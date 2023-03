Top influencers se rodean de más influencers para casarse en Cancún

CANCÚN, Mexico, March 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Como salido de un cuento, los youtubers mexicanos Daniela Camacho y Ricardo Ortíz, mejor conocidos como @DanyanCatsq y @Wereverwero, dijeron “sí, acepto” el pasado 11 de marzo 2023 durante una ceremonia en la playa del hotel Royalton CHIC Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort – Adults Only ubicado en la zona hotelera del destino vacacional. La famosa pareja dejó impactados a sus millones de seguidores con videos de su llegada al altar, tras su anuncio de compromiso en diciembre 2021.



Quienes mantuvieron a todo el fandom enterado de cada detalle fueron los invitados, entre los que figuraban más de 30 influencers y youtubers reconocidos en Latinoamérica como el crew del Werevertumorro, Gabriel Montiel, Federico Díaz (@fedelobo), Israel Gabriel (@soyisragram), Luis Torres (@luisitoreyfotos) y Cristhian Martell (@crissmartell), así como Rayito, la cantante venezolana Grecia, el TikToker Aaron Mercury, Bryan Skabeche, Carolina Díaz, el comediante Watt Sopa y la modelo panameña Gracie Bon.

Fue a través de una serie de videos e imágenes compartidos en sus redes sociales que se pudieron ver a los famosos disfrutando de las celebraciones previas a la boda, entre ellas, su despedida de solteros en un yate, pijamadas con algunos amigos en el jacuzzi de la terraza de su moderna habitación y una fiesta estilo cóctel organizada en Royalton CHIC Cancun con más de 100 invitados donde muchos de ellos dedicaron algunas palabras a los novios.

Dicha fiesta privada, recibió a todas las celebridades de internet con cócteles creados especialmente por el mixólogo del hotel para los novios. Danyan Cat eligió uno a base de vodka de frambuesa con notas dulces para representarla, mientras que Wereverwero optó por una combinación fresca de ginebra, hierbabuena y pepino, dando un toque personal para sus invitados. Durante la noche del cóctel previo a la boda, el resort dedicó su icónica fachada de LEDs para escribir los nombres de los novios en cuestión en un momento inolvidable, anunciando a toda la zona hotelera de Cancún sobre el festejo.

Horas antes de la ceremonia, Danyan Cat y sus damas se alistaron en la suite de novias ubicada en el spa del resort todo incluido donde, entre champaña y bocadillos, se alistaban para el magno evento. Por otro lado, Wereverwero optó por los servicios de barbería del resort un día antes y se quedó en la mejor suite para compartir con sus amigos antes del gran evento. “Quiero agradecer al hotel Royalton por todo lo que han hecho durante estos días, desde la primera vez que vinimos para planear los detalles de la boda nos dieron un trato muy especial”, comentó el Wero en sus historias de Instagram.

La ceremonia tuvo lugar justo frente a las aguas turquesas del Caribe Mexicano, donde la pareja de influencers reunió a su familia y amigos bajo una decoración única que cautivó a todos los presentes. Los demás huéspedes del hotel fueron testigos de tan único evento, quienes de inmediato sospecharon que se trataba de una boda de celebridades.

La pareja gamer eligió Royalton CHIC Cancun de la compañía de gestión hotelera, Blue Diamond Resorts, por su privilegiada ubicación, escenarios únicos para bodas y por ser una opción sólo para adultos que refleja un estilo de vida moderno y para divertirse de acuerdo a cada personalidad y preferencias.

Para más información acerca de Royalton Luxury Resorts, visite www.royaltonresorts.com

Acerca de Blue Diamond Resorts

Blue Diamond Resorts cuenta con un portafolio de más de 45 propiedades, que superan las 18,000 habitaciones en 8 países ubicados en los destinos vacacionales más populares del Caribe. Sus 9 marcas hoteleras líderes comprenden al galardonado All-In Luxury® Royalton Luxury Resorts , donde Todos son Familia. Sin importar si son vacaciones entre amigos, padres e hijos, parejas, bodas, retiros corporativos o de incentivos o viajeros solos, todos son familia en estas propiedades que ofrecen servicios personalizados y amenidades exclusivas, tales como All-In Connectivity™, DreamBed™ y Sports Event Guarantee™. Para reenfocarse en relaciones y amistades valiosas, Hideaway at Royalton ofrece una experiencia sólo para adultos que incluye una exclusiva gastronomía y alojamiento preferencial para reforzar estar unido bajo el concepto Togetherness entre sus huéspedes. Disfrute a su manera en Royalton CHIC Resorts , una marca todo incluido que bajo su concepto “Party Your Way” brinda una vibrante y efervescente experiencia sólo para adultos para deleitarse con lo inesperado. A Millas de lo Ordinario, Mystique by Royalton ofrece a los viajeros la oportunidad de conectarse con su entorno en una moderna colección de resorts estilo boutique que muestran una vibrante belleza infinita. En Jamaica, Grand Lido Negril promete a huéspedes mayores de 21 años, unas vacaciones únicas Completamente al Natural con todo incluido y acceso a una costa exclusiva para máxima privacidad. Memories Resorts & Spa diseña las mejores experiencias para vacaciones familiares, reunión de amigos o simplemente para relajarse en pareja, mientras que Starfish Resorts ofrece un valor increíble, un entorno impresionante y una rica cultura y herencia. Planet Hollywood Hotels & Resorts invita a los huéspedes a vacacionar como las estrellas con Vacation Like a Star™, una experiencia atractiva e interactiva con elementos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos, mientras Escape de los Paparazzi en Planet Hollywood Adult Scene donde sus vacaciones sólo para adultos serán el centro de la fascinación y la atención con glamour y exclusividad.

Para más información acerca de Blue Diamond Resorts, visite www.bluediamondresorts.com

Acerca de Royalton CHIC Resorts

Royalton CHIC Resorts ofrece experiencias vibrantes y efervescentes con todo incluido sólo para adultos para festejar a tu manera y deleitarte con lo inesperado. Ubicado en populares destinos del Caribe como Punta Cana, República Dominicana y Cancún, México, esta nueva generación de todo incluido sólo-adultos ofrece experiencias sin precedentes en las que el lujo y la diversión se encuentran en cada lugar idílico. Elija entre relajarse y darse un capricho o salir de fiesta y divertirse, festeje a su manera.

Ideal para parejas, grupos, solteros o amigos, incluyendo las modernas habitaciones y suites All-In Luxury™, la cama premium DreamBed™, una variedad de ofertas culinarias, All-In Connectivity™ y exclusividad a través de la categoría Diamond Club™. Sus huéspedes pueden elegir entre desconectarse por completo y relajarse en el spa o disfrutar de únicos eventos y fiestas temáticas del resort en cada lugar insignia del hotel.

Para más información sobre Royalton CHIC Resorts, visite www.royaltonresorts.com/es

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e1751aff-221e-4bea-98cf-9e091ccea85d