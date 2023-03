Maplesoft Mathematics Suite hilft Lehrkräften, mehr für ihre Kurse zu tun

WATERLOO, Kanada, March 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Maplesoft™ kündigte heute eine neue Version der Maplesoft Mathematics Suite an, einer Sammlung von Softwarelösungen, die Lehrkräfte dabei unterstützen, ihren Schülerinnen und Schülern, sowie Studierenden das Verständnis und den Erfolg in Mathematik und mathematiklastigen Kursen zu erleichtern. Die Suite umfasst Maple 2023, die neueste Version der leistungsstarken und einfach zu bedienenden mathematischen Software, die von Studierenden, Fachkräften der Mathematik, der Pädagogik, des Ingenieurswesen und der Wissenschaft zum Analysieren, Erforschen, Visualisieren und Lösen mathematischer Probleme verwendet wird.



Mathematik ist wichtig

"Lehrkräfte wissen, dass Mathematik in unserer Welt von entscheidender Bedeutung ist, und deshalb ist Mathematik auch für den Erfolg ihrer Schülerinnen und Schüler in der Schule und im Leben von entscheidender Bedeutung. Deshalb bemühen sie sich unermüdlich, ihren Schülerinnen und Schülern, sowie den Studierenden zu helfen, Mathematik zu verstehen und anzuwenden", sagt Dr. Laurent Bernardin, Präsident und CEO von Maplesoft. "Die Maplesoft Mathematics Suite fungiert als Assistent der Lehrkraft, welche die Zeit und die Mühe, die sie in das Unterrichten investiert, besser nutzen kann, und macht es den Lehrkräften leichter, die Studierenden dort abzuholen, wo sie stehen, und ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen. "

Mit aufschlussreichen Visualisierungen, sofortigem Feedback, motivierenden Beispielen, praktischen Erkundungen und vielem mehr unterstützt die Maplesoft Mathematics Suite Lehrkräfte:

Fesseln Sie die Studierenden, die sich leicht langweilen oder ablenken lassen

Studierende motivieren, die den Sinn nicht erkennen

Mathe-Angst überwinden

Ein echtes Verständnis bei den Studierenden zu wecken, die sich nur an die Regeln halten

Ausreichend Gelegenheiten zum Üben bieten

Bewertung des Fortschritts in einer Welt, in der es einfach ist, Antworten nachzuschlagen

Umgang mit unterschiedlichen Bereitschaftsgraden für den Unterrichtsstoff



Viele Optionen, dieselbe großartige Mathe-Engine

Die Maple Mathematics Suite bietet Zugang zur weltweit leistungsstärksten Mathematik-Engine über einfach zu bedienende Schnittstellen, die auf die Bedürfnisse von Studierenden in verschiedenen Phasen ihres Studiums zugeschnitten sind. Die Suite umfasst Online-, Desktop-, Mobil- und Online-Lösungen, die Mathematik von der Schule bis zur Universität und darüber hinaus abdecken. Sie eignet sich sowohl für Mathematikkurse als auch für Fächer, in denen Mathematik zum Einsatz kommt, wie z. B. Ingenieurwesen, Physik, Chemie, Wirtschaft und Volkswirtschaft.

Die Suite enthält Maple, die renommierte Desktop-Software von Maplesoft, die die leistungsstärkste und umfassendste Umgebung zum Erforschen, Visualisieren und Lösen selbst der schwierigsten mathematischen Probleme bietet. Die neueste Version, Maple 2023, bietet neue Werkzeuge für Lehrende und Lernende, darunter mehr Schritt-für-Schritt-Lösungen und Point-and-Click-Tools für die Erstellung individueller interaktiver Erkundungen. Zu den weiteren Verbesserungen gehören erweiterte Programmierwerkzeuge, erweiterte mathematische Fähigkeiten, noch bessere Visualisierungen, neue Konnektivitätsoptionen und vieles mehr.

Die Suite umfasst auch Maple Learn, die Online-Lösung für das Lehren und Lernen, Maple Flow, die flexible Umgebung für technische Berechnungen, und die All-in-One-App Maple Calculator zum Lösen von Problemen auf Ihrem Handy.

Weitere Informationen über die Maplesoft Mathematics Suite finden Sie unter www.maplesoft.com/suite.

Über Maplesoft

Mathematik ist der Motor unserer modernen Welt. Von der Optimierung der Ernteerträge über die Entwicklung nachhaltiger Produkte bis hin zum Start von Raumfahrzeugen - Mathematik verbessert unser Leben und macht uns sicherer, effizienter und innovativer.

Maplesoft hat es sich zur Aufgabe gemacht, leistungsstarke Technologien zum Erforschen, Ableiten, Erfassen, Lösen und Verbreiten mathematischer Probleme und ihrer Anwendungen bereitzustellen und dafür zu sorgen, dass Mathematik einfacher zu erlernen, zu verstehen und anzuwenden ist. Wir helfen mehr Menschen bei der Bewältigung komplexer Probleme und treiben Forschungen voran, die Grenzen überschreiten und den Stand der Mathematik voranbringen.

Unsere Leidenschaft ist es, Studierenden, Fachkräften der Forschung, des Ingenieurwesen und der Wissenschaft zu helfen, die Macht der Mathematik zu nutzen, um die Welt, in der wir leben, zu bereichern. Wir glauben, dass Mathematik wichtig ist, und sind stolz darauf, dass wir einen echten Einfluss auf die Welt um uns herum haben.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a6f89b6a-425c-4f80-aa5e-3719b8a098ca/de