越南大叻獲健力士世界記錄認證最大的轉經輪驚艷千萬遊客

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越南大叻, March 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 位於越南大叻 Samten Hills 文化和精神旅遊綜合建築群的巨型轉經輪「直貢·噶舉·仁欽·科爾欽·霍爾韋·戈爾·克 (Drigung Kagyu Rinchen Khorchen Khorwe Go Gek)」 於 2023 年 3 月 11 日正式落成，獲健力士世界記錄認證為世界上最大的轉經輪。



巨型轉經輪由純銅製成，鑲有 24K 金，重 200 噸，高 37.22 米，直徑 16.53 米。轉經輪設計之獨特和規模之巨大使其成為吸引全球遊客的建築奇蹟。其細節繁複、色彩華麗，加之周圍群山和森林攝人心魄的景色，構建出寧靜祥和的氛圍，令人不禁陷入自省與深思。

憑藉健力士世界紀錄的認可加持，大叻 Samten Hills 金剛乘佛教精神建築群中大佛轉經輪的驚艷形象和林同省的絕美風光得以走向世界，打動眾人。以此為契機，大叻 Samten Hills 亦成為越南、印度和許多其他國家之間友誼、和平和外交文化的象徵符號。

大叻 Samten Hills 的金剛乘佛教勝地具有豐富的文化價值，是一處罕見而獨特的建築作品。修建這裏時吸收了了尼泊爾畫家的古代藝術精髓。每個線條、每個圖案，都是藝術家心血凝神、身心交融所作，蘊含着深邃而神秘的意味。

遊客可以欣賞到精美的佛陀、地藏王菩薩以及僧人畫像，其中如喜馬拉雅山畫家構造的細線手法與越南李朝藝術家繪製的畫作之間具有奇妙相似之處，其細節之精緻世上絕無僅有。這一旅遊勝地還將助力當地社會經濟發展，創造就業機會，增加居民收入。

許多當地政要、宗教領袖和文化愛好者出席了落成典禮。在健力士世界紀錄官方宣布巨型轉經輪的世界之最地位後，還授予了一塊紀念匾額以示證明。大叻 Samten Hills 代表分享感言：「這裏打造的精神文化綜合建築群將獲得越南佛教界的關注。憑藉世界上最大的轉經輪，大叻 Samten Hills 還將負責打造一個精神和文化勝地，令歷史的長河再次流淌起來，並發揚越南幾個世紀前的李陳王朝 (Ly-Tran) 時期蓬勃發展的空間建築技藝，為後世留下重要遺產。現今，這些傳承仍是越南人民精神生活重要的一部分。」

越南祖國陣線中央委員會副主席 Nguyen Huu Dzung 先生分享感言：「越南是佛教氛圍濃厚、各宗派全面匯集的國家之一。我們有南北佛教宗派、禪宗、淨土宗和密宗，還包括金剛乘。此外，越南佛教也發展出獨特的宗派，其中一些只有在越南才能見到，如竹南嚴圖禪宗 (Truc Lam Yen Tu Zen)、化緣僧 (Mendicant Buddhist) 等。它們共存共生、相互支援、相輔相成，引導人們走向真、慈、美。」

世界最大的轉經輪和大叻 Samten Hills 現已向公眾開放。歡迎遊客親身前往欣賞絕美風景，感受寧靜時刻。對於尋求沉浸在越南文化和精神以及大叻鬱蔥綠景和迷人風光中的人們來說，這將是絕佳目的地。

關於大叻 Samten Hills

大叻 Samten Hills - 一個專注於精神、思想和身體全方位體驗的觀光地，位於越南林同省單陽縣都扎社 Kambute 村。受傳統喜馬拉雅文化的啟發，大叻 Samten Hills 以最尊貴的 Drubwang Sonam Jorfel 創立的金剛乘佛教空間為中心打造而成，Drubwang Sonam Jorfel 是一位從印度拉達克純淨佛國前來越南的尊貴僧侶。在林同省越南佛教協會的支援下，Drubwang Sonam Jorfel 和他的弟子們為越南金剛乘佛教直貢·噶舉·桑天·林 (Drikung Kagyu Samten Ling) 創造了這一文化和精神空間。越南聯合國教科文組織協會聯盟已將其認定為金剛乘佛教文化空間。

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