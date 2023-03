Intégration communautaire Toronto et Tridel annoncent leur partenariat dans le cadre du réaménagement de Lawson

English French

TORONTO, 20 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intégration communautaire Toronto (ICT) et Tridel sont heureux d’annoncer leur partenariat en vue du réaménagement du site de Lawson, situé au 1710-1712 Ellesmere Road, à Scarborough. Le projet a pour but de créer une communauté inclusive qui constituera une référence pour les collaborations nouées entre les organismes et les constructeurs de résidences afin de répondre à la demande de logement pour tous.

Le projet de réaménagement de Lawson consiste à construire des logements à usage mixte, comme des logements locatifs abordables, des logements avec services d’aide à la vie autonome, des logements avec services de soutien et des appartements en copropriété aux taux du marché. Les cinq tours proposées, hautes de 28 à 52 étages, compteront quelque 2 200 appartements, dont 280 logements locatifs. Les personnes ayant une déficience intellectuelle, soutenues par ICT, auront la possibilité de vivre dans cette communauté inclusive.

« Il est plus important que jamais de bâtir des quartiers dynamiques dont les personnes ayant une déficience intellectuelle font partie intégrante », a déclaré Brad Saunders, directeur général d’Intégration communautaire Toronto. « Le partenariat annoncé aujourd’hui témoigne de l’action menée sans relâche par Intégration communautaire Toronto pour créer des espaces positifs pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles. »

En mettant l’accent sur le leadership, l’innovation et le respect des divers besoins humains de la communauté, ce projet vise à créer un espace qui ne se limite pas à de simples bâtiments, mais offre des services exceptionnels à la fois authentiques, avant-gardistes et équitables, l’objectif étant de garantir un environnement sûr et accueillant qui favorise un sentiment d’appartenance et de confiance et assure une expérience d’exception à tous.

« Tridel est fier de s’associer à Intégration communautaire Toronto », a déclaré Jim Ritchie, président de Tridel. « Ce projet de réaménagement contribue à répondre aux besoins en logements dans la région du grand Toronto. Nous sommes ravis d’apporter notre savoir-faire dans la construction de logements de qualité et de participer à l’édification d’une communauté innovante, inclusive et accueillante. »

L’ensemble résidentiel contribuera de manière positive à la vie de la collectivité urbaine en proposant des logements à occupation mixte (en copropriété ou en location), des espaces de commerce et de vente au détail, un nouveau parc public, des espaces privés ouverts au public, de nouveaux locaux d’activité et communautaires, un domaine public amélioré, des caractéristiques durables et écoénergétiques, des dispositifs d’accessibilité et des voies propices aux piétons et aux modes de déplacement actif permettant des liaisons adaptées dans toute la communauté.

Le partenariat noué entre Intégration communautaire Toronto et Tridel dans le cadre du réaménagement de Lawson est un grand pas en avant dans l’édification de communautés où tout le monde a sa place.

À propos d’Intégration communautaire Toronto

Forte d’une expérience de 75 ans, Intégration communautaire Toronto accompagne de longue date les personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles. L’organisme propose un large éventail de services, notamment des services de relève, de planification gérée par la personne, de soutien à l’emploi et d’aide à la vie autonome, ainsi que des activités communautaires.

Intégration communautaire Toronto est fière d’appuyer plus de 4 000 personnes et leurs familles dans plus de 80 sites à Toronto. Le mouvement en faveur de l’intégration communautaire a vu le jour lorsque des familles ont manifesté le souhait que leurs enfants vivent dans la collectivité, et non dans des établissements. Aujourd’hui, Intégration communautaire Toronto continue de promouvoir le développement de communautés inclusives et de soutenir les droits et les choix des personnes ayant une déficience intellectuelle. https://cltoronto.ca/

À propos de Tridel

Tridel® est le principal promoteur et constructeur de résidences en copropriété au Canada et met à contribution son expérience en matière de construction résidentielle depuis 1934. À ce jour, le Tridel Group of Companies a livré plus de 89 000 résidences. Tridel aspire à bâtir des communautés condominiales qui soient responsables sur le plan écologique et social et qui répondent aux besoins des propriétaires d’aujourd’hui tout en préservant le bien-être des générations futures. Pour y parvenir, l’entreprise met l’accent sur des innovations propices à la durabilité environnementale, à l’inclusion et à la cohésion sociales, à de hautes performances en construction et à la bonne intendance.

Tridel s’engage à construire des condominiums de la plus haute qualité possible et a remporté presque tous les prix de l’industrie pour la conception, la responsabilité sociale d’entreprise, le service à la clientèle, les ventes, le marketing et l’excellence de la construction. Soucieux de poursuivre cette longue et fière tradition d’excellence primée, Tridel construit actuellement plus de 20 nouvelles communautés condominiales dans la région du grand Toronto.

