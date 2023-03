Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group ประกาศขยายการขาย การให้บริการ และโรงงานวิศวกรรมในแอฟริกาใต้

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai





เตเมคูลา รัฐแคลิฟอร์เนีย, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group (“กลุ่มบริษัท”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Nikkiso Co., Ltd (ประเทศญี่ปุ่น) และดำเนินงานภายใต้ Cryogenic Industries, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) มีความภูมิใจที่จะประกาศการขยายขีดความสามารถด้านการขาย การให้บริการ และวิศวกรรมสำหรับตลาดแอฟริกาอีกครั้ง โดยจะให้การสนับสนุนจากโรงงานของบริษัทในด้านผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัท

โรงงานตั้งอยู่ในวอเตอร์ฟอล รัฐเคซีเอ็น แอฟริกาใต้ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อมอบพิสัยการดำเนินการที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในแอฟริกา และให้การสนับสนุนจุดศูนย์รวมด้านวิศวกรรมและศูนย์กลางเศรษฐกิจของแอฟริกาใต้ วิศวกรท้องถิ่นและฝ่ายสนับสนุนบริการภาคสนามจะนำมาซึ่งความรู้เฉพาะด้านของภูมิภาคและตลาดท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปรับแต่งโซลูชันต่าง ๆ ได้ในระดับสูง

นอกจากการเสนอขายด้านเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของกลุ่มบริษัทแล้ว ยังได้เพิ่มทีมตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานที่สมบูรณ์ตามข้อกำหนดสำหรับหน่วยแยกอากาศซึ่งรวมถึงฝ่ายสนับสนุนลูกค้าด้วย ฝ่ายสนับสนุนด้านวิศวกรรมที่เสริมเข้ามานี้จะช่วยทำให้การปรับปรุงกระบวนการและการออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้ ตลอดจนโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้แก่ภูมิภาคนี้ นอกจากนี้โรงงานดังกล่าวนี้ยังจะจัดหาอุปกรณ์ LNG เพื่อรองรับการขยายตัวของก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่นอกประเทศโมซัมบิก และการพัฒนาศักยภาพของท่อส่งก๊าซเสมือนสำหรับเชื้อเพลิง LNG เพื่อบรรเทาวิกฤตไฟฟ้า

“การขยายตัวนี้ทำให้เราอยู่ในสถานะที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นของแอฟริกาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถให้บริการและการสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้นแก่ลูกค้าของเราด้วยการมีธุรกิจของเราในท้องถิ่น” Peter Wagner ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cryogenic Industries และประธานกลุ่มบริษัทกล่าว

Bruce van Dongen จะดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีการวางแผนเรื่องสถานที่บริการในอนาคตมาสักพักแล้ว ซึ่งจะสนับสนุนเรื่องปั๊มและเทอร์โบเอกซ์แพนเดอร์ การขยายตัวนี้แสดงถึงความมุ่งมั่นของบริษัทและการสนับสนุนการเติบโตของตลาดแอฟริกา

เกี่ยวกับ CRYOGENIC INDUSTRIES

บริษัทสมาชิก Cryogenic Industries, Inc. (ปัจจุบันเป็นบริษัทในเครือของ Nikkiso Co., Ltd.) ผลิตและให้บริการอุปกรณ์เชิงวิศวกรรมสำหรับการแยกก๊าซด้วยความเย็นยิ่งยวด (เช่น ปั๊ม เทอร์โบเอกซ์เพนเดอร์ เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เป็นต้น) และโรงแปรรูปสำหรับก๊าซอุตสาหกรรม, ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG), กระบวนการผลิตไฮโดรเจนเหลว (LH2) และวัฎจักรแร็งคินสารอินทรีย์เพื่อการนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ Cryogenic Industries ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 50 ปีนั้นเป็นบริษัทแม่ของ ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne และ Cryoquip พร้อมทั้งกิจการธุรกิจที่อยู่ภายใต้การดูแลควบคุมจำนวนประมาณ 20 กิจการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nikkisoCEIG.com และ www.nikkiso.com

สำหรับการติดต่อด้านสื่อ:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

รูปภาพประกอบของการแถลงนี้สามารถรับชมได้ที่: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30d66f23-e389-4adb-86c2-43133a748d6e/th