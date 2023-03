Gennemførelse af fortegningsemission i Danske Andelskassers Bank samt genoptagelse af prisstillerordning.

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE I USA, STORBRITANNIEN, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR FREMSÆTTELSE AF UDBUDDET VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION.

Selskabsmeddelelse nr. 09/2023 | 21. marts 2023

Danske Andelskassers Bank offentliggør i dag gennemførslen af fortegningsemissionen offentliggjort den 23. februar 2023.

De 37.182.462 stk. nye aktier vil hurtigst muligt blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under ISIN-koden for Danske Andelskassers Banks eksisterende aktier DK0060299063, forventeligt senest den 23. marts 2023.

Som et resultat af gennemførelsen af udbuddet er den nominelle værdi af Danske Andelskassers Banks aktiekapital forhøjet med DKK 74.364.924. Den nominelle værdi af Danske Andelskassers Banks samlede aktiekapital er herefter DKK 446.189.548 fordelt på 223.094.774 stk. aktier. Hver aktie á nominelt DKK 2 har én stemme på generalforsamlingen. Bemyndigelsen i vedtægterne til bestyrelsen om kapitalforhøjelser med fortegningsret er reduceret med nominelt DKK 74.364.924, og restbemyndigelsen udgør herefter nominelt DKK 125.635.076. De reviderede vedtægter kan findes på Danske Andelskassers Banks hjemmeside, www.andelskassen.dk .

Genoptagelse af prisstillerordning

Bankens prisstillerordning med Jyske Bank er suspenderet midlertidigt som konsekvens af Jyske Banks rolle som finansiel garantistiller i udbuddet. Da udbuddet er gennemført, genoptages prisstillerordningen med effekt fra 22. marts 2023 kl. 09.00 (dansk tid).

Med venlig hilsen

Danske Andelskassers Bank A/S

Jan Pedersen

Adm. direktør

