CGG, TGS et BGP Terminent la Phase IV de l'Etude Multi-Clients 3D au Large du Suriname

Paris, France – le 21 mars 2023

CGG, en consortium avec TGS et BGP, annonce ce jour avoir terminé l’acquisition de la phase IV de l'étude sismique 3D en eaux profondes au large du Suriname. Les premiers résultats de la phase IV seront disponibles d’ici fin juin 2023, et les produits finaux de l'ensemble du programme fin 2023.

Couvrant 1 800 km2, la phase IV termine l'étude d’acquisition en eaux profondes et peu profondes de 14 500 km2 de données du bassin prometteur de Guyane-Suriname. Le programme comprend également le retraitement de plus de 6 400 km2 de données anciennes. Ces nouvelles données multi-clients permettront de soutenir les mises aux enchères de blocs au Suriname.

Dechun Lin, Executive Vice President, Earth Data, CGG, a déclaré : « Nous nous réjouissons de la fin de cette étude majeure, réalisée en association avec TGS et BGP pour mieux comprendre tout le potentiel du Suriname et pour laquelle, CGG avec sa connaissance approfondie de la région Suriname-Guyane et sa position de leader dans les technologies d'imagerie haut de gamme fournira les images de haute-résolution et de haute-fidélité. »

David Hajovsky, vice-président exécutif pour l’hémisphère ouest de TGS, a déclaré : « Le Suriname continue de jouer un rôle essentiel dans l'élargissement de la couverture de données de haute qualité disponibles dans l'Atlantique Sud, une priorité pour TGS. Nous sommes heureux de nous associer à CGG et BGP pour renforcer l'exploration future dans cette région clé et soutenir davantage les prises de décision et les opportunités d'investissement de nos clients avec des informations de grande qualité. »

Mark Richards, vice-président senior de BGP Multi-Client, a déclaré : « BGP est heureux d'annoncer la réalisation de cette nouvelle phase avec ses partenaires, CGG et TGS. Nous pensons que ce projet permettra aux clients de mieux comprendre ce bassin frontalier, et de prendre les bonnes décisions pour des futures licences d'exploration au large du Suriname. »

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

