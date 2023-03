Le plus grand moulin à prières selon les Guinness World Records a stupéfait des milliers de visiteurs à Dalat, au Vietnam

French German Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Japanese Malay Korean

DALAT, Vietnam, 21 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le grand moulin à prières « Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek », situé dans le complexe touristique culturel et spirituel de Samten Hills à Dalat, au Vietnam, a été officiellement inauguré le 11 mars 2023, ayant été certifié par les Guinness World Records comme étant le plus grand moulin à prières au monde.



Ce grand moulin à prières est composé de cuivre pur, incrusté d'or 24 carats, pèse 200 tonnes et mesure 37,22 mètres de haut pour 16,53 mètres de diamètre. Sa conception unique et son immense taille en font une merveille architecturale qui a attiré des visiteurs du monde entier. Ses détails délicats, ses jolies couleurs et les vues époustouflantes des collines et forêts environnantes créent une atmosphère sereine et paisible inspirant la réflexion et la contemplation.

Cette reconnaissance des Guinness World Records promeut fortement, et ce auprès du monde entier, l'image du grand moulin à prières bouddhiste du complexe spirituel bouddhiste vajrayana à Samten Hills Dalat, ainsi que la beauté de la province Lam Dong. De cette façon, Samten Hills Dalat est devenu un symbole d'amitié, de paix et de culture diplomatique entre le Vietnam, l'Inde et de nombreux autres pays.

L'espace dédié au bouddhisme vajrayana de Samten Hills Dalat est une construction rare et unique forte d'une riche valeur culturelle. Il se compose de l'art ancestral des peintres népalais. Chaque ligne et chaque motif sont réalisés grâce à la concentration et l'union du corps et de l'esprit des artistes, portant des significations profondes et mystérieuses.

Les visiteurs peuvent admirer de belles peintures de bouddhas, bodhisattvas et sanghas avec des détails sophistiqués trouvables nulle part ailleurs, tels que la similarité intrigante entre les lignes fines créées par les peintres de l'Himalaya et celles dessinées par des artistes de la dynastie vietnamienne Ly. La structure contribue aussi au développement socio-économique local, crée des emplois et accroît les revenus des résidents

De nombreux leaders religieux, passionnés de culture et dignitaires locaux ont assisté à la cérémonie d'inauguration. Une plaque commémorative a fait suite à l'annonce officielle des Guinness World Records en hommage à l'accomplissement réalisé par le grand moulin à prières. Le représentant de Samten Hills Dalat a déclaré : « Ce complexe spirituel et culturel recevra l'attention de la communauté bouddhiste vietnamienne. Avec le plus grand moulin à prières au monde, Samten Hills Dalat est également responsable de la création d'un espace spirituel et culturel, ranimant le flux de l'histoire et laissant des vestiges importants pour façonner l'espace où les Vietnamiens ont prospéré pendant les dynasties Ly et Tran il y a des siècles. Jusqu'à maintenant, ces héritages demeurent précieux dans la vie spirituelle du peuple vietnamien. »

M. Nguyen Huu Dzung, vice-président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a commenté : « Le Vietnam est l'un des pays à bénéficier de conditions favorables et d'une convergence totale des écoles dans le bouddhisme. Il y a des sectes bouddhistes du nord et du sud, le bouddhisme zen, le bouddhisme de la Terre pure et le bouddhisme tantrique, comprenant le bouddhisme vajrayana. En outre, le bouddhisme vietnamien a également développé des sectes uniques et certaines ne se trouvent qu'au Vietnam, comme l'école Truc Lam Yen Tu Zen et le bouddhisme mendiant. Elles coexistent, se soutiennent et complètent mutuellement leurs valeurs positives, dirigeant les personnes vers la vérité, la compassion et la beauté. »

Le plus grand moulin à prières et Samten Hills Dalat sont maintenant ouverts au public. Les visiteurs sont invités à venir apprécier cette beauté et cette sérénité directement. Il s'agit de la destination parfaite pour les personnes souhaitant s'immerger dans la culture et la spiritualité vietnamiennes ainsi que dans les paysages verdoyants et époustouflants de Dalat.

À propos de Samten Hills Dalat

Samten Hills Dalat, une destination holistique pour l'âme, le corps et l'esprit, se situe au sein du village de Kambute, dans la commune de Tu Tra, district Don Duong, Lam Dong, au Vietnam. Inspiré par la culture himalayenne traditionnelle, le cœur de Samten Hills Dalat est l'espace du bouddhisme vajrayana fondé au Vietnam par le Très Vénérable Drubwang Sonam Jorfel, un vénérable moine de la terre pure bouddhiste indienne de Ladakh. Avec le soutien de l'Association bouddhiste vietnamienne dans la province de Lam Dong, le Très Vénérable Drubwang Sonam Jorfel et ses étudiants ont créé un espace spirituel et culturel pour le bouddhisme vajrayana, Drikung Kagyu Samten Ling Vietnam. L'Union des Associations de l'UNESCO du Vietnam l'a reconnu comme étant un espace culturel dédié au bouddhisme vajrayana.

Contact

Ligne d'assistance : 19007071

Site Web : https://samtenhills.vn/

E-mail : info@samtenhills.vn

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66ace48f-339d-43c7-9a3a-53cc681398cf