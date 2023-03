Ziigwan : Festival de musique et d’arts autochtones dévoilement de l’entière programmation Lumière sur les artistes et exposants

English French

TORONTO, 20 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Célébrez le printemps et rendez-lui hommage à l’occasion de Ziigwan (prononcer SEE-gwon), un festival de musique et d’arts autochtones gratuit d’une durée de trois jours qui se tiendra Place Yonge-Dundas du 24 au 26 mars prochains.



Le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack et Downtown Yonge BIA, en collaboration avec ELMNT FM Radio, Red Music Rising et Music Tourism, sont heureux de dévoiler la programmation complète du festival. Celle-ci réunit certains des artistes, créateurs et entrepreneurs autochtones les plus en vue du Canada ainsi que d’autres, en pleine émergence.

BLACKIE & THE RODEO KINGS ⧫ DJ SHUB ⧫ NORTHERN CREE



JULIAN TAYLOR ⧫ DIGGING ROOTS ⧫ AYSANABEE



BOOGEY THE BEAT ⧫ TIA WOOD ⧫ LOGAN STAATS



STATUS/NON-STATUS ⧫ SHAWNEE KISH ⧫ BULLHORN SINGERS ET UN INVITÉ SPÉCIAL



NOELLE ⧫ SEBASTIAN GASKIN ⧫ NIMKISH



PLACE YONGE-DUNDAS

DU 24 AU 26 MARS 2023



downiewenjack.ca/events/ziigwan-fr

À partir du vendredi, 16 h 30, et tout au long du week-end, les participants autochtones suivants vendront de la nourriture, des objets perlés, des vêtements et plusieurs autres items dans le cadre du festival.

Le dimanche 26 mars sera le Jour de la famille au festival Ziigwan! GoodMinds Indigenous Books offrira à la vente une foule de livres destinés aux enfants et jeunes lecteurs. Les Strong Water Singers animeront des activités d’apprentissage de sorte que les enfants et leurs familles puissent prendre part à des conversations signifiantes au sujet des cultures autochtones.

Plus tard ce même jour, Elder Dr. Duke Redbird se joindra à nous pour clore bellement ce rassemblement important, partageant ses pensées au sujet de Ziigwan (le printemps) et de notre voyage collectif vers la réconciliation. Dr Redbird est un Aîné de la Première Nation Saugeen. Il est de plus un Autochtone visionnaire, un intellectuel, un poète, diffuseur et cinéaste.

Ziigwan, le mot anishnaabemowin pour « printemps », célèbre les pouvoirs de guérison et d’apprentissage que possèdent la musique et l’art; la renaissance printanière; et l’éveil collectif. Le festival vise à nous rassembler dans un des espaces publics les plus importants de la ville alors que nous émergeons collectivement de l’emprise de la COVID-19.

Ce projet a été rendu possible grâce à un financement du Gouvernement du Canada par l’entremise de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario.

AU SUJET DES PARTENAIRES

À PROPOS DU FONDS GORD DOWNIE & CHANIE WENJACK : Inspiré par l’histoire de Chanie et l’invitation de Gord à construire un meilleur Canada, le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack vise à bâtir une compréhension culturelle entre peuples autochtones et non-autochtones et à créer un chemin vers leur réconciliation. Notre objectif est d’améliorer la qualité de vie des Autochtones en suscitant la sensibilisation et l’éducation de tous les peuples du Canada de même que leurs interrelations.

À PROPOS DE DOWNTOWN YONGE BUSINESS IMPROVEMENT AREA : Cet organisme est le catalyseur de la création d’expériences et d’événements urbains vibrants au coeur du centre-ville de Toronto. Représentant plus de 2000 entreprises et leurs employés, de même qu’une vaste communauté de résidents, d’étudiants et de visiteurs, il milite pour des espaces publics attrayants et des événements populaires, et promeut sécurité et propreté. Il joue également un rôle actif dans la rue comme dans les conseils d’administration en plaidant pour une communauté prospère et diversifiée de détaillants, de restaurants et de services.

À PROPOS D’ELMNT FM : 106.5 ELMNT FM est la seule station de radio autochtone de Toronto. Détenue et exploitée par First Peoples Radio et inaugurée en octobre 2018, 106.5 ELMNT FM fait tourner les plus récents tubes pop, hip-hop et R&B tout en faisant la promotion des meilleurs artistes des Premières Nations, Inuit et Métis oeuvrant aujourd’hui.

À PROPOS DE L’IMC: L’Incubateur musical du Canada (IMC) est une organisation à but non lucratif établie à Toronto qui se spécialise dans le développement professionnel, le mentorat en continu et les événements musicaux en direct. Il s’adresse aux artistes, aux gérants d’artistes et à l’industrie musicale. Lancé en 2012, IMC a procuré plus de 11 000 heures de programmes de développement professionnel et de mentorat individuel. IMC en direct travaille pour sa part avec des partenaires privés et communautaires de tout le pays afin de mettre en relation des artistes et des occasions de spectacles rémunérés. À ce jour, IMC a programmé plus de 700 spectacles et diffusions en continu, ce qui a rapporté quelque 2 millions $ directement aux artistes. IMC prône de plus le développement de l’infrastructure du secteur musical et la formation à l’entreprenariat créatif dans les écoles secondaires.

À PROPOS DE RED MUSIC RISING : Fondée en janvier 2020 en partenariat avec Dadan Sivunivut, Red Music Rising est une maison de disque holistique. Il s’agit d’une compagnie offrant un service complet de gestion d’artistes et d’enregistrement de disques, entièrement détenue et gérée par des Autochtones, dont la mission est de contribuer à développer des carrières solides durant toute la vie des artistes autochtones et des professionnels de l’industrie. Matt Maw (de la Première Nation des Chippewas de la Thames) est le directeur et gérant d’artistes principal de Red Music Rising. Il y apporte une expérience diversifiée dans l’industrie de la musique longue de plus d’une décennie, ainsi qu’une passion pour le développement de la carrière d’artistes, assortie de la mission d’amplifier la présence du talent autochtone sur la scène mondiale.

À PROPOS DE MUSIC TOURISM : Firme conseil spécialisée dans le développement commercial de villes de la musique et du tourisme musical, Music Tourism est dirigée par Chris Campbell. Ce professionnel de l’industrie de la musique, du divertissement et du tourisme, inventif, ouvert et auto-motivé, possède des décennies d’expérience en matière de planification stratégique, d’acquisition d’événements et de gestion de projets d’envergure. Quant à la firme, elle se concentre sur la création et la mise en œuvre de stratégies visant les villes de la musique et le tourisme. En travaillant de concert avec les parties prenantes de l’industrie, elle en maximise les potentiels économiques et socio-économiques.