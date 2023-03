Adfenix endrer navn til Realforce

Danish Norwegian

GØTEBORG, Sverige, March 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Adfenix brukes av tusenvis av eiendomsmeglere over hele verden, og har lenge vært kjent for de effektive reklamekampanjene deres på sosiale medier og evnen til å nå ut til potensielle kunder.

Ved å kjøpe opp kundedataselskapet Quedro og medieadministrasjonsselskapet Brandkeeper i løpet av de siste 18 månedene har Adfenix gjort det klart at de har ambisjoner utover annonsering på sosiale medier.

Det nye Realforce-produktuniverset er utviklet for å forsyne støtte til det undervurderte markedsføringsteamet, som har fått i oppdrag å hjelpe eiendomsmeglere med sistnevntes markedsføringsbehov.

Organisert, automatisert, AI-drevet – Realforce er databasert og gir kontrollen til markedsførerne, slik at de kan levere førsteklasses markedsføringsløsninger i stor skala ved hjelp av programvare.

Realforce-grunnlegger og administrerende direktør, André Hegge, sa: «Vi var personlig vitne til de utfordringene eiendomsmeglere møtte da de ble utstyrt med markedsføringsverktøy som tok dem utenfor kompetanseområdene deres. Målet vårt var å holde fokus på å levere det beste innen reklame, kundedata og merkevareadministrasjon, men spesifikt til markedsføringsteam for eiendomsmeglere.

Navnet Adfenix representerte ikke lenger det plattformen nå muliggjør. Realforce vil gjøre det mulig for én markedsfører for eiendomsmeglere å støtte et helt team av eiendomsmeglere, med en lettanvendelig markedsføringstjeneste, levert i storskala ved hjelp av programvare.»

Carl-Fredrik Mandrapa Olsson, Realforce VP Strategy, la til: «Det teamet har skapt er ikke bare en førsteklasses teknisk programvare designet utelukkende for fast eiendom, men også et produktunivers som fungerer godt med eksisterende programvare. Plattformen fyller hullene i samarbeidspartnernes eksisterende teknologiplattformer på gjennom samarbeid, istedenfor å bare overmanne.»

For mange blir imidlertid Realforces viktigste appell være den kombinerte kraften til komponentene på innsiden – løftet om en omfattende tjeneste som er utviklet for fast eiendom, for å drive forretninger, lønnsomhet og markedsandeler, og sørge for at eiendomsmeglerne blir værende.

For å lære mer om Realforce kan du besøke www.realforce.com

Om Adfenix

Adfenix (www.adfenix.com) leverer bransjens beste databaserte full-service-markedsoperasjonsplattform og benyttes av flere av verdens største eiendomsmeglingsfirmaer. Ved hjelp av smart, automatisert og AI-forbedret teknologi gjør Adfenix det enklere å orientere seg i den komplekse eiendomsbransjen, slik at kunder kan skape verdi for merkevaren og agentene sine.

Adfenix ble grunnlagt i Sverige i 2014 av grunnleggerne André Hegge og Gabriel Kamienny. I dag jobber Adfenix med profesjonelle eiendomsmeglere over hele verden, med 85 ansatte fra 4 kontinenter. De har kontorer i Stockholm, Gøteborg, San Francisco og London.