English French

Communiqué de presse

Atos positionné en tant que leader des services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique dans le Magic Quadrant™ de Gartner®

Paris, 20 mars 2023 - Atos annonce aujourd’hui avoir été positionné par Gartner parmi les leaders des services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services – ODWS) dans son Magic Quadrant 2023. Ce positionnement reconnaît la vision stratégique et la qualité d’exécution d’Atos qui, pour la septième année consécutive, se place dans la catégorie Leader du Magic Quadrant de Gartner consacré aux plateformes de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique1. Atos est la seule entreprise européenne à figurer parmi les Leaders du Magic Quadrant.

Les services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique d’Atos font partie intégrante de son expérience d’engagement des collaborateurs (Engaged Employee Experience). Cette approche repose sur une vision globale de chaque individu et de ses besoins spécifiques sur son lieu de travail. Atos garantit un environnement de travail et des solutions matérielles et logicielles qui permettent à chacun de travailler efficacement. L’accessibilité, la collaboration, la sécurité, l’apprentissage et le développement des collaborateurs ainsi que leur bien-être sont également pris en compte avec le support d’outils alimentés par l'IA et des solutions basées sur les données telles que l'analyse des sentiments.

Au cœur des solutions d’Atos en matière d’environnement de travail numérique, l’offre Engaged Employee Experience peut aider les entreprises à accroître l’engagement de leurs collaborateurs afin d’accélérer leurs performances respectives et la satisfaction client.

« Nous sommes fiers de nous placer en tête du Magic Quadrant 2023 de Gartner sur les services externalisés d’environnement de travail numérique pour la septième année consécutive », déclare Nourdine Bihmane, Directeur Général du Groupe et co-CEO Tech Foundations, Atos. « Notre objectif est de créer un lien révolutionnaire entre les plateformes technologiques, les personnes et les environnements, afin que chaque collaborateur, où qu’il soit, bénéficie d’un mode de travail personnalisé s’appuyant sur des technologies holistiques innovantes qui créent les conditions d’une expérience de travail unique. Nous pensons que cette reconnaissance de la part de Gartner reflète notre engagement à continuellement investir dans notre activité d’environnement de travail numérique en pleine croissance et témoigne de la pertinence de notre approche globale. »

Ce Magic Quadrant a évalué les capacités d’exécution et la vision stratégique de 17 prestataires.

Pour télécharger une copie du rapport, consultez Download Gartner Magic Quadrant for Outsourced Digital Workplace Services 2023 report - Atos

***

Avertissement

GARTNER et Magic Quadrant sont une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et à l’international, et sont utilisées dans le présent document avec autorisation. Tous droits réservés.

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs avec les notes les plus élevées. Les publications de recherche de Gartner expriment les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne sauraient être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, notamment toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 111 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Isabelle Grangé | isabelle.grange@atos.net | +33 (0) 6 64 56 74 88

1 Le Magic Quadrant 2023 de Gartner sur le périmètre des services de gestion externalisée de l’environnement de travail numérique (Outsourced Digital Workplace Services) remplace les trois Magic Quadrants des régions Amérique du Nord, Europe et région Asie/Pacifique - intitulés Magic Quadrant pour les services de gestion des environnements de travail (Managed Workplace Services) 2017-2021.

Pièce jointe