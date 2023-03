 Pharma Equity Group A/S ("Selskabet") offentliggør resultat af udbud af nye vederlagsaktier til aktionærerne i Reponex Pharmaceuticals A/S ("Reponex") samt fortegningsretsmission og optagelse til handel af aktier

Selskabet offentliggjorde den 27. februar 2023 et prospekt, der beskriver Selskabet, Reponex og vilkårene for udbud af nye aktier udstedt til Reponex' aktionærer, nye aktier udstedt til eksisterende aktionærer i en fortegningsretsemission samt optagelse til handel og officiel notering af såvel disse nye aktier som konverterede aktier som beskrevet nedenfor ("Prospektet").







Prospektet vedrører således følgende:







(i) Forhøjelse af aktiekapitalen med 977.347.625 nye aktier à nominelt DKK 1,00 hver ("Vederlagsaktier") udstedt til aktionærerne i Reponex som vederlag for i alt 8.498.675 aktier i Reponex, svarende til 100% af aktiekapitalen i bytteforholdet 1:115, hvorved hver aktie à nominelt DKK 0,10 byttes med 115 Vederlagsaktier i Selskabet à nominelt DKK 1,00.







(ii) Forhøjelse af aktiekapitalen med op til 22.189.810 nye aktier à nominelt DKK 1,00 hver ("Fortegningsretsaktier") udstedt til eksisterende aktionærer i Selskabet i en fortegningsretsemission ("Fortegningsretsemissionen") til en tegningskurs på DKK 1,00 per ny aktie i tegningsforholdet 2:1.







(iii) Optagelse til handel af 12.259.772 eksisterende aktier à nominelt DKK 1,00 hver ("Konverteringsaktier") i forlængelse af aktiesammenlægningen af Selskabets tidligere udstedte A- og B-aktieklasser, som blev sammenlagt efter vedtagelse af aktionærerne på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 10. februar 2023.







Optagelse til handel af Konverteringsaktierne skete umiddelbart efter offentliggørelse af Prospektet og i henhold til den forventede tidsplanen i Prospektet den 28. februar 2023.







Alle aktionærerne i Reponex har forud offentliggørelsen af prospektet givet bestyrelsen i Reponex fuldmagt til (i) at godkende og underskrive ethvert dokument relateret til det betingede overtagelsestilbud i Tilbudsdokumentet, herunder eventuel tegningsliste relateret til tegning af Vederlagsaktierne, (ii) godkende eller frafalde enhver af Reponex' aktionærers betingelser som angivet i Tilbudsdokumentet, og (iii) godkende og underskrive eventuelle lock-up aftaler som beskrevet i Tilbudsdokumentet.







Den 27. februar 2023, umiddelbart forud for offentliggørelsen af Prospektet, godkendte bestyrelsen i Reponex opfyldelse af Tilbudsdokumentets betingelser samt tegning af 977.347.625 Vederlagsaktier på vegne af 100% af aktionærerne i Reponex i henhold til separat tegningsliste, som blev underskrevet den 20. marts 2023 i henhold til den forventede tidsplanen i Prospektet, samt indgåelse af lock-up aftaler som beskrevet nedenfor. Vederlagsaktierne blev således tegnet den 20. marts 2023 svarende til en kapitalforhøjelse i Selskabet på DKK 977.347.625.







Tegningsperioden for Fortegningsretsaktierne udløb den 17. marts 2023, og Fortegningsretsemission er delvist tegnet, hvilket vil sige, at der er tegnet 1.236.638 Fortegningsretsaktier svarende til et bruttoprovenu til Selskabet, forudsat Udbuddet gennemførelse, på DKK 1.236.638.







Af Fortegningsretsaktierne blev 1.184.972 Fortegningsretsaktier tegnet ved udnyttelse af tildelte tegningsretter svarende til ca. 95,82% af det samlede antal Fortegningsretsaktier. Derudover blev der tegnet 51.666 Fortegningsretsaktier i henhold til tegningsblanketten i Prospektets bilag 1, svarende til ca. 4,18% af det samlede antal Udbudte Aktier.







I forbindelse med resultatet af udbuddet udtaler selskabets CEO Peter Ole Jensen:







"Vi glæder os over med resultatet at kunne byde de mange tidligere aktionærer i Reponex velkommen som nye aktionærer i Pharma Equity Group. Dermed kan den proces, der blev i igangsat for snart et år siden med fremsættelsen af det betingede købstilbud til aktionærerne i Reponex, nu gennemføres. Resultatet af fortegningsemissionen viser yderligere, at der, trods et meget nervøst internationalt børsmarkedet og en børskurs på Pharma Equity Group, der i størstedelen af emissionsperioden har været lavere end tegningskursen, også derudover har været interesse for at tegne aktier i Pharma Equity Group.







Vi anser udviklingen af børskursen fra 1. januar 2023 til 17. marts 2023 for Pharma Equity Group, med en stigning på 97,8%, som et klart signal om, at aktiemarkedet har taget positivt imod Pharma Equity Group."







Registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende Vederlagsaktierne og Fortegningsretsaktierne hos Erhvervsstyrelsen forventes at ske den 24. marts 2023. Vederlagsaktierne forventes udstedt gennem Euronext Securities Copenhagen umiddelbart efter registrering af kapitalforhøjelsen relateret hertil, og således forventeligt den 24. marts 2023, og placeres herefter hurtigst muligt hos Reponex' aktionærers respektive depotkonti. Fortegningsaktierne forventes udstedt gennem Euronext Securities Copenhagen umiddelbart efter registrering af kapitalforhøjelsen relateret hertil, og således forventeligt den 24. marts 2023.







Vederlagsaktierne og Fortegningsretsaktierne vil snarest muligt derefter blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under samme ISIN-kode som Selskabets eksisterende aktier, DK0061155009, med forventet første handels- og officielle noteringsdag 28. marts 2023. Sammenlægning af den midlertidige ISIN-kode for Fortegningsretsaktierne, DK0062267522 og den eksisterende ISIN-kode for Selskabets eksisterende aktier forventes at ske den 29. marts 2023.