GURU Organic Energy annonce l’élection des administrateurs

English French

MONTRÉAL, 16 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) (« GURU » ou la « Société »), la première marque de boissons énergisantes biologiques au Canada, annonce que les candidats nommés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction datée du 25 janvier 2023 ont été élus à titre d’administrateurs de la Société lors de l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires tenue plus tôt aujourd'hui. Les administrateurs élus sont Joseph Zakher, Carl Goyette, Eric Graveline, Philippe Meunier et Alain Miquelon.



De plus, les actionnaires ont approuvé la nomination de KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. en tant qu’auditeurs externes de la Société, ainsi que la résolution concernant les attributions non allouées dans le cadre du régime incitatif omnibus de la Société.

À propos de GURU

GURU Organic Energy Corp. (TSX: GURU) est une entreprise dynamique à croissance rapide qui fut la première compagnie au monde à lancer en 1999, la toute première boisson énergisante naturelle conçue à partir de plantes. La Société commercialise des boissons énergisantes biologiques au Canada et aux États-Unis par l’intermédiaire d’un réseau de distribution estimé à plus de 25 000 points de vente et par l’entremise de guruenergy.com et d’Amazon. GURU a su bâtir une marque inspirante avec une liste d’ingrédients naturels et biologiques. Ses boissons offrent aux consommateurs une bonne énergie qui ne vient jamais au détriment de leur santé. La Société s’est engagée à réaliser sa mission visant à faire le ménage de l’industrie des boissons énergisantes au Canada et aux États-Unis. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.guruenergy.com ou suivez-nous @guruenergie sur Instagram et @guruenergy sur Facebook.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

GURU Organic Energy