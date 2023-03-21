Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 宣佈在南非擴展銷售、服務和工程設施

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加州特曼庫拉, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（「集團」）是 Nikkiso Co., Ltd（日本）的子公司，隸屬於 Cryogenic Industries, Inc.（美國），自豪地宣佈其在非洲市場的銷售、服務和工程能力再次擴大。新設施將為集團的所有產品提供支援。

該設施位於南非 KZN 的 Waterfall，建立該設施是為了在非洲擴大業務覆蓋範圍，支援南非的工程中心和經濟中心。當地工程師和現場服務支援可以幫助集團了解該地區和當地市場的特定需求，從而實現高度定製的解決方案。

除了為集團的所有產品提供技術型銷售人員外，還新增一個空氣分離裝置調試團隊，包括客戶支援。額外的工程支援將為該地區提供流程和設計優化以及創新解決方案。該設施還提供液化天然氣設備，支援莫桑比克的大規模天然氣擴張，以及液化天然氣燃料虛擬管道的潛在開發，幫助緩解電力危機。

「此次擴張使我們能夠快速應對非洲不斷增長的能源需求，並透過本地業務為客戶提供更高質素的服務和支援，」Cryogenic Industries 行政總裁兼集團總裁 Peter Wagner 表示。

Bruce van Dongen 將擔任董事總經理。計劃在未來一段時間內建立一個服務設施，用於支援泵和透平膨脹機。此次擴張體現了集團對非洲市場增長的承諾和決心。

關於 CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc.（現為 Nikkiso Co., Ltd. 成員）成員公司製造與維修工程低溫氣體處理設備（泵、透平膨脹機、熱交換器等）以及用於工業氣體、液化天然氣 (LNG)、液化氫 (LH2) 廢熱回收有機朗肯循環的工藝裝置。Cryogenic Industries 成立於 50 多年前，是 ACD、Nikkiso Cryo、Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions、Cosmodyne 和 Cryoquip 的母公司，亦是一個由 20 個營運實體組成的共同控制集團。

更多資訊，請瀏覽 www.nikkisoCEIG.com 和 www.nikkiso.com 。

傳媒聯絡人：

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com