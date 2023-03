Adfenix skifter navn til Realforce

Danish Norwegian

GØTEBORG, Sverige, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adfenix, der anvendes af tusindvis af ejendomsmæglere over hele verden, har længe været kendt for sine yderst effektive annoncekampagner på de sociale medier og sin evne til at generere kunder.

Da Adfenix inden for de sidste 18 måneder overtog kundedataselskabet Quedro og medieadministrationsselskabet Brandkeeper, gjorde Adfenix det klart, at selskabet havde ambitioner ud over annoncering på sociale medier.

Det nye produktunivers under navnet Realforce er udviklet til at understøtte det undervurderede marketingteam, der har til opgave at støtte ejendomsmæglere med deres markedsføringsbehov.

Realforce er organiseret, automatiseret, AI-drevet, dataunderstøttet og lægger magten i hænderne på marketingfolkene til at levere førsteklasses, skalerede markedsføringsløsninger ved hjælp af software.

Realforces medstifter og administrerende direktør, André Hegge, sagde: "Vi var fra første parket vidne til de udfordringer, som agenter med deres marketingværktøjer stod over for, og som ikke lod dem udnytte deres færdigheder. Vores mål var at bevare fokus på at levere det bedste inden for reklame, kundedata og brandmanagement, men specifikt for markedsføringsteams inden for fast ejendom.

Navnet Adfenix kunne ikke længere repræsentere, hvad platformen nu muliggør og rummer. Realforce sætter en ejendomsmarkedsfører i stand til at støtte et helt team af folk med en mere tilpasset markedsføringstjeneste, der skaleres ved hjælp af software."

Carl-Fredrik Mandrapa Olsson, Realforce VP Strategy, tilføjede: "Det, teamet har skabt, er ikke kun en førsteklasses tech stack designet udelukkende til fast ejendom, men også et produktunivers, der spiller godt sammen med eksisterende software. Platformen udfylder hullerne i vores partneres eksisterende teknologi med fokus på samarbejde frem for at overvælde."

Men for mange vil Realforce reelt set tiltrække dem grundet den kombinerede styrke, der ligger i de iboende komponenter, som stiller en omfattende service i udsigt, der er udviklet til fast ejendom og til at drive forretning, rentabilitet, markedsandel og agentfastholdelse.

Om Adfenix

Adfenix ( www.adfenix.com ) leverer en førsteklasses, dataunderstøttet og full-service marketingplatform, som mange af verdens største ejendomsmærker har tiltro til. Ved hjælp af intelligent, automatiseret og AI-forstærket teknologi udreder Adfenix ejendomsbranchens kompleksitet, så kunderne kan skabe værdi for deres brand og agenter.

Adfenix blev grundlagt i Sverige i 2014 af medstifterne André Hegge og Gabriel Kamienny, og i dag tæller Adfenix ejendomsmæglere over hele verden med 85 medarbejdere fra 4 kontinenter og kontorer i Stockholm, Gøteborg, San Francisco og London.