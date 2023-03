__________________________________________________________

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

ERRIA A/S

CVR-NR. 15300574

__________________________________________________________

Tidspunkt: onsdag, 12. april 2023 kl. 11:00

Sted: Duevang, Sankt Gertrudsstræde 2, 4600 Køge

Bestyrelsen foreslår advokat Martin Skovbjerg, Bag Haverne 32, 4600 Køge, som dirigent.

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsens beretning for selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller, at årets resultat overføres til næste år.





4. Beslutning om decharge til bestyrelse og direktionen.

Bestyrelsen indstiller, at der meddeles decharge til bestyrelsen og direktionen.





5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Følgende personer indstilles genvalgt til bestyrelsen:



Søren Storgaard, Køge

Kristian Svarrer, Esbjerg

Ng Sing King, Singapore





6. Valg af revisor.

Bestyrelsen indstiller, at PriceWaterHouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges til revisor.





7. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier.

Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til, i tiden indtil 1. april 2024, at erhverve egne kapitalandele op til maksimalt 10% af selskabets udstedte kapital på erhvervelsestidspunktet, mod vederlag svarende til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse i op- eller nedadgående retning, på indtil 10 procent.





8. Indkomne forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag (først på dansk og derefter på engelsk):





8.a Vedtægtens pkt. 4.1 ændres og erstattes af følgende:



”Indkaldelse til generalforsamling foretages af bestyrelsen tidligst fire uger og senest to uger før generalforsamlingen. Indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indkaldelse sendes endvidere per e-mail til alle aktionærer noteret i ejerbogen, som har fremsat begæring herom.”



“The general meeting shall be convened by the board no earlier than four weeks and no later than two weeks before the general meeting. The notice is published on the company's website. The notice is also sent per email to all shareholders recorded in the register of owners who have submitted a request to this effect.”





8.b Der indsættes et nyt pkt. 4.7 i vedtægten som følger:



”Bestyrelsen kan, hvis det vurderes hensigtsmæssigt og relevant, beslutte at gennemføre generalforsamlingen elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde (fuldstændig elektronisk generalforsamling). En beslutning om afholdelse af en fuldstændig elektronisk generalforsamling forudsætter, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, således at aktionærer kan deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen via elektroniske midler. Nærmere oplysninger vil kunne findes på selskabets hjemmeside og i indkaldelserne til de pågældende generalforsamlinger, ligesom skriftlig meddelelse vil blive sendt til alle noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.”



“The Board may, if deemed appropriate and relevant, resolve to conduct the General Meeting electronically without the possibility of physical attendance (a completely electronic General Meeting). A resolution to conduct a completely electronic General Meeting requires that the General Meeting can be conducted in a proper manner ensuring that shareholders will be able to participate, express their opinions and vote at the General Meeting by electronic means. Further information will be available on the Company’s website and in the relevant notices of the General Meetings, and written notice will be sent to all registered shareholders who have so requested.”





8.c Vedtægtens pkt. 18.1 tilrettes således, at bemyndigelsen til at udstede nye aktier er gældende frem til 1. april 2028.





”Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 9.241.922,00 ved kontant indbetaling eller indbetaling ved apportindskud helt eller delvist, svarende til 9.241.922 styk aktier af nominelt DKK 1,00 per aktie.”



“Through April 1, 2028, the board of directors is authorized to increase the capital of the Company in one or more transactions by nominally DKK 9,241,922.00 in total by way of cash payments or in-kind contributions, fully or partially, equal to 9,241,922 shares each having a nominal value of DKK 1.00.”





8.d I vedtægten indsættes et nyt pkt. 18.5 som følger:



”Bestyrelsen har udnyttet bemyndigelsen således: den 2. juni 2022 er der udstedt 1.621.622 nye aktier iht. Bemyndigelsen, herunder hvorfor der resterer 7.620.300,00 nye aktier”



“The board has exercised the authorization as follows: on 2 June 2022, 1,621,622 new shares have been issued. The residual authorization under section 18.1 is 7,620,300.00 new shares."





8.e I vedtægten indsættes et nyt pkt. 18.6 som følger:



”Bemyndigelsen i pkt. 18.1 og i pkt. 21.1 er samlet beløbsmæssigt begrænset. Der kan således maksimalt udstedes ny kapital med indtil nominelt DKK 9.241.922,00 samlet, i henhold til de 2 bemyndigelser i pkt. 18.1 og pkt. 21.1.”



“The authorization in section 18.1 and in section 21.1 is jointly limited in terms of amount. A such, maximum new share capital can be issued up to nominal DKK 9,241,922.00 jointly pursuant to the 2 authorizations in section 18.1 and section 21.1.”





8.f Vedtægtens pkt. 19.1 ændres og erstattes som følger:



”Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2028 bemyndiget til af én eller flere omgange at optage et eller flere lån med en samlet hovedstol på minimum DKK 250.000,00 og op til DKK 20.000.000,00, mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver långiver ret til at konvertere sin fordring til aktier i Selskabet. Der gælder en mindste tegning pr. investor på DKK 250.000,00. De konvertible gældsbreve udstedes mod kontant indbetaling. Bestyrelsen bemyndiges samtidig, i perioden indtil den 1. april 2028, til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelsen på minimum nominelt DKK 1,00 og maksimalt nominelt DKK 20.000.000,00.”



“Through April 1, 2028, the board of directors is authorized to raise in one more transactions loans with one or more lenders of a minimum of DKK 250,000.00 and up to DKK 20,000,000.00 in total by way of issuance of convertible loans entitling any lender to convert the lender’s claim to shares in the Company. The convertible loans shall be issued against cash payments with a minimum of DKK 250,000.00. The board of directors is also authorized, through April 1, 2028, to execute the related capital increase with a minimum nominal value of DKK 1.00 up to DKK 20,000,000.00.”





8.g I vedtægten indsættes et nyt pkt. 19.5 som følger:



”Bestyrelsen har udnyttet bemyndigelsen til at optage konvertible lån iht. pkt. 19.1 for et beløb på i alt DKK 4.674.364,62, hvorefter den resterende bemyndigelse iht. pkt. 19.1 udgør DKK 15.325.635,62. Af de udstedte konvertible lån iht. pkt. 19.1 er DKK 3.006.500,00 konverteret til aktiekapital i august 2019, DKK 500.000,00 er indfriet, mens der udestår DKK 1.167.864,62 konvertible lån.”



“The board has exercised the authorization to issue convertible loans in accordance with section 19.1 for a total amount of DKK 4,674,364.62, after which the remaining authorization according to section 19.1 amounts to DKK 15,325,635.62. Of the convertible loans issued cf. section 19.1, DKK 3,006,500.00 was converted to share capital in August 2019, DKK 500,000.00 is repaid and DKK 1.167.864,62 convertible loans are outstanding.”





8.h Der indsættes et nyt pkt. 21 i vedtægten (nummerering af efterfølgende bestemmelser konsekvensrettes) som følger:





“21. Bemyndigelse til at Udstede Aktier med fortegningsret





21.1 Bestyrelsen er i perioden indtil den 1. april 2028 bemyndiget til ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt DKK 7.620.300,00 ved kontant indbetaling eller indbetaling ved apportindskud helt eller delvist, svarende til 7.620.300 styk aktier af nominelt DKK 1,00 per aktie.



Through April 1, 2028, the board of directors is authorized to increase the capital of the Company in one or more transactions by nominally DKK 7,620,300.00 in total by way of cash payments or in-kind contributions, fully or partially, equal to 7,620,300.00 shares each having a nominal value of DKK 1.00.





21.2 Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) iht. bemyndigelsen i pkt. 21.1 sker med fortegningsret for eksisterende aktionærer ved udstedelse af tegningsrettighed(er), idet tegningskursen fastsættes af bestyrelsen og kan være lavere end markedskursen. Vilkårene for aktietegningen fastsættes af bestyrelsen.



“Issuance of new shares and associated capital increase(s) in accordance with the authorization in section 21.1 shall be implemented with pre-emptive rights for existing shareholders when issuing subscription right(s), as the subscription price is determined by the board of directors and may be lower than the market price. The terms for the share issuance shall be determined by the board of directors.”





21.3 For de nye aktier skal gælde samme regler, som er fastsat for eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn og noteres i Selskabets ejerbog. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse helt eller delvist. De nye aktiers rettigheder i Selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret hos Erhvervsstyrelsen.



“The new shares shall be afforded the same rights as those attached to any existing shares. Among other things, the new shares shall be negotiable and transferable instruments and recorded in the shareholders’ register of the Company. No particular duty to redeem the shares in part or in full may apply. The new shares shall be subject to the same rights as any other shares existing as of the time of the conversion. The rights attached to the new shares shall be effective upon full payment for the shares and the capital increase has been registered with the Danish Business Authority.”





21.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse.

“The board of directors is authorized to implement the required amendments to the articles of association arising from the exercise of this authorization to increase the capital of the Company.”





21.5 Bemyndigelsen i pkt. 18.1 og i pkt. 21.1 er samlet beløbsmæssigt begrænset. Der kan således maksimalt udstedes ny kapital med indtil nominelt DKK 9.241.922,00 samlet, i henhold til de 2 bemyndigelser i pkt. 18.1 og pkt. 21.1.”



“The authorization in section 18.1 and in section 21.1 is jointly limited in terms of amount. A such, maximum new share capital can be issued up to nominal DKK 9,241,922.00 jointly pursuant to the 2 authorizations in section 18.1 and section 21.1.”





Der er ikke indkommet forslag fra aktionærerne.





I medfør af vedtægtens pkt. 4.4 oplyses, at der til vedtagelse af bestyrelsens forslag om vedtægtsændringerne ovenfor i pkt. (jf. ovenfor pkt. (i), (ii), (iii), (v) og (viii) kræves, at mindst to tredjedele af den samlede aktiekapital er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med mindst to tredjedele såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. For så vidt angår de øvrige ændringer i vedtægten (jf. ovenfor pkt. (iv) og (vii)) bemærkes, at disse rettelser kan foretages af bestyrelsen i medfør af selskabslovens regler samt iht. bemyndigelser indeholdt i vedtægtens pkt. 18.4 og 19.4.