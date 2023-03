Aduro Clean Technologies tritt zur Förderung eines modernen Chemikalienrecyclings der Plastics Division der CIAC bei

French German

SARNIA, Ontario, March 16, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. („Aduro“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadischer Entwickler von patentierten wasserbasierten Technologien zum chemischen Recycling von Kunststoffen und zur Umwandlung von Schweröl und erneuerbaren Ölen in neuartige Ressourcen und höherwertige Kraftstoffe, ist stolz darauf, seine Mitgliedschaft in der Chemistry Industry Association of Canada (CIAC) als Teil ihrer Plastics Division bekannt zu geben.



The Aduro Hydrochemolytic™-Technologie bietet eine transformative chemische Recyclinglösung, die ein breiteres Spektrum an Kunststoffen verarbeiten kann, die derzeit auf Mülldeponien landen. Damit kann eine größere Menge an Kunststoffabfällen mit geringem Wert in wertvolle Ressourcen umgewandelt werden. Das Unternehmen ist sehr daran interessiert, mit potenziellen Partnern zusammenzuarbeiten, die seine Vision einer nachhaltigen Zukunft teilen und dazu beitragen können, die Reichweite seiner Technologie zu vergrößern, um mehr Kunststoffe in die Kreislaufwirtschaft zu integrieren.

Die CIAC Plastics Division und ihre 70 Mitglieder, die sich aus führenden Unternehmen der Kunststoffindustrie zusammensetzen, haben sich dazu verpflichtet, dass bis 2030 100 % der Kunststoffverpackungen recycelt und bis 2040 wiederverwendet oder recycelt werden. Diese Verpflichtungen der führenden kanadischen Kunststoffunternehmen, die an jedem Schritt des Prozesses der Kunststoffherstellung beteiligt sind, sind die Hauptgründe für die steigende Nachfrage nach fortschrittlichen chemischen Recyclinglösungen. Als Mitglied bringt Aduro sein Fachwissen im Bereich des fortschrittlichen chemischen Recyclings und des technologischen Fortschritts ein, was für das Erreichen der Ziele der Division entscheidend ist.

„Wir fühlen uns geehrt, der Plastics Division der CIAC beitreten zu dürfen und uns damit anderen Mitgliedern anzuschließen, die der Schaffung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe und der Bekämpfung des kritischen Problems der Kunststoffverschmutzung hohe Priorität einräumen“, sagte Ofer Vicus, CEO bei Aduro Clean Technologies. „Unsere Hydrochemolytic™-Technologie bietet eine transformative Lösung für das chemische Recycling, die viele der Herausforderungen herkömmlicher Recyclingtechnologien angeht und gleichzeitig auf dem Weg zu einer Kreislaufwirtschaft die Menge an Abfallmaterial, das recycelt werden kann, erhöht. Unsere CIAC-Mitgliedschaft ermöglicht es uns, sich mit anderen Branchenführern, die dieselbe Vision teilen, gemeinsam zu engagieren und an wichtigen Diskussionen teilzunehmen, die die Zukunft der Kunststoffindustrie bestimmen. Aduro hat sich verpflichtet, mit anderen Mitgliedern der CIAC Plastics Division zusammenzuarbeiten, um Kanadas kohlenstoffarme Kunststoffindustrie zu fördern und damit einen positiven Einfluss auf die Umwelt auszuüben.“

„Wir freuen uns, Aduro Clean Technologies in der CIAC Plastics Division begrüßen zu dürfen. Aduro ist ein zukunftsorientiertes, innovatives Unternehmen, das mit den Zielen der Plastics Division übereinstimmt, Kunststoffabfälle zu vermeiden und eine Kreislaufwirtschaft aufzubauen. Gemeinsam mit über 70 Mitgliedern der Plastics Division hilft Aduro Kanada dabei, die Werte und Vorteile, die Kunststoffe für eine moderne Gesellschaft mit sich bringen, nachhaltig zu nutzen“, sagte Christa Seaman, Acting Vice President der CIAC Plastics Division.

Über die Chemistry Industry Association of Canada (CIAC)

CIAC ist der Verband der führenden Unternehmen des kanadischen Chemie- und Kunststoffsektors. Unsere Mitglieder sind Innovatoren, Lösungsanbieter und erstklassige Pioniere des Stewardship. Die Mitglieder der CIAC Plastics Division umfassen die gesamte Kunststoff-Wertschöpfungskette, einschließlich Harz- und Materiallieferanten, Verarbeiter und Veredler, Ausrüstungslieferanten, Recycler und Markeninhaber. Die CIAC setzt sich für die Schaffung einer kohlenstoffarmen Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe ein, einschließlich der verstärkten Verwendung von recyceltem Kunststoff.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic™-Technologie des Unternehmens aktiviert die einzigartigen Eigenschaften von Wasser in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und geringen Kosten arbeitet – ein wegweisender Ansatz, der geringerwertige Rohmaterialien in Ressourcen des 21. Jahrhunderts umwandelt.

Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an:

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, CEO

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Chemistry Industry Association of Canada

Devon Babin

Communications Manager

dbabin@canadianchemistry.ca

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.