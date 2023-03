Entité française du

groupe Galimmo Real Estate

Maïwenn Martinot-Lagarde est nommée

Directrice Asset Management & Développement de Galimmo SCA

Paris, le 21 mars 2023 – Galimmo SCA, foncière française cotée contrôlée par le groupe Galimmo Real Estate, opérateur et détenteur de lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics, annonce la nomination de Maïwenn Martinot-Lagarde au poste de Directrice Asset Management & Développement, en charge de l’animation et du management des équipes d’Asset Management en France. A ce titre, elle intègre le Comité de Direction de Galimmo SCA.

Maïwenn Martinot-Lagarde remplace à ce poste Camille Fouché qui a pris les fonctions de Directeur des Opérations de Galimmo en France et est rattachée à ce dernier. Auparavant Directrice adjointe Asset Management & Développement, Maïwenn Martinot-Lagarde a notamment conduit les projets d’extension et de restructuration qui ont permis de renforcer l’attractivité et le mix enseignes de Shop’in Houssen à proximité de Colmar et de Shop’in Pacé à proximité de Rennes.

Biographie de Maïwenn Martinot-Lagarde

Diplômée de l’Institut Supérieur de Commerce, Maïwenn Martinot-Lagarde, a plus de dix ans d’expérience au sein de sociétés foncières de commerce et de cabinets de conseil en Fusion Acquisition.

Elle débute sa carrière en 2004 chez KPMG Corporate Finance en tant que Manager Fusion-Acquisition avant de rejoindre en 2009 le cabinet AUCTEOR pour occuper la fonction de Directeur de Mission. A partir de 2012, elle occupe la fonction d’Asset Manager au sein de la foncière immobilière Mercialys. En 2016, Maïwenn Martinot-Lagarde, rejoint le groupe Galimmo en tant que Senior Asset Manager & Responsable de programme, puis devient Directrice adjointe Asset Management & Développement en janvier 2022.

A propos de Galimmo SCA

Galimmo SCA (ISIN : FR0000030611) est une société cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, détient et opère des lieux de vie et de commerce co-conçus avec leurs publics. Son patrimoine, composé de 52 centres attenants à des hypermarchés Cora en France, est valorisé à 688 millions d’euros hors droits au 31 décembre 2022. Galimmo SCA possède également une participation de 15% dans la structure qui détient les 7 centres commerciaux du groupe Galimmo Real Estate en Belgique. Galimmo SCA est une société en commandite par actions dont la gérance est assurée par Galimmo Services France, elle-même détenue à 100% par Galimmo Real Estate, foncière qui opère, au travers de ses filiales, un total de 60 centres commerciaux attenants à des hypermarchés Cora en Europe et dont le patrimoine est valorisé à 1,1 milliard d’euros au 31 décembre 2022.

