Innofactorin henkilöstöanti merkittiin täysimääräisesti

Innofactor Oyj:n Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot 20.3.2023 klo 9.00

Innofactor Oyj:n hallitus päätti 16.2.2023 yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella henkilöstölle suunnatusta henkilöstöannista, jossa tarjottiin merkittäväksi yhteensä enintään 400 000 osaketta. Henkilöstöannin keskeisistä ehdoista on tiedotettu pörssitiedotteella 17.2.2023.

Innofactor Oyj:n henkilöstöanti merkittiin täysimääräisesti. Merkinnän teki 211 yhtiön työntekijää. Merkintöjä tehtiin kaikista maista, joissa Innofactor operatiivisesti toimii: Suomesta, Ruotsista, Tanskasta ja Norjasta. Henkilöstöannissa merkittyihin osakkeisiin kohdistuu luovutusrajoitus 31.3.2024 asti.

Merkityt osakkeet luovutetaan merkitsijöille arviolta maaliskuun 2023 loppuun mennessä, jonka jälkeen yhtiön hallussa on 1 091 410 osaketta.

Henkilöstöosakkeiden merkintähinta 404 000 euroa kirjataan kokonaisuudessaan Innofactor Oyj:n vapaaseen omaan pääomaan.

Espoossa 20.3.2023

INNOFACTOR OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Sami Ensio, toimitusjohtaja

Innofactor Oyj

Puh. 050 584 2029

sami.ensio@innofactor.com

Jakelu:

NASDAQ Helsinki

Keskeiset mediat

www.innofactor.fi

Innofactor

Innofactor on johtava yritysten, julkishallinnon ja kolmannen sektorin modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa yli 1 000 asiakkaalleen. Innofactorilla on Pohjoismaiden laajin Microsoft-ekosysteemin ratkaisutarjonta ja johtava osaaminen. Innofactorilla työskentelee yli 500 innostunutta ja motivoitunutta huippuasiantuntijaa Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa. Innofactor Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ Helsinki Oy:n päälistalla toimialalla teknologia. www.innofactor.fi #ModernDigitalOrganization #HybridWork #PeopleFirst #CreatingSmiles