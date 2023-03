Aduro Clean Technologies rejoint la Division des plastiques de l'ACIC afin de promouvoir le recyclage chimique avancé

French German

SARNIA, Ontario, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQB : ACTHF) (FSE : 9D50), développeur canadien de technologies brevetées à base d'eau pour le recyclage chimique des plastiques et la transformation du pétrole brut et des huiles renouvelables en ressources de la nouvelle ère et en carburants à valeur plus élevée, est fier d'annoncer son adhésion à l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC) dans le cadre de sa Division des plastiques.



La technologie Hydrochemolytic™ d'Aduro offre une solution transformatrice de recyclage chimique capable de traiter un éventail plus large de plastiques qui finissent actuellement dans des décharges, convertissant ainsi un volume plus élevé de déchets plastiques de faible valeur en ressources précieuses. La Société est désireuse de travailler avec des collaborateurs potentiels qui partagent sa vision d'un avenir durable et peuvent aider à étendre la portée de sa technologie afin de faire entrer plus de plastiques dans l'économie circulaire.

La Division des plastiques de l'ACIC et ses 70 membres composés de chefs de file de l'industrie du plastique se sont engagés à ce que 100 % des emballages plastiques soient recyclables d'ici 2030 et soient réutilisés ou recyclés avant l'année 2040. Ces engagements des principales entreprises de plastique du Canada, qui participent à chaque étape du processus de production du plastique, sont des facteurs majeurs de la demande croissante en solutions avancées de recyclage chimique. En tant que membre, Aduro apporte son expertise dans l'innovation avancée en matière de recyclage chimique et l'avancement technologique, ce qui est essentiel pour atteindre les objectifs de la Division.

« Nous sommes honorés de rejoindre la Division des plastiques de l'ACIC, et de nous rallier à d'autres membres qui accordent une grande priorité à la création d'une économie circulaire pour les plastiques et qui s'attaquent au problème critique de la pollution plastique », a déclaré Ofer Vicus, PDG d'Aduro Clean Technologies. « Notre technologie Hydrochemolytic™ offre une solution transformatrice de recyclage chimique permettant de traiter un grand nombre des défis auxquels les technologies de recyclage traditionnelles sont confrontées, tout en augmentant la quantité de déchets pouvant être recyclés alors que nous nous dirigeons vers une économie circulaire. Notre adhésion à l'ACIC nous permettra de nouer des contacts avec d'autres chefs de file de l'industrie qui partagent la même vision et de prendre part aux discussions clés sur l'avenir de l'industrie des plastiques. Aduro est déterminée à travailler aux côtés d'autres membres de la Division des plastiques de l'ACIC afin de promouvoir l'industrie canadienne des plastiques à faibles émissions de carbone et d'avoir un impact positif sur l'environnement. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Aduro Clean Technologies dans la Division des plastiques de l'ACIC. Aduro est une société avant-gardiste et innovante qui partage les objectifs de la Division des plastiques sur l'élimination des déchets plastiques et le développement d'une économie circulaire. Aux côtés des plus de 70 membres de la Division des plastiques, Aduro aide le Canada à adopter de manière durable les valeurs et les avantages que les plastiques apportent à une société moderne », a déclaré Christa Seaman, vice-présidente par intérim de la Division des plastiques de l'ACIC.

À propos de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie (ACIC)

L'ACIC est l'association des chefs de file du secteur canadien de la chimie et des plastiques. Nos membres sont des innovateurs, des fournisseurs de solutions et des pionniers de la gérance de classe mondiale. Les membres de la Division des plastiques de l'ACIC englobent la chaîne de valeur des plastiques, notamment les fournisseurs de résine et de matériaux, les transformateurs et les convertisseurs, les fournisseurs de matériel, les recycleurs et les propriétaires de marques. L'ACIC s'engage à mettre en place une économie circulaire à faibles émissions de carbone pour le plastique, comprenant une utilisation accrue du plastique recyclé.

À propos d'Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies brevetées à base d'eau destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques ; convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur ; et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société active les propriétés uniques de l'eau dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources du XXIe siècle.

Pour tout complément d'information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, PDG

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations avec les investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 604-362-7011

Investor Cubed Inc.

Neil Simon, PDG

nsimon@investor3.ca

+ 1 647 258 3310

Association canadienne de l'industrie de la chimie

Devon Babin

Responsable des communications

dbabin@canadianchemistry.ca

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques qui portent sur des activités, des événements ou des développements que la Société croit, prévoit ou anticipe à l'avenir, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes actuelles de la direction sur la base des informations actuellement disponibles et sont assujettis à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient amener les résultats à différer sensiblement de ceux décrits dans les énoncés prospectifs. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de leur incertitude inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la Société incluent les conditions défavorables du marché et d'autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf tel qu'exigé par le droit applicable.

La CSE n'a pas examiné, approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.