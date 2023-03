Nuvei annonce le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités

MONTRÉAL, 20 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Nuvei (« Nuvei » ou la « Société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société canadienne de technologie financière, annonce aujourd’hui que le conseil d’administration de la Société a autorisé, et que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé, le renouvellement de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« OPRCN ») pour la période de 12 mois commençant le 22 mars 2023 et se terminant au plus tard le 21 mars 2024.



Aux termes de l’OPRCN, Nuvei peut racheter pour annulation jusqu’à 5 556 604 de ses actions à droit de vote subalterne, ce qui représente environ 10 % de son « flottant » (au sens du Guide à l’intention des sociétés de la TSX) au 8 mars 2023, ou une juste valeur marchande totale s’élevant à environ 228,3 millions $ américains en fonction du cours de clôture des actions à droit de vote subalterne sur le NASDAQ Global Select Market (le « Nasdaq ») le 17 mars 2023. Au 8 mars 2023, 63 595 611 actions à droit de vote subalterne de Nuvei étaient émises et en circulation, ce qui comprend un flottant de 55 566 045 actions à droit de vote subalterne.

Sous réserve de l’obtention des approbations requises des autorités de réglementation, l’OPRCN sera réalisée par l’intermédiaire de la TSX et du Nasdaq ou d’autres systèmes de négociation au Canada et aux États-Unis, s’ils sont admissibles, conformément à leurs règlements. Les actions à droit de vote subalterne seront acquises dans le cadre de l’OPRCN à leur cours en vigueur au moment du rachat.

Les rachats visés par l’OPRCN pourront être effectués au moyen d’opérations sur le marché libre, notamment au moyen d’un régime de rachat d’actions automatique, d’opérations négociées de gré à gré ou de toute autre façon autorisée par une autorité en valeurs mobilières. Si la Société acquiert des actions à droit de vote subalterne autrement qu’au moyen de rachats sur le marché libre, le prix de rachat des actions à droit de vote subalterne pourrait être différent de leur cours en vigueur au moment de l’acquisition. Les rachats effectués en vertu d’une ordonnance de dispense pour offre publique de rachat seront réalisés à escompte par rapport au cours en vigueur, conformément aux conditions de l’ordonnance.

En outre, dans le cadre de l’OPRCN, Nuvei peut, une fois par semaine, effectuer un achat de bloc (au sens du Guide à l’intention des sociétés de la TSX) au cours en vigueur, conformément aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces règles interdisent aux initiés de la Société de faire des achats de bloc, directement ou indirectement. Par ailleurs, Nuvei sera autorisée, aux termes des lois sur les valeurs mobilières applicables, à racheter quotidiennement, par l’intermédiaire de la TSX, un maximum de 75 606 actions à droit de vote subalterne, soit 25 % du volume quotidien moyen des opérations, calculé d’après les règles de la TSX pour les six derniers mois (soit 302 426 actions à droit de vote subalterne à la TSX).

* en fonction du cours de clôture des actions à droit de vote subalterne au Nasdaq le 17 mars 2023.

Dans le cadre de l’OPRCN, Nuvei a également établi un régime de rachat automatique d’actions (le « RRAA ») avec le courtier désigné responsable de l’OPRCN afin de pouvoir racheter des actions à droit de vote subalterne aux termes de l’OPRCN à des moments où Nuvei ne pourrait pas normalement en racheter en raison de restrictions réglementaires ou de périodes d’interdiction d’opérations usuelles qu’elle s’impose. Aux termes du RRAA, avant d’entrer dans une période d’interdiction d’opérations, Nuvei peut, sans y être tenue, demander au courtier désigné de faire des rachats aux termes de l’OPRCN conformément à certains paramètres de rachat. Ces rachats seront effectués par le courtier désigné selon ces paramètres, sans autres instructions de la part de Nuvei, conformément aux règles de la TSX, aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux conditions du RRAA. Le RRAA a été préalablement autorisé par la TSX et entrera en vigueur simultanément au lancement de l’OPRCN.

Nuvei est d’avis que le rachat de ses actions à droit de vote subalterne dans le cadre de l’OPRCN est une utilisation souhaitable des liquidités excédentaires disponibles et un investissement approprié de sa part puisque, selon elle, les cours des actions à l’occasion pourraient ne pas refléter la valeur sous-jacente de son entreprise. Les mesures prises dans le cadre de l’OPRCN seront assujetties à divers facteurs, notamment les situations du capital et des liquidités de Nuvei, des considérations d’ordre comptable et réglementaire, le rendement financier et opérationnel de Nuvei, d’autres utilisations possibles du capital, le cours des actions à droit de vote subalterne de Nuvei et la conjoncture générale des marchés. L’OPRCN n’oblige pas Nuvei à acquérir un montant en dollars ou un nombre donné d’actions et peut être prolongée, modifiée ou abandonnée en tout temps.

Nuvei a déjà réalisé une OPRCN au cours de la période de 12 mois commençant le 10 mars 2022 et se terminant le 9 mars 2023, aux termes de laquelle elle était autorisée à racheter jusqu’à 6 617 416 actions à droit de vote subalterne, soit 10 % de son « flottant » au 28 février 2022. Au cours de l’OPRCN, Nuvei a racheté 3 660 743 de ses actions à droit de vote subalterne au prix de rachat moyen pondéré par action à droit de vote subalterne de 45,51 $ américains par l’entremise de la TSX et du NASDAQ.

Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), la société canadienne de technologie financière accélérant les activités des clients partout dans le monde. La technologie modulaire, flexible et évolutive de Nuvei permet à des entreprises de premier plan d’accepter les modes de paiement de nouvelle génération, d’offrir un éventail complet de modes de règlement et de bénéficier de services d’émission de cartes, d’opérations bancaires et de gestion du risque et de la fraude. Connectant les entreprises à leurs clients dans plus de 200 marchés, avec l’acquisition locale dans plus de 45 marchés, 150 devises et plus de 600 modes de paiement alternatifs, Nuvei met à la disposition de ses clients et partenaires la technologie et l’information dont ils ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale grâce à une seule intégration.

Le présent communiqué contient de l’« information prospective » et des « déclarations prospectives » (collectivement, l’« information prospective »), au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris des déclarations concernant l’OPRCN et le RRAA et l’intention de racheter des actions à droit de vote subalterne de la Société aux fins d’annulation aux termes de ceux-ci. Cette information prospective peut se reconnaître, mais pas toujours, à l’emploi d’expressions comme « peut », « pourrait », « devrait », « prévoit », « a l’intention de », « estime », « projette », « croit » ou « continue » et d’autres expressions semblables ou la forme négative de ces expressions, y compris les renvois à des hypothèses. L’incertitude économique et géopolitique, notamment des guerres et des conflits régionaux, y compris les répercussions possibles de sanctions, pourrait également exacerber l’incidence de certains facteurs mentionnés dans le présent communiqué. En outre, toute déclaration faisant référence à des attentes, à des intentions, à des projections ou à d’autres descriptions d’événements ou de circonstances futurs renferme de l’information prospective. Les déclarations qui renferment de l’information prospective ne constituent pas des faits historiques mais représentent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont cette dernière dispose actuellement. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué soit fondée sur ce que nous croyons être des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont priés de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s’en écarter considérablement. L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la Société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société déposée le 8 mars 2023. En conséquence, l’information prospective qui figure dans le présent communiqué est présentée sous réserve de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats et les événements que nous prévoyons se matérialiseront ni, s’ils se matérialisent en bonne partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent communiqué est formulée à la date des présentes ou à la date à laquelle il est déclaré qu’elle a été établie, selon le cas, et peut changer après cette date. Cependant, nous n’avons ni l’intention ni l’obligation de mettre à jour ou de réviser cette information prospective, que ce soit par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou d’autres facteurs, sauf dans la mesure où la loi applicable l’exige.

