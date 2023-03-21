公民社會團體在 2023 年「Our Ocean 大會」上發佈《全球漁業透明度憲章》

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巴拿馬巴拿馬城, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 漁業透明度聯盟 ， 一個新的公民社會組織國際社會，今日發佈了 《全球漁業透明度憲章》 。《憲章》確定了打擊漁業管理不善、非法捕魚和海上侵犯人權行為所需最基本政策的優次。本周四和周五在巴拿馬舉行的 「 Our Ocean 大會」 上，來自世界各地的國際組織和公司的專家、部長和代表討論了《全球漁業透明度憲章》的好處。這一各國、公民社會和行業舉行的年度大會，旨在宣佈保護世界海洋的重大行動。



加納漁業和水產養殖發展部長 Mavis Hawa Koomson 閣下說：「加納認識到透明度在打擊非法捕魚以保護生計和為我們的沿海社區提供糧食保障方面所發揮的關鍵作用」。「隨着去年加納在終止慫恿在我們水域非法捕魚的有害捕魚活動方面取得的重大進展，我們現在正努力為維持加納漁業的透明度作出更大的努力」。

美國國務院海洋、漁業和極地事務副助理國務卿 Maxine Burkett 教授強調了美國如何在提高全球漁業透明度方面發揮主導作用。

她說：「去年，拜登總統發佈了一份國家安全備忘錄，承認透明度對於打擊非法、未報告和無管制 (IUU) 捕魚以及相關的強迫勞動虐待的重要性。」「透過加強富有成效的分享資訊，《全球漁業透明度憲章》將透過改善漁業和海洋治理、增加執法力度及提高在全球範圍內終止 IUU 捕魚的目標，成為美國政府終止 IUU 捕魚活動的重要補充。」

此外，全球夥伴關係倡議，如 漁業透明度倡議 ( FiTI ) ，強調了平等、多方參與的合作關係的重要性，以提高沿海國家實現永續管理海洋漁業的透明度。

漁業透明度倡議 (FiTI) 國際理事會主席 Valeria Merino 博士說：「鑑於漁業治理的複雜性，需要採取多重透明度的努力，以應對破壞生態平衡的海洋漁業的各種挑戰，如過度捕撈、IUU 捕撈、漁業資源獲取不平等和利益分享不公平。」



「《全球漁業透明度憲章》的十項原則承認需要對漁業透明度採取全面和協調的方法，並有可能透過急需的動員公民社會組織來支持現有的全球努力（例如 FiTI），以確保海洋捕魚活動合法、合乎道德和可持續。」

最後，Seafood Legacy（日本）首席執行官、漁業透明度聯盟督導委員會成員 Wakao Hanaoka 先生強調了公民社會在最大限度地發揮集體影響以提高透明度方面的作用。他解釋道：「我們在漁業透明度聯盟的成員資格代表了國際社會的聲音，使我們能夠加強和擴大我們在海產品行業和政府中的努力，以實現我們使日本成為環境可持續性和社會責任的全球領導者的目標」。

《全球漁業透明度憲章》透過提供一套有效且參與漁業治理和管理的所有利益攸關方都可實現的倡導原則，為在國際上推進海洋治理製定了新藍圖。

漁業透明度聯盟董事 Maisie Pigeon 評論說：「公民社會組織的持續宣傳努力對於改善國際漁業治理以及保護海洋和依賴其資源的人們至關重要。」她總結道：「透過支持我們的成員制定聯合戰略、協調和加強各種努力，以及最終消除漁業治理中的透明度政策差距，聯盟迫切需要轉向提高漁業透明度的使命將最終實現」。

漁業透明度聯盟透過世界各地的公民社會組織，號召各國政府在立法和實踐中應用《憲章》的原則。