SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ:N VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2022 ON JULKAISTU

SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ – PÖRSSITIEDOTE – 17.3.2023 KLO 09.00

SSH Communications Security Oyj:n englanninkielinen vuosikertomus (Annual Report) vuodelta 2022 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla kohdassa Taloudelliset raportit.



Vuosikertomus sisältää hallituksen toimintakertomuksen, emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen.

PDF-tiedosto vuosikertomuksesta on tämän tiedotteen liitteenä.

SSH Communications Security Oyj julkaisee tilinpäätöksen myös European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena XHTML-tiedostona. Konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. XBRL-merkinnät eivät ole kuuluneet tilintarkastuksen piiriin. Tilinpäätös on tämän tiedotteen liitteenä XHTML-tiedostona ja saatavilla yhtiön verkkosivuilla kohdassa Taloudelliset raportit.



Helsingissä, 17.3.2023





SSH COMMUNICATIONS SECURITY OYJ



Michael Kommonen

Talousjohtaja





Lisätiedot:

Michael Kommonen, talousjohtaja, +358 40 1835836



SSH lyhyesti

SSH auttaa yrityksiä turvamaan niiden liiketoiminnan kannalta kriittiset digitaaliset resurssit, kun ne ovat levossa, liikkeessä ja käytössä. Meillä on maailmanlaajuisesti yli 5000 asiakasta, joihin kuuluu 40 % Fortune 500 -listan yrityksistä sekä suuria organisaatioita rahoituksen, valtionhallinnon, jälleenmyynnin ja teollisuuden toimialoilta. Autamme asiakkaitamme turvaamaan heidän liiketoimintansa hybridin pilven, hajautetun IT:n ja teollisuusautomaation aikakaudella. Zero Trust -pohjaiset ratkaisumme tarjoavat turvallista sähköistä viestintää ja suojatun pääsyn sekä palvelimiin että palvelimien välillä. Asiantuntijamme Pohjois-Amerikassa, Euroopassa ja Aasiassa toimivat yhteistyössä maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme kanssa ja takaavat asiakasprojektien onnistumisen. Yrityksen osakkeet (SSH1V) on listattu Helsingin pörssissä. www.ssh.com.

