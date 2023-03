Resultat af fortegningsretsemission i Danske Andelskassers Bank

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, STORBRITANNIEN, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Selskabsmeddelelse nr. 07/2023 | 17. marts 2023

Danske Andelskassers Bank offentliggør i dag, at alle 37.182.462 stk. nye aktier udbudt ved fortegningsemission offentliggjort af Danske Andelskassers Bank den 23. februar 2023 er blevet tegnet. 36.775.248 stk. af de nye aktier (svarende til 99 %) er blevet tegnet ved udnyttelse af tegningsretter.



407.214 stk. af de nye aktier (svarende til 1 %) er blevet tegnet af eksisterende aktionærer i den sekundære runde for restaktier som nærmere beskrevet i prospektet. Allokering er sket efter en fordelingsnøgle fastsat af betyrelsen. Investorer, som har fået tildelt restaktier, vil blive informeret individuelt.

Selskabet forventer at gennemføre udbuddet den 21. marts 2023 efter modtagelse af alle tegningsbeløb og registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervsstyrelsen.

Bruttoprovenuet fra emissionen udgør DKK 334,6 mio.

Adm. direktør Jan Pedersen udtaler:

”Aktieemissionen er blevet taget godt imod af vores aktionærer. Den tilførte kapital styrker bankens kapitalberedskab, og bidrager til vores vækstrejse. Vi er taknemmelige for aktionærernes opbakning til en fortsættelse af bankens strategi.”

De nye aktier vil hurtigst muligt blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for Danske Andelskassers Banks eksisterende aktier DK0060299063, forventeligt senest den 23. marts 2023.

Som anført i selskabsmeddelelse nr. 4 af 23. februar 2023 kan udbuddet til enhver tid tilbagekaldes indtil registreringen af kapitalforhøjelsen ved Erhvervsstyrelsen. En eventuel tilbagekaldelse vil blive meddelt via Nasdaq Copenhagen A/S.

Tidsplan

Den forventede tidsplan for de resterende vigtigste begivenheder i forbindelse med fortegningsemissionen er som følger:

Datoer Begivenhed Tirsdag d. 21. marts 2023 Forventet registrering af de udbudte aktier ved Erhvervsstyrelsen Torsdag d. 23. marts 2023 Optagelse til officiel notering af og handel med udbudte aktier i den eksisterende ISIN-kode forventes at ske Fredag d. 24. marts 2023 Sammenlægning af ISIN-koderne forventes at ske

Juridisk og finansiel rådgiver

Moalem Weitemeyer Advokatpartnerselskab er juridisk rådgiver for Danske Andelskassers Bank i forbindelse med udbuddet. Danske Bank er finansiel rådgiver for Danske Andelskassers Bank i forbindelse med udbuddet. Kromann Reumert er juridisk rådgiver for Danske Bank.

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

Kontaktinformation

Henvendelse vedrørende denne meddelelse kan ske til kommunikation- og marketingchef Mette Bernt på telefon 51 87 87 12 eller mail meb@andelskassen.dk.

