UNITEL Cloud Services recrute deux experts

UNITEL Cloud Services, un nouveau fournisseur de solutions d’hébergement de données informatiques logées au cœur de datacenters situés dans les principales capitales européennes, complète son management pour accélérer sa stratégie de croissance et renforcer ses bases industrielles. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour UNITEL Cloud Services qui propose une offre de nouvelle génération pour accompagner les entreprises qui s’appuient sur le cloud comme véritable moteur de la transformation digitale.

Stéphan GUIDARINI est nommé Responsable du pôle Conseil

Dans ce contexte, il est chargé de structurer et développer l’activité de Conseil du groupe afin d’accompagner au mieux les clients dans leur transformation numérique. Avant de rejoindre Unitel Group, il a fondé le Groupe STEDIA, cabinet de conseil en Systèmes d'Information et Infrastructures informatiques implanté nationalement et créé et développé l’activité Consulting d’Axians France.Fortement impliqué dans l’écosystème numérique, il est Vice-Président du Club Informatique Provence Méditerranée depuis 2019 (il a été Président pendant 4 ans de 2015 à 2018) et membre fondateur de la Fédération Française des Sociétés de Conseil en Numérique (ex FFCTIC). Stéphan GUIDARINI est diplômé d’un DESS Réseaux et Télécoms de l’Université d’Aix-Marseille.

Thomas DE SIANO est nommé Directeur des Infrastructures et Technologies

A ce poste, il joue un rôle structurant au sein de la Direction Technique et Innovation en étant en charge des aspects liés à l’évolution des infrastructures IT et des offres proposées aux clients. Expert unanimement reconnu sur le marché pour son savoir-faire, Thomas DE SIANO bénéficie d’une parfaite connaissance des sujets liés aux réseaux et à l’infrastructure. Tout au long de son parcours professionnel, il a positionné l’innovation au centre des stratégies de croissance des entreprises où il a évolué. Thomas DE SIANO a notamment travaillé chez Valeo, Experian et dernièrement Docaposte où il était Directeur Technique puis Directeur de l’Architecture et des Technologies. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieur de Luminy, spécialisé en Infrastructures & Réseaux.

Kevin POLIZZI, fondateur d’Unitel Cloud Services « Je suis ravi d’accueillir Thomas et Stephan qui bénéficient de toutes les qualités nécessaires pour accompagner la montée en puissance de nos nouvelles activités. Véritables experts dans le domaine du numérique responsable, ils vont contribuer à l’accélération des projets Cloud au cœur de nos datacenters, mais aussi le développement d’offres de Edge Computing pour nos clients et partenaires. L’automatisation est l’un des facteurs clés permettant de rendre compétitive l’innovation, dans une période où la qualité de service et l’humain reprennent une place centrale dans les projets numériques. »