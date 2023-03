Savosolar Oyj: Osakkeiden merkintäaika Savosolar Oyj:n optio-ohjelman 3-2021 perusteella alkaa 20.03.2023

English Finnish

Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 17.03.2022 klo 13.30 (CET)

Osakkeiden merkintäaika Savosolar Oyj:n optio-ohjelman 3-2021 perusteella alkaa 20.03.2023

Savosolar Oyj ("Savosolar" tai "Yhtiö") toteutti merkintäoikeusannin 11.10.2021 – 27.10.2021 välisenä aikana, missä optio-oikeuksia annettiin vastikkeetta osakkeiden merkitsijöille (”Optio-ohjelma 3-2021”). Optio-oikeuksien sarjan TO10 (”Optio-oikeudet”) perusteella osakkeen merkintähinnaksi on määräytynyt 0,054 euroa tai 0,60 Ruotsin kruunua per osake.

Optio-ohjelman 3-2021 perusteella osakkeiden merkintähinta on 0,054 euroa tai 0,60 Ruotsin kruunua per osake.

Optio-oikeuksilla merkittävissä olevien osakkeiden merkintäaika on 20.03.2023 – 31.03.2023.

Optio-oikeuksien ehdot löytyvät osoitteesta https://savosolar.com/fi/sijoittajat/osake/optio-ohjelmat/.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com

Savosolar lyhyesti

Savosolarilla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Merilogistiikka ja Uusiutuva Energia.

Merilogistiikka-liiketoiminta (Meriaura Oy) on merkittävä kuivarahdin ja vaativien projektitoimitusten kuljettaja Pohjois-Euroopassa, erityisesti Itämeren ja Pohjanmeren alueilla. Yhtiö tarjoaa asiakkailleen kilpailukykyisiä ja ympäristön kannalta kestäviä merikuljetuspalveluita vähentäen samalla merikuljetusten hiilipäästöjä. Pitkät rahtaussopimukset, nykyaikainen laivasto ja vahva markkina-asema uusiutuvan energian rakentamisprojekteissa tarjoaa mahdollisuuden ympäristöystävällisiä ratkaisuja tukevaan rahtiin. Osana merilogistiikkaa VG-EcoFuel Oy valmistaa kierrätettyjä biopolttoaineita teollisuuden sivutuotteina syntyvistä bio- ja kierrätysöljyistä.

Uusiutuva Energia -liiketoiminta (Savosolar Oyj) suunnittelee ja toimittaa kokonaistoimituksina puhtaan energian tuotantojärjestelmiä. Järjestelmien sydämenä ovat suuren mittakaavan aurinkolämpöjärjestelmät, jotka toteutetaan käyttäen yhtiön omia tehokkaita aurinkolämpökeräimiä. Lisäksi järjestelmiin voidaan liittää muita energiantuotanto- ja varastointiteknologioita. Yhtiö on vienyt aurinkolämpöteknologian uudelle tasolle, ja sen keräimissä on patentoidut, nanopinnoitetut suoravirtausabsorberit. Tällä johtavalla teknologialla Savosolar auttaa asiakkaitaan tuottamaan puhdasta ja kilpailukykyistä energiaa.

Savosolarin osake on listattu Nasdaq First North Growth Market Swedenissä tunnuksella SAVOS ja Nasdaq First North Growth Market Finlandissa tunnuksella SAVOH. www.savosolar.com.

Yhtiön hyväksytty neuvonantaja on Augment Partners AB, info@augment.se, puh. +46 8 604 22 55.