Selskabsmeddelelse nr. 2 / 2023

21. marts 2023

Årsregnskabsmeddelelse 2022

NewCap Holding A/S´s årsrapport offentliggøres hermed.

Koncernen realiserede et resultat af fortsættende aktiviteter på DKK -7,5 mio. og de væsentligste forhold i regnskabsåret har været:

Håndtering af indgåede earn out aftaler, herunder voldgiftssag om førtidig opgørelse og betaling, samt forhold om hvilke omkostningsfradrag, der kan fratrækkes i grundlaget for earn out betaling

Opgørelse og modtagelse af 3. års afdrag på aftale om earn out – kapitalforvaltning

Udbetaling af ekstraordinært udbytte i september 2022, ca. DKK 25 mio., svarende til DKK 0,20 pr. aktie





Årets resultat før finansielle poster udgør DKK -5,5 mio. Korrigeret for afholdte omkostninger vedrørende voldgiftssag, herunder refusion af modpartens tilkendte sagsomkostninger under andre driftsudgifter, er dette et underskud på DKK -2,2 mio. Dette er bedre end de udmeldte forventningerne hertil, DKK -2,5 - -3,5 mio. Afvigelsen kan primært henføres til andre driftsindtægter, DKK 0,4 mio, idet øvrige forhold er i den øvrige del af forventninger hertil, primært som følge af sparede omkostninger.

Dagsværdi af tilgodehavender fra earn out aftaler er pr. 31. december 2022 opgjort til DKK 30,2 mio., hvoraf DKK 27,7 mio. vedrører earn out aftale fra afledte indtægter fra kapital under direkte forvaltning i de kapital-forvaltningsaktiviteter, der er overdraget. Den samlede dagsværdi af earn out aftaler udgør ca. 84% af koncernens egenkapital pr. 31. december 2022, DKK 35.9 mio.

Finansielle highlights 2022

Årets resultat før finansielle poster blev et underskud på DKK 5,5 mio., (2021: DKK 6,3)





Der er under finansielle poster indregnet en negativ dagsværdiregulering på tilgodehavender fra earn out aftaler på DKK -2,1 mio.





Årets resultat efter skat blev på DKK -7,5 mio. (2021: DKK -7,8),





Ultimo året udgjorde koncernens egenkapital DKK 35,9 mio. (2021: DKK 68,5), efter udlodning af ekstraordinært udbytte på DKK 25 mio. Dette svarer til at den indre værdi er DKK 0,28 pr. aktie.





Earn out kapitalforvaltningsaktiviteter - Udvikling og udnyttelse af option fra 1. januar 2024

Den primære aftale om earn out indeholder en gensidig option gældende fra 1. januar 2024 på en førtidig opgørelse og betaling for den resterende earn out periode frem til 2029, samt bestemmelser om, hvordan værdien skal opgøres. Det er bestyrelsen i NewCap Holding A/S´s forventning, at denne option udnyttes i 2024, hvilket efter opgørelse og betaling, sammen med at selskabet i 2023 har modtaget sidste betaling på anden earn out, vil betyde, at NewCap Holding A/S ikke vil have videre aktiviteter.

Kapital under forvaltning, hvoraf der modtages en andel af forvaltningsindtægter er pr. 31. december 2022, ca. SEK 6,0 mia., et fald på ca. SEK 2,0 mia. siden 2021.

Forventninger til 2023

Koncernens primære aktiv er tilgodehavende earn out aftaler fra salg af virksomheder. Som følge af, at koncernen efter afståelsen ikke har indflydelse på de bagvedliggende kundevendte aktiviteter og at dagsværdien af koncernens earn out aftaler påvirkes af udefra kommende forhold m.v. har bestyrelsen valgt ikke at udmelde forventninger til koncernens resultat for 2023.

Bestyrelsen har i lighed med 2022 i stedet valgt at foretage en udmelding af forventninger til årets resultat eksklusiv regulering af dagsværdi af earn out aftaler. Denne resultatforventning omfatter således andre eksterne omkostninger, personaleomkostninger og andre driftsindtægter, dvs. resultat før finansielle poster.

Der forventes på dette grundlag et resultat før finansielle poster for hele 2023 i niveauet DKK -2,0 - -3,0 mio. Denne forventning er eksklusiv eventuelle væsentlige omkostninger vedrørende håndtering af tvist med modpart i earn out aftale vedrørende uenighed om omkostningsfradrag.

Fremtiden for NewCap Holding A/S

Bestyrelsen vil løbende vurdere og tage stilling til udnyttelse af option på førtidig opgørelse og betaling af earn out, der kan udnyttes fra 1. januar 2024, samt øvrige muligheder der er for at selskabets værdier bedst muligt kan komme selskabets aktionærer til gode. Det er ikke bestyrelsens forventning, at modparten i earn out aftalen vil udnytte option på førtidig opgørelse, der gælder fra 1. januar 2024.

Bestyrelsen vil overveje muligheder for selskabets videre udvikling, herunder muligheder for at eventuelt fortsætte med ændret eller udvidet ejerkreds m.v., alternativt eventuel likvidation.

Udbetaling af udbytte

Det er bestyrelsen i NewCap Holding A/S´s målsætning, at selskabets egenkapital bedst muligt kan realiseres for selskabets aktionærer, hvilket i praksis vil ske gennem selskabets overskudslikviditet, herunder fremtidige indbetalinger på earnout aftale, inklusive betaling fra en udnyttelse af option.

I forbindelse med offentliggørelse af delårsrapporten pr. 30. juni 2020 oplystes en forventning om fremtidig udbetaling af udbytte på i alt ca. DKK 85-100 mio. for perioden 2020 – 2022, hvor den endelige udbetaling inklusiv ekstraordinært udlodning i september 2022 på DKK 25 mio. samlet er ca. DKK 100 mio.

Baseret på forventninger til betaling på earn out aftaler forventes en udlodning af ekstraordinært udbytte i august/september 2023 efter modtagelse af rate 4, på ca. DKK 11-15 mio.

Afholdelse af generalforsamling

Bestyrelsen forventer at indkalde særskilt til selskabets ordinære generalforsamling, 13. april kl. 10.00, inden fristen herfor.

For en yderligere uddybning af ovenstående henvises til selskabets årsrapport 2022, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside: www.newcap.dk

Med venlig hilsen

Peter Steen Christensen

Direktør og bestyrelsesmedlem

For yderligere information kontakt venligst:

Peter Steen Christensen

Telefon: +45 23 70 58 85

E-mail: info@newcap.dk

Vedhæftede filer