Communiqué : Orange Belgium salue la décision de la Commission européenne d'autoriser l'acquisition d'une participation majoritaire dans VOO SA

Communiqué de presse

Bruxelles, le 20 mars 2023

Orange Belgium salue la décision de la Commission européenne d'autoriser l'acquisition d'une participation majoritaire dans VOO SA

La Commission européenne a approuvé aujourd'hui l'acquisition de 75% du capital moins une action de VOO SA par Orange Belgium. Cette décision, qui valide les engagements déjà pris par Orange Belgium et qui ont bien été intégrés dans son plan d'affaires, permet à la société d'aller de l'avant avec l'acquisition. La Commission européenne déclare que "ces engagements répondent pleinement aux problèmes de concurrence identifiés par la Commission européenne". Elle a donc conclu que "l'opération envisagée, telle que modifiée par les engagements, ne poserait plus de problèmes de concurrence".

Orange Belgium se réjouit que la phase finale du rachat soit désormais en cours, en vue de la clôture de la transaction qui devrait avoir lieu d'ici la fin du deuxième trimestre 2023.

Xavier Pichon, CEO d'Orange Belgium, a déclaré : "Nous sommes ravis de la décision de la Commission européenne. Après plus de 25 ans de présence d'Orange en Belgique, l'acquisition de VOO est une étape majeure et va nous permettre d'exploiter un réseau à très haut débit en Wallonie et dans une partie de Bruxelles, renforçant ainsi le déploiement de notre stratégie convergente multi-gigabit au niveau national. Notre plan d'investissement ambitieux, associé aux compétences et à l’expertise de VOO et d'Orange, renforcera la qualité de nos offres aux clients et assurera la compétitivité en régions wallonne et bruxelloise."

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur corporate.orange.be, www.orange.be ou suivez-nous sur Twitter : @pressOrangeBe.

