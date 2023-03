English Finnish

Dovre Group Oyj Sisäpiiritieto 20.03.2023 klo 22.00



Dovren tytäryhtiö Suvic allekirjoittanut urakkasopimuksen 32 MW:n aurinkopuiston rakentamisesta

Suvic Oy on allekirjoittanut tänään arvoltaan noin 18 miljoonan euron EPC-urakkasopimuksen aurinkopuiston rakentamisesta CPC Finland Oy:n kanssa. Aurinkopuisto on maksimiteholtaan 32 MW ja on näin Suomen suurin rakentamisvaiheessa oleva tai valmistuessaan rakennettu aurinkovoimala. Vuosittaisen tuotannon arvioidaan olevan noin 32 000 MWh. Kyseessä on Suvic Oy:n merkittävä laajentuminen uudelle liiketoiminta-alueelle.



Aurinkopuisto sijaitsee Lakarin alueella lähellä Raumaa ja sen pinta-ala on noin 40 hehtaaria. Rakentamistyöt alkavat keväällä 2023, ja projektin odotettu valmistumisajankohta on vuoden 2024 alussa.

Jari Koppelo, Business Manager, Suvic, kommentoi: “Lähdemme innoissamme rakentamaan Lakarin aurinkopuistoa CPC Finland Oy:n kanssa. On suuri kunnia tehdä yhteistyötä tässä toistaiseksi Suomen suurimmassa aurinkovoimalassa. Suvic on vuoden 2022 aikana kehittänyt oman solar-rakentamiskonseptin, kunnianhimoisena tavoitteena tarjota asiakkailleen markkinoiden kustannustehokkain aurinkovoimala maailman korkealaatuisimmilla laitteistoilla. Nyt tämä innovatiivinen sekä skaalautuva solar-konsepti viedään käytäntöön, ja olemme kiitollisia asiakkaan luottamuksesta Suvicin osaamisen suhteen.”

Tämän merkittävän sopimuksen myötä Suvicin tilauskanta vuodelle 2023 on noin 50 miljoonaa euroa. Samalla Suvic osoittaa kykenevänsä laajentumaan uusiutuvan energian rakentamisen uusille osa-alueille.

Jari Koppelo

Business Manager, Suvic Oy

Puh. 044 734 6312

jko@suvic.fi

www.suvic.fi

Ilari Koskelo

Hallituksen varapuheenjohtaja, Dovre Group Oyj

Puh. 040 510 8408

ilari.koskelo@navdata.fi

Suvic Oy on vuonna 2017 Oulussa perustettu rakennusliike, joka on erikoistunut tuuli- ja aurinkovoimapuistojen toteuttamiseen sekä projektinjohtoon. Lisäksi yritys tarjoaa urakointipalveluita energia- ja teollisuusrakentamiselle. Se tuo energiarakentamisen alalle uusia, innovatiivisia käytäntöjä suunnittelun, rakentamisen ja projektinjohtamisen kautta.

Dovre Group on kansainvälisesti toimiva projektihenkilöstön ja -johtamisen palvelutoimittaja. Dovre Groupin liiketoimintaryhmät ovat Projektihenkilöstö, Konsultointi ja Uusiutuva energia. Konsernilla on toimipisteet Kanadassa, Norjassa, Singaporessa, Suomessa ja Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti konsernissa toimii noin 760 henkilöä. Dovre Group Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä (tunnus: DOV1V). Verkkosivut www.dovregroup.com

