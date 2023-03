BIC: Evolution du Conseil d’Administration - Proposition de nomination de Carole Callebaut Piwnica en qualité d'administratrice indépendante

English French

POUR PUBLICATION IMMEDIATE

Evolution du Conseil d’Administration

Proposition de nomination de Carole Callebaut Piwnica en qualité d'administratrice indépendante

Clichy, France – 20 mars, 2023 - Dans la perspective de la prochaine Assemblée Générale du 16 mai 2023 et suite à la démission d’Elizabeth Bastoni de son mandat d'administratrice indépendante, le Conseil d’Administration de Société BIC du 17 mars 2023 a, sur recommandation du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, décidé à l’unanimité de proposer la nomination de Carole Callebaut Piwnica en qualité d'administratrice indépendante.

Carole Callebaut Piwnica, de nationalité belge, est âgée de 65 ans. Elle est titulaire d’une licence en droit de l’Université de Bruxelles et d’une maîtrise en droit de la New York University. Elle a été membre des barreaux de New York et de Paris. Elle a débuté sa carrière à New York chez Proskauer Rose et a rejoint le département M&A de Shearman & Sterling à Paris. Elle a travaillé pendant 15 ans dans le secteur de la transformation agroalimentaire et a occupé le poste de Présidente du groupe Amylum (Belgique, ingrédients), ainsi que celui d’administratrice et de Vice-Présidente de Tate and Lyle (Royaume-Uni, sucres et ingrédients). Elle a également été administratrice de plusieurs sociétés cotées internationales y compris Sanofi (France, santé), Eutelsat (France, satellites), Dairy Crest (Royaume-Uni, lait et fromages), et Aviva (Royaume-Uni, assurances). En 2006, elle fonde le fonds de private equity Naxos Capital Partners (Luxembourg), dont elle était associée-gérante et, à ce titre, administratrice de ses sociétés en portefeuille dont Big Red (US, boissons gazeuses) et Amyris (Etats Unis, ingrédients et cosmétiques). Elle est actuellement administratrice indépendante du Conseil de Surveillance de la société Rothschild & Co.

Le Conseil d’Administration a également recommandé que, sous réserve du vote de l’Assemblée Générale du 16 mai 2023, Carole Callebaut Piwnica soit nommée Présidente du Comité des Rémunérations ainsi que membre du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE.

Sous ces mêmes réserves, Candace Matthews serait quant à elle nommée Présidente du Comité des Nominations, de la Gouvernance et de la RSE, en sus de ses fonctions de membre du Comité d’Audit.

Nikos Koumettis, Président du Conseil d’Administration, a déclaré « Je me réjouis que le Conseil ait décidé de proposer la nomination de Carole Callebaut Piwnica. Son expertise M&A ainsi que ses multiples expériences en qualité d’administratrice de sociétés internationales, et son appartenance à plusieurs comités des rémunérations seront des atouts précieux pour le Conseil d’Administration de Société BIC ».

***

À PROPOS DE BIC

Un des leaders mondiaux des articles de papeterie, des briquets et des rasoirs, BIC enchante et simplifie le quotidien des consommateurs. Depuis plus de 75 ans, l’entreprise fabrique des produits essentiels, de grande qualité et accessibles à tous, partout dans le monde. Cette vocation a permis au Groupe de faire de sa marque, enregistrée dans le monde entier, l’une des plus reconnues. Aujourd’hui, les produits BIC® sont vendus dans plus de 160 pays et le Groupe possède aussi des marques emblématiques telles que BIC® Kids, BIC FlexTM, BodyMark by BIC TM, Cello®, Djeep, Lucky Stationery, Rocketbook, Soleil®, Tipp-Ex®, Us.TM, Wite-Out®, Inkbox et plus encore. En 2022, le chiffre d’affaires de BIC était de 2 233,9 millions d’euros. Cotée sur « Euronext Paris », BIC fait partie des indices SBF120 et CAC Mid 60 et est reconnue pour son engagement en faveur du développement durable et de l’éducation. Le Groupe a reçu la note de ¨A-¨ dans le classement du CDP. Pour en savoir plus, visitez https://corporate.bic.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, or YouTube.

CONTACTS

Investor Relations team

investors.info@bicworld.com







Michèle Ventura

Investor Relations Senior Manager

michele.ventura@bicworld.com







Isabelle de Segonzac

Image 7, Contact Presse

+ 33 6 89 87 61 39

isegonzac@image7.fr

AGENDA 2023

TOUTES LES DATES SONT À CONFIRMER

Résultats du T1 2023 25 avril 2023 (après clôture du marché) Assemblée Générale 2022 16 mai 2023 Résultats du T2 et S1 2023 26 juillet 2023 (après clôture du marché) Résultats du T3 et 9M 2023 25 octobre 2023 (après clôture du marché)

Pièce jointe