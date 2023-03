Casino777.nl verwelkomt populaire provider Play’n GO

English Dutch

AMSTERDAM, March 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Casino777.nl – het meest iconische online casino van Nederland – voegde onlangs een verzameling Play’n GO-titels aan zijn site toe.

Na zijn aanzienlijke invloed in België, bouwt Casino777 inmiddels ook snel naam op onder Nederlandse iGaming-spelers met een even indrukwekkende aanwezigheid in Nederland. Dankzij het klantgerichte bedrijfsmodel staat de gebruikerservaring centraal bij elke bedrijfsbeslissing, en is het altijd op zoek naar nieuwe manieren om zijn gamesbibliotheek verder te ontwikkelen.

De Zweedse spelaanbieder Play'n GO heeft ook al een grote aanhang – de introductie van hun spellen in de Casino777.nl-bibliotheek zal beide partijen zeker ten goede komen. Geweldige online gokkasten die uit hun portfolio worden toegevoegd zijn onder meer het iconische Book of Dead, Rich Wilde and the Tome of Madness, en Reactoonz.

Jean-Christophe Choffray, Head of Gaming bij Casino777.nl, zei: "Boven alles zetten wij ons in om onze spelers te allen tijde de ultieme casino-ervaring te bieden, waarbij we zoveel mogelijk kwaliteitsspellen, de beste UX en productdiversiteit leveren."

"Deze samenwerking met Play'n GO toont onze toewijding om onze spelers telkens opnieuw de beste en meest trendy casino slots op de markt te bieden – dit zorgt ervoor dat ze terugkomen voor meer. We zijn verheugd met deze nieuwe samenwerking en kijken er erg naar uit om te zien hoe onze spelers erop zullen reageren”.

Neem voor meer informatie contact op met pr@casino777.nl

Over Casino777.nl

Casino777.nl is het Nederlandse online casino-platform van de Belgische landgebaseerde operator Casino de Spa, een van de eerste casino's ter wereld. Begin 2022 kreeg Casino777.nl een vergunning van de Nederlandse Kansspelautoriteit. Sinds het bedrijf zijn deuren opende voor online spelers in Nederland, heeft Casino777.nl een sterke positie opgebouwd op de Nederlandse online kansspelmarkt met een breed scala aan online gokkasten van topaanbieders zoals Stakelogic en Pragmatic, iconische tafelspellen, en een speciale live casino-ervaring die wordt beheerd door Evolution. Naast gokspellen biedt Casino777.nl zijn

spelers te allen tijde een betrouwbaar, veilig gokplatform met een aantrekkelijk aanbod aan tools en promoties. 777 balanceert altijd de entertainmentervaring van zijn spelers aan de ene kant, met verantwoord spel aan de andere kant op de gereguleerde Nederlandse markt, net zoals het bedrijf dat al meer dan 10 jaar doet in markten als België en Spanje.