Encres Dubuit : chiffre d'affaires consolidé pour l'année 2022

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ POUR L’ANNEE 2022 : 22,7 M€ EN HAUSSE DE 9,9 %

Le Groupe Encres DUBUIT réalise une solide performance commerciale lui permettant d’afficher un chiffre d’affaires à fin décembre 2022 en progression de 9,9 % par rapport à fin décembre 2021. Ainsi le chiffre d’affaires 2022 ressort à 22,7 M€ contre 20,7 M€.

À taux de change constants, le chiffre d’affaires pour l’année 2022 s’élève à 22,2 M€ en hausse de 7,4 % par rapport à l’exercice précédent.

Détail des ventes par zones géographiques

En K€, 2022(*)



2021(**)



∆ € ∆ % Europe 14 252 11 786 2 466 20,9 % Asie 7 217 7 960 -743 -9,3 % Amérique du Nord 827 664 163 24,5 % Afrique / Moyen-Orient 404 263 141 53,6 % Océanie 20 9 11 122,2 % Chiffre d’affaires total 22 720 20 682 2 038 9,9 %

Taux de change courant : (*) Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ; (**) Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Évolutions des ventes semestrielles par zones géographiques

En K€ S1 2022 S1 2021 ∆ % S2 2022 S2

2021 ∆ % A 2022 A 2021 Europe 6 750 5 816 16,1 % 7 502 5 970 25,7 % 14 252 11 786 Asie 3 734 4 034 -7,4 % 3 483 3 926 -11,3 % 7 217 7 960 Amérique du Nord 406 323 25,7 % 421 341 23,5 % 827 664 Afrique / Moyen-Orient 178 131 35,9 % 226 132 71,2 % 404 263 Océanie 8 4 100 % 12 5 140 % 20 9



Chiffre d’affaires total



11 076



10 308



7,5 %



11 644



10 374



12,2 %



22 720



20 682

Activité en Europe – 62,73 % du chiffre d’affaires du Groupe

À fin décembre 2022, le chiffre d’affaires de la zone s’élève à 14,2 M€ contre 11,8 M€ sur l’exercice précédent, en progression de 20,9 % par rapport à 2021.

Ainsi, la zone confirme sur le second semestre 2022, la reprise de l’activité amorcée sur le premier semestre puisqu’elle enregistre une progression de 25,7 % contre 16,1 % au premier semestre.

Activité en Asie – 31,76 % du chiffre d’affaires du Groupe dont 89 % réalisé par la filiale chinoise

Pour l’année 2022, le chiffre d’affaires réalisé sur la zone s’élève à 7,2 millions d’euros en baisse de 9 % par rapport à la période précédente.

En effet, l'activité de l’année a fortement été pénalisée par la politique zéro COVID menée par le gouvernement chinois puisque la filiale chinoise a dû stopper son activité dès le mois de mars 2022. Elle n’a pu reprendre une activité normale qu’au cours du mois de juin 2022.

Activité en Amérique du Nord – 3,64 % du chiffre d’affaires du Groupe

Le chiffre d’affaires s’élève pour la période à 827 mille euros contre 664 mille euros sur la période précédente soit une hausse de 24,5 %.

Activité en Afrique / Moyen-Orient – 1,8 % du chiffre d’affaires du Groupe

La zone affiche un chiffre d’affaires en progression de plus de 50 % par rapport à 2021 et s’établit à 404 mille euros.

Perspectives

La politique zéro COVID menée par la Chine a paralysé l'activité chinoise et a amplifié les pénuries de matières premières existantes sur l'année 2022. Ces situations viennent contrarier l'activité du groupe qui doit manœuvrer avec des tensions sur les prix, sur les quantités et sur les délais de livraison qui pèsent sur les résultats du groupe pour l'année 2022.

Malgré la poursuite de la progression de l'activité du groupe les situations de tension sur les prix de matières premières et d'énergie n’ont montré aucun signe d'amélioration qui aurait permis au groupe d'envisager une amélioration de ses résultats sur l'année 2022.

Pour 2023, le Groupe doit rester vigilant quant aux conséquences financières qu’aura la hausse du coût de l’énergie sur son activité.

Prochain rendez-vous

Publication des résultats annuels au plus tard le 29 avril 2023.

À propos d’Encres DUBUIT

Le groupe Encres DUBUIT est spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d’encres techniques et industrielles pour la sérigraphie, la tampographie, et l’impression numérique. Il s’impose comme le spécialiste des encres de hautes technologies dédiées au marché de l’impression industrielle allant de la simple communication visuelle au marquage industriel et à l’utilisation d’encres fonctionnelles. Encres DUBUIT s’adresse à une clientèle internationale diversifiée qui intervient dans des secteurs aussi variés que la communication visuelle, le packaging, la cosmétique, l’automobile, l’industrie électronique …

Les actions encres DUBUIT sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0004030708, ALDUB).

Contact

Encres DUBUIT – www.encresdubuit.com

Chrystelle Ferrari, Présidente du Directoire

Tel : 01.64.67.41.60

Pièce jointe