AMA rend sa solution XpertEye compatible avec les principaux moteurs d’intelligence artificielle

AMA CORPORATION PLC ( AMA ) pionnier des solutions de réalité assistée, éditeur et intégrateur de solutions logicielles B2B pour la smart workplace, annonce un partenariat technologique avec Advanced Research In Artificial Neural Networks Inc ( ARIANN ), une société basée au Canada et spécialisée dans la recherche en Intelligence Artificielle depuis 2017.

Au travers de cette initiative, AMA entend permettre à ses clients de connecter les moteurs d’Intelligence Artificielle de leur choix aux solutions sécurisées XpertEye.

Cette compatibilité permettra à ses clients, par exemple, d’automatiser l’analyse de données (images, vidéos, textes, etc.) générées par les utilisateurs d’XpertEye et de simplifier certaines opérations clés comme l’établissement de comptes rendus, ou la mise en place automatique de procédures.

Les experts en IA d’ARIANN travaillent étroitement avec les experts en réalité assistée d’AMA. L’objectif de cette collaboration est d’apporter une réponse à l’intérêt croissant des grands groupes pour les gains de productivité liés à l’Intelligence Artificielle. Ces avancées seront intégrées dans de prochaines versions de la suite XpertEye.

À propos d’AMA

AMA, éditeur et développeur de solutions logicielles, aide les acteurs de l’industrie et des services de toute taille, ainsi que les établissements médicaux, à accélérer leur transformation digitale depuis 2015. La suite XpertEye d’AMA, répond à un large éventail de cas d’usage tels que les diagnostics à distance, l’inspection, la planification et la gestion des flux de travail. Ses solutions uniques de collaboration interactive à distance permettent aux entreprises et aux institutions d’accroître leur productivité, d’optimiser les temps de résolution et de maximiser les temps de fonctionnement, tout en réduisant leur empreinte carbone.

Avec des bureaux en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Chine (y compris à Hong-Kong) et au Japon, AMA bénéficie d’une présence globale et travaille sur tous les fuseaux horaires pour établir une relation de proximité avec ses clients où qu’ils se trouvent. AMA est coté sur le marché d’Euronext Growth Paris (GB00BNKGZC51 – ALAMA). Plus d’information sur www.amaxperteye.com

À propos d’ARIANN

ARIANN, fondée par Michel Guillemot et basée à Montréal, est spécialisée dans la recherche et le développement d’applications de Machine Learning et de Deep Learning, et développe depuis 2017 des solutions sur mesure pour différentes industries

Avertissement : Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées sur la vision actuelle et les hypothèses de la direction d’AMA Corporation PLC. Elles incorporent des risques et des incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des résultats, de la rentabilité et des événements prévus. En outre, AMA Corporation PLC, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées de sources tierces ou de publications de l'industrie. Ces données statistiques et informations prévisionnelles ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information.

