dei nostri mercati chiave, tra cui Europa, India e Cina. Il nostro sistema di alimentazione HPDI che utilizza Bio GNL o idrogeno è uno dei prodotti puliti e convenienti di Westport che risponde a questi requisiti normativi ora e in futuro.

Informazioni su Westport Fuel Systems

In Westport Fuel Systems, promuoviamo l’innovazione per assicurare un domani più pulito. Siamo un fornitore leader di componenti e sistemi avanzati per l’erogazione di carburanti puliti e a basse emissioni di carbonio come il gas naturale, il gas naturale rinnovabile, il propano e l’idrogeno per l’industria globale dei trasporti. La nostra tecnologia offre prestazioni, risparmio di carburante e benefici ambientali per affrontare le sfide legate al cambiamento climatico globale e alla qualità dell’aria urbana. Con sede centrale a Vancouver, in Canada, e sedi operative in Europa, Asia, Nord America e Sud America, serviamo i nostri clienti in oltre 70 Paesi con marchi leader nel settore del trasporto globale. In Westport Fuel Systems, pensiamo al futuro. Per ulteriori informazioni, visitare www.wfsinc.com.

Nota di cautela in merito alle dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali, comprese quelle relative alle aspettative di ricavi e di utilizzo della liquidità, alle future iniziative strategiche e alla crescita futura, al futuro dei nostri programmi di sviluppo (compresi quelli relativi all’HPDI e all’idrogeno), alla nostra attenzione per il 2023 e ai risultati di tali attività (compresi quelli relativi all’espansione dei margini e dei ricavi e all’ottimizzazione delle nostre unità aziendali e delle prestazioni finanziarie), alle nostre aspettative per il 2024 e oltre, la domanda dei nostri prodotti, il futuro successo delle nostre strategie commerciali e tecnologiche, le intenzioni di partner e potenziali clienti, le prestazioni e la competitività dei prodotti di Westport Fuel Systems e l’espansione della copertura dei prodotti, le future opportunità di mercato, la velocità di adozione del gas naturale per il trasporto e i termini e le tempistiche di accordi futuri, nonché la risposta del Management di Westport Fuel Systems a uno qualsiasi dei suddetti fattori. Tali dichiarazioni non sono né promesse né garanzie, ma comportano rischi e incertezze noti e sconosciuti e si basano sia sulle opinioni del Management sia su ipotesi che possono far sì che i nostri risultati effettivi, i livelli di attività, le prestazioni o i risultati siano sostanzialmente diversi da qualsiasi risultato, livello di attività, prestazione o risultato futuro espresso o implicito in queste dichiarazioni previsionali. Tali rischi, incertezze e ipotesi includono quelli relativi alla crescita dei ricavi, ai risultati operativi, al settore e ai prodotti, all’economia generale, alle condizioni e all’accesso ai mercati dei capitali e del debito, alla solvibilità, alle politiche e alle normative governative, alle innovazioni tecnologiche, alle fluttuazioni dei tassi di cambio, alle spese operative, alla continua riduzione delle spese, alla capacità di commercializzare con successo nuovi prodotti, alle prestazioni delle nostre joint venture, alla disponibilità e al prezzo del gas naturale, ai pacchetti di stimolo governativi globali e alle nuove normative ambientali, all’accettazione e al passaggio ai veicoli a gas naturale, l’allentamento o la deroga agli standard sulle emissioni di carburante, l’incapacità delle flotte di accedere a capitali o finanziamenti governativi per l’acquisto di veicoli a gas naturale, lo sviluppo di tecnologie concorrenti, la nostra capacità di sviluppare e distribuire adeguatamente la nostra tecnologia, le azioni e le decisioni dei nostri partner di joint venture e di sviluppo, gli effetti e la durata del conflitto tra Russia e Ucraina, le interruzioni della catena di approvvigionamento, nonché altri fattori di rischio e ipotesi che possono influire sui nostri risultati effettivi, sulle nostre prestazioni o realizzazioni o sulla nostra posizione finanziaria, descritti nel nostro più recente Modulo informativo annuale e in altri documenti depositati presso le autorità di regolamentazione dei titoli. I lettori non devono fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali, che si riferiscono solo alla data in cui sono state rilasciate. Decliniamo qualsiasi obbligo di aggiornare o rivedere pubblicamente tali dichiarazioni per riflettere qualsiasi cambiamento nelle nostre aspettative o negli eventi, condizioni o circostanze su cui tali dichiarazioni possono essere basate, o che possono influenzare la probabilità che i risultati effettivi differiscano da quelli indicati in queste dichiarazioni previsionali, ad eccezione di quanto richiesto dal National Instrument 51-102. I contenuti di qualsiasi sito web, feed RSS o account Twitter a cui si fa riferimento nel presente comunicato stampa non sono incorporati come riferimento nel presente documento.

Misure finanziarie GAAP e non-GAAP

I nostri bilanci sono redatti in conformità ai principi contabili generalmente accettati negli Stati Uniti (“U.S. GAAP”). Questi bilanci U.S. GAAP includono oneri non monetari e altri oneri e benefici che possono essere di natura inusuale o infrequente o che riteniamo possano rendere difficile il confronto con i nostri risultati precedenti o futuri. Oltre alle misure convenzionali preparate in conformità agli U.S. GAAP, Westport e alcuni investitori utilizzano l’EBITDA e l’EBITDA rettificato come indicatore della capacità di generare liquidità producendo flussi di cassa operativi per finanziare il fabbisogno di capitale circolante, servire gli obblighi di debito e finanziare le spese in conto capitale. Il Management utilizza anche queste misure non-GAAP nell’esame e nella valutazione della performance finanziaria di Westport. L’EBITDA viene anche spesso utilizzato da investitori e analisti per scopi di valutazione, moltiplicando l’EBITDA per un fattore o “multiplo dell’EBITDA” basato su una relazione osservata o dedotta tra l’EBITDA e i valori di mercato per determinare il valore complessivo approssimativo dell’impresa. Riteniamo che queste misure finanziarie non-GAAP forniscano ulteriori informazioni agli investitori e agli analisti di titoli come supplemento ai nostri risultati U.S. GAAP e come base per confrontare i nostri risultati finanziari tra un periodo e l’altro e per confrontare i nostri risultati finanziari con quelli di altre società. Riteniamo che queste misure finanziarie non-GAAP facilitino il confronto dei nostri risultati operativi principali da un periodo all’altro e con quelli di altre società, in quanto, nel caso dell’EBITDA, eliminano gli effetti della nostra struttura di capitale (interessi attivi netti sui depositi in contanti, interessi passivi sul debito in essere e sulle strutture di debito), della base di attività (svalutazioni e ammortamenti) e delle conseguenze fiscali. L’EBITDA rettificato fornisce lo stesso indicatore dell’EBITDA di Westport derivante da attività continuative, rimuovendo gli effetti della nostra struttura di capitale, della base di attività e delle conseguenze fiscali, ma esclude anche eventuali utili o perdite non realizzate sui cambi, oneri di compensazione basati su azioni e altre svalutazioni e costi una tantum che non si prevede si ripetano, al fine di fornire una maggiore comprensione del flusso di cassa prodotto dalla nostra attività operativa, senza l’influenza di eventi estranei.

L’EBITDA e l’EBITDA rettificato hanno lo scopo di fornire ulteriori informazioni agli investitori e agli analisti e non hanno una definizione standardizzata secondo gli U.S. GAAP e non devono essere considerati separatamente o in sostituzione di misure di performance preparate in conformità agli U.S. GAAP. L’EBITDA e l’EBITDA rettificato escludono l’impatto dei costi di cassa delle attività di finanziamento e delle imposte, nonché gli effetti delle variazioni dei saldi del capitale circolante operativo, e pertanto non sono necessariamente indicativi dell’utile operativo o del flusso di cassa derivante dalle attività operative secondo gli U.S. GAAP. Altre società possono calcolare l’EBITDA e l’EBITDA rettificato in modo diverso.

RICONCILIAZIONE DELLE MISURE FINANZIARIE NON-GAAP

Gross Margin Years ended December 31, 2022 2021 (expressed in millions of U.S. dollars) Revenue $ 305.7 $ 312.4 Less: Cost of revenue $ 269.5 $ 264.2 Gross Margin $ 36.2 $ 48.2





Gross Margin as a percentage of Revenue Years ended December 31, 2022 2021 (expressed in millions of U.S. dollars) Revenue $ 305.7 $ 312.4 Gross Margin $ 36.2 $ 48.2 Gross Margin as a percentage of Revenue 12 % 15 %





EBITDA and Adjusted EBITDA Three months ended 31-Mar-21 30-Jun-21 30-Sep-21 31-Dec-21 31-Mar-22 30-Jun-22 30-Sep-22 31-Dec-22 Income (loss) before income taxes $ (2.8 ) $ 9.1 $ (5.4 ) $ 4.6 $ 7.6 $ (11.5 ) $ (11.0 ) $ (16.4 ) Interest expense, net 1.2 1.1 0.9 0.3 1.0 0.7 0.2 0.1 Depreciation and amortization 3.5 3.7 3.3 3.5 3.1 3.1 2.8 2.8 EBITDA $ 1.9 $ 13.9 $ (1.2 ) $ 8.4 $ 11.7 $ (7.7 ) $ (8.0 ) $ (13.5 ) Stock based compensation $ 0.1 $ 0.5 $ 0.7 $ 0.6 $ 0.5 $ 0.9 $ 0.8 $ 0.2 Unrealized foreign exchange (gain) loss $ 0.7 $ (2.3 ) $ (0.9 ) $ 0.5 $ 0.8 $ 2.5 $ 2.7 $ 0.4 Asset impairment $ — $ — $ — $ 0.5 $ — $ — $ — $ — Bargain purchase gain $ — $ (5.9 ) $ — $ — $ — $ — $ — $ — (Gain) loss on sale of investments $ — $ — $ — $ — $ (19.1 ) $ — $ — Adjusted EBITDA $ 2.7 $ 6.2 $ (1.4 ) $ 10.0 $ (6.1 ) $ (4.3 ) $ (4.5 ) $ (12.9 )





WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Bilancio consolidato (espressi in migliaia di dollari USA, eccetto i valori delle azioni) 31 dicembre 2022 e 2021





December 31, 2022 December 31, 2021 Assets Current assets: Cash and cash equivalents (including restricted cash) $ 86,184 $ 124,892 Accounts receivable 101,640 101,508 Inventories 81,635 83,128 Prepaid expenses 7,760 6,997 Current assets held for sale — 22,039 Total current assets 277,219 338,564 Long-term investments 4,629 3,824 Property, plant and equipment 62,641 64,420 Operating lease right-of-use assets 23,727 28,830 Intangible assets 7,817 9,286 Deferred income tax assets 10,430 11,653 Goodwill 2,958 3,121 Other long-term assets 18,030 11,615 Total assets $ 407,451 $ 471,313 Liabilities and Shareholders’ Equity Current liabilities: Accounts payable and accrued liabilities $ 98,863 $ 99,238 Current portion of operating lease liabilities 3,379 4,190 Short-term debt 9,102 13,652 Current portion of long-term debt 11,698 10,590 Current portion of long-term royalty payable 1,162 5,200 Current portion of warranty liability 11,315 13,577 Total current liabilities 135,519 146,447 Long-term operating lease liabilities 20,080 24,362 Long-term debt 32,164 45,125 Long-term royalty payable 4,376 4,747 Warranty liability 2,984 5,214 Deferred income tax liabilities 3,282 3,392 Other long-term liabilities 5,080 5,607 Total liabilities 203,485 234,894 Shareholders’ equity: Share capital: Unlimited common and preferred shares, no par value 171,303,165 (2021 - 170,799,325) common shares issued and outstanding 1,243,272 1,242,006 Other equity instruments 9,212 8,412 Additional paid-in-capital 11,516 11,516 Accumulated deficit (1,024,716 ) (992,021 ) Accumulated other comprehensive loss (35,318 ) (33,494 ) Total shareholders' equity 203,966 236,419 Total liabilities and shareholders' equity $ 407,451 $ 471,313





WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Prospetti consolidati delle attività e dell’utile (perdita) complessivo (espressi in migliaia di dollari USA, esclusi i valori delle azioni e per azione) Anni chiusi al 31 dicembre 2022 e 2021





Years ended December 31, 2022 2021 Revenue $ 305,698 $ 312,412 Cost of revenue and expenses: Cost of revenue 269,496 264,260 Research and development 23,497 25,194 General and administrative 37,042 36,290 Sales and marketing 15,073 13,495 Foreign exchange loss (gain) 6,378 (1,984 ) Depreciation and amortization 4,416 5,390 Loss (gain) on sale of assets 62 (146 ) Impairment on long lived assets, net — 459 355,964 342,958 Loss from operations (50,266 ) (30,546 ) Income from investments accounted for by the equity method 930 33,741 Bargain purchase gain from acquisition — 5,856 Gain on sale of investment 19,119 — Interest on long-term debt and amortization of discount (3,351 ) (4,937 ) Other income (loss), net 879 1,053 Interest income, net of bank charges 1,406 360 Income (loss) before income taxes (31,283 ) 5,527 Income tax expense (recovery): Current 1,852 2,172 Deferred (440 ) (10,303 ) 1,412 (8,131 ) Net income (loss) for the year (32,695 ) 13,658 Other comprehensive loss: Cumulative translation adjustment (1,824 ) (8,953 ) Comprehensive loss $ (34,519 ) $ 4,705 Income (loss) per share: Net income (loss) per share - basic $ (0.19 ) $ 0.09 Net income (loss) per share - diluted $ (0.19 ) $ 0.08 Weighted average common shares outstanding: Basic 171,225,305 160,232,742 Diluted 171,225,305 162,099,175





WESTPORT FUEL SYSTEMS INC. Rendiconto finanziario consolidato (espressi in migliaia di dollari USA) Anni chiusi al 31 dicembre 2022 e 2021