Adfenix byter namn till Realforce

Efter två viktiga förvärv antar marknadsföringsföretaget för fastigheter, Adfenix, ett nytt namn som den första plattformen för marknadsföringsverksamhet för fastigheter i sitt slag.

March 20, 2023 09:25 ET | Source: ADFENIX LTD ADFENIX LTD

GUILDFORD, UNITED KINGDOM