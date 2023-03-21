Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣布在南非扩大销售、服务和工程设施

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加州特曼库拉, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（“集团”）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，隶属于 Cryogenic Industries, Inc.（美国），宣布其在非洲市场的销售、服务和工程能力将再次扩大。新设施将为集团的所有产品提供支持。

该设施位于南非夸祖鲁-纳塔尔省的 Waterfall，建立该设施是为了在非洲扩大业务覆盖范围，支持南非的工程中心和经济中心。当地工程师和现场服务支持可以帮助集团了解该地区和当地市场的特定需求，从而实现高度定制的解决方案。

除了为集团的所有产品提供技术型销售人员外，还新增一个空气分离设备调试团队，包括客户支持。额外的工程支持将为该地区提供流程和设计优化以及创新解决方案。该设施还提供液化天然气设备，支持莫桑比克的大规模天然气扩张，以及液化天然气燃料虚拟管道的潜在开发，帮助缓解电力危机。

“此次扩大使我们能够快速应对非洲不断增长的能源需求，并通过本地业务为客户提供更优质的服务和支持”，Cryogenic Industries 首席执行官兼集团董事长 Peter Wagner 表示。

Bruce van Dongen 将担任董事总经理。集团计划在未来一段时间内新设一个服务设施，用于支持泵和透平膨胀机。此次扩张体现了集团对非洲市场增长的承诺和决心。

关于 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（现为 Nikkiso Co., Ltd. 成员）成员公司制造与维修工程低温气体处理设备（泵、透平膨胀机、热交换器等）以及用于工业气体、液化天然气 (LNG)、液化氢 (LH2) 废热回收有机朗肯循环的工艺设备。Cryogenic Industries 成立于 50 多年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，还是一个由 20 个营运实体组成的共同控制集团。

更多信息，请访问 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com .

媒体联系人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com

公告随附图片可见以下网页: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/30d66f23-e389-4adb-86c2-43133a748d6e/zh-Hans