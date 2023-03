Investissements Purpose annonce une proposition visant à élargir les objectifs de placement du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose

English French

TORONTO, 17 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Investissements Purpose Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration a approuvé une proposition visant à élargir les objectifs de placement du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose (le « fonds »), le premier FNB d’épargne à intérêt élevé au monde, qui a été lancé en octobre 2013 et qui a établi une nouvelle catégorie de FNB, comme suit (la « proposition »).



Objectifs d'investissement actuels Objectifs d'investissement proposés Le fonds cherche à maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant dans des comptes de dépôt à intérêt élevé. Le fonds cherche à maximiser le revenu mensuel des porteurs de parts tout en préservant le capital et la liquidité en investissant dans des comptes de dépôt à intérêt élevé et/ou dans des titres du marché monétaire de grande qualité .

Purpose ne prévoit pas apporter de changements au portefeuille du Fonds à court terme par suite de la modification proposée des objectifs de placement du Fonds.

Bien qu’il n’y aura aucun changement aux avoirs sous-jacents du Fonds à court terme, Purpose estime que la modification des objectifs de placement du Fonds procurera aux porteurs de parts plusieurs avantages, y compris la possibilité pour le Fonds de diversifier ses avoirs en portefeuille au moyen de placements à revenu fixe à court terme de grande qualité, au besoin à long terme, ce qui devrait profiter au Fonds et à ses porteurs de parts tout au long des cycles du marché.

« Avec le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose, notre société a été la première au monde à offrir aux investisseurs individuels un FNB d’épargne à intérêt élevé qui offrait une option de rendement sûre et attrayante pour leurs soldes de trésorerie. Jusqu’alors, ces rendements n’étaient généralement accessibles qu’aux particuliers fortunés. Afin de continuer à offrir aux investisseurs le meilleur rendement de leur catégorie pour leurs liquidités, nous cherchons à élargir les objectifs de placement du Fonds afin d’avoir la souplesse nécessaire pour investir dans des instruments du marché monétaire de grande qualité à l’avenir », a déclaré Vlad Tasevski, chef de l’exploitation de Purpose.

Purpose a convoqué et tiendra une assemblée extraordinaire des porteurs de parts du Fonds le 21 avril 2023 afin d’examiner la proposition et de voter sur celle-ci. Une circulaire d’information de la direction (la « circulaire ») décrivant la proposition est en cours de préparation et sera postée aux porteurs de parts du Fonds. La circulaire sera également disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com et sera affichée sur le site Web du Fonds à l’adresse www.utilisateurinvest.com. La mise en œuvre de la proposition est soumise aux approbations réglementaires requises.

Si la proposition est approuvée, comme il est mentionné ci-dessus, Purpose ne prévoit aucun changement immédiat aux avoirs du Fonds et prévoit continuer d’exploiter le Fonds comme il l’a fait depuis sa création. Le Fonds continuera de déposer son actif dans des comptes de dépôt à intérêt élevé auprès de banques canadiennes de l’annexe I dans un avenir prévisible. La capacité d’investir dans des titres et/ou des fonds du marché monétaire de grande qualité ne devrait être utilisée que si nécessaire pour s’assurer que le Fonds continue d’offrir aux porteurs de parts des rendements intéressants.

À propos de Investissements Purpose

Purpose est une société de gestion d’actifs qui gère des actifs d’environ 15 milliards de dollars. Purpose met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits axés sur les résultats. Purpose est dirigé par le célèbre entrepreneur Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, une société indépendante de services financiers axés sur la technologie. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter : https://www.purposeinvest.com/fr-CA.

Pour plus de renseignements, communiquez avec :

Keera Hart

Keera.Hart@kaiserpartners.com

905 580‑1257

Un placement dans un fonds d’investissement peut donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d’autres frais. Le prospectus contient des renseignements détaillés importants sur le fonds d’investissement. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Rien ne garantit qu’un fonds atteindra son objectif de placement, et sa valeur liquidative, son rendement et le rendement de ses placements fluctueront de temps à autre selon la conjoncture du marché. Les fonds d’investissement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé peut ne pas se reproduire. Les titres de fonds d’investissement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par quelque autre organisme d’assurance-dépôts gouvernemental.

Certaines des déclarations sur le présent site Web peuvent être prospectives. Les déclarations prospectives sont des énoncés de nature prévisionnelle qui sont fondés sur des conditions ou des événements futurs ou qui s’y rapportent, ou qui comportent des mots comme « peut », « sera », « devrait », « pourrait », « prévoir », « anticiper », « intention », « planifier », « croire », « estimer » ou toute autre expression semblable. Puisque les déclarations qui concernent l’avenir ou qui contiennent autre chose que des renseignements historiques sont exposées à divers risques et incertitudes, les résultats, les actions ou les événements réels peuvent différer sensiblement de ceux envisagés dans les déclarations prospectives. Celles-ci ne constituent pas une garantie concernant les rendements futurs et sont, par nature, fondées sur de nombreuses hypothèses. Bien que les déclarations prospectives contenues dans le présent document soient fondées sur ce que Purpose considère comme des hypothèses raisonnables, Purpose ne peut garantir que les résultats réels seront conformes à ces déclarations. Le lecteur est invité à examiner attentivement les déclarations prospectives et à ne pas y accorder une confiance excessive. À moins que la loi applicable ne l’exige, la société n’a ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles données, d’événements futurs ou autre, et décline toute responsabilité à cet égard.