Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group Mengumumkan Ekspansi Fasilitas Penjualan, Servis, dan Keteknikan di Afrika Selatan

TEMECULA, Calif., March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grup”), bagian dari Nikkiso Co., Ltd (Jepang) dan beroperasi di bawah Cryogenic Industries, Inc. (AS) dengan bangga mengumumkan peningkatan kemampuan penjualan, servis, dan keteknikan mereka untuk pasar Afrika. Dari fasilitas tersebut, mereka akan menyediakan dukungan untuk semua produk Grup.

Fasilitas yang berlokasi di Waterfall, KZN, Afrika Selatan didirikan untuk membentuk jaringan yang lebih kuat di Afrika serta mendukung hub keteknikan dan pusat ekonomi di Afrika Selatan. Teknisi lokal dan dukungan servis di lapangan akan menghadirkan pengetahuan spesifik tentang pasar di wilayah tersebut dan pasar lokal sehingga memungkinkan adanya solusi yang sangat dapat disesuaikan.

Selain menawarkan penjualan teknis untuk semua produk Grup, mereka telah menambahkan tim pengujian operasi unit pemisah udara yang mencakup dukungan untuk pelanggan. Dukungan keteknikan tambahan akan menyediakan pengoptimalan proses dan desain serta solusi inovatif untuk wilayah tersebut. Fasilitas ini juga akan menyediakan peralatan LNG untuk mendukung ekspansi gas alam yang besar di luar Mozambik, dan potensi pengembangan jalur pipa virtual untuk bahan bakar minyak LNG untuk mengurangi krisis listrik.

“Ekspansi ini menempatkan kami pada posisi yang mampu menjawab dengan cepat kebutuhan energi yang bertambah di Afrika serta menyediakan servis dan dukungan yang lebih besar kepada pelanggan kami melalui kehadiran kami di area lokal,” menurut Peter Wagner, CEO Cryogenic Industries dan Presiden Grup.

Bruce van Dongen akan menjabat sebagai Direktur Pelaksana. Fasilitas servis direncanakan akan dibuka di masa mendatang, yang akan mendukung pompa dan turbin ekspansi. Ekspansi ini menggambarkan komitmen dan dukungan mereka terhadap pertumbuhan pasar Afrika.

TENTANG CRYOGENIC INDUSTRIES

Perusahaan anggota Cryogenic Industries, Inc. (sekarang termasuk anggota Nikkiso Co., Ltd.) memproduksi dan memberikan servis peralatan pengolahan gas kriogenik terekayasa (pompa, turbin ekspansi, penukar panas, dll.), dan pabrik pengolahan untuk Gas Industri serta Gas Alam Cair (LNG), Hidrogen Cair (LH2), dan Siklus Rankine Organik untuk Pemulihan Panas Limbah. Didirikan lebih dari 50 tahun yang lalu, Cryogenic Industries adalah perusahaan induk dari ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne, dan Cryoquip, serta grup sepengendali yang beranggotakan 20 entitas yang beroperasi.

Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.nikkisoCEIG.com dan www.nikkiso.com .

KONTAK MEDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com