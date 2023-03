CREDIT AGRICOLE SA : Crédit Agricole Consumer Finance annonce son intention d’acquérir avec Stellantis les activités d’ALD et LeasePlan dans six pays Européens

French English

Communiqué de presse

Crédit Agricole Consumer Finance annonce son intention d’acquérir avec Stellantis les activités d’ALD et LeasePlan dans six pays Européens.

Massy, 22 mars 2023 - Crédit Agricole Consumer Finance annonce la signature d’un protocole d’acquisition avec Stellantis de six filiales européennes d’ALD et de LeasePlan, faisant suite à l’acquisition de 100% du capital de LeasePlan par ALD, annoncée en janvier 2022. Cette opération permet une accélération immédiate des ambitions de développement des deux groupes dans la mobilité et la location longue durée automobile.

Cette annonce fait suite aux accords de partenariat annoncés en décembre 2021 entre Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis concernant la création d’une NewCo commune, leader européen de la LLD automobile, et la reprise à 100% de FCA Bank par CA Consumer Finance.

Aussi, Crédit Agricole Consumer Finance est fier d’annoncer avec Stellantis la signature d’un accord relatif à la cession des activités d’ALD en Irlande, en Norvège et au Portugal, ainsi que des activités de LeasePlan en République Tchèque, en Finlande et au Luxembourg, représentant une flotte totale de plus de 100 000 véhicules et un total d’encours d’environ 1,7 milliard d’euros. Ces cessions interviendraient au titre des engagements pris par ALD dans le cadre de l’autorisation par la Commission européenne du rapprochement entre ALD et LeasePlan.

L’acquisition est réalisée par FCA Bank, suivie d’un découpage ultérieur du périmètre acquis entre :

D’une part, la NewCo issue de la mise en commun des activités de Leasys et de Free2Move Lease et détenue à parité par CA Consumer Finance et Stellantis, qui accueillerait les activités d’ALD au Portugal et de LeasePlan au Luxembourg pour un total d’environ 30 000 véhicules ; et

D’autre part, l’ensemble formé par la reprise par Crédit Agricole Consumer Finance de 100% du capital de FCA Bank et de Drivalia, qui accueillerait les activités d’ALD en Irlande et en Norvège et de LeasePlan en République Tchèque et en Finlande pour un total de plus de 70 000 véhicules.

Cette opération permettrait de consolider le partenariat conclu entre Crédit Agricole Consumer Finance et Stellantis et d’accélérer le développement des deux sociétés dans des pays stratégiques en Europe, en ligne avec les ambitions des deux sociétés de figurer parmi les leaders européens du financement automobile.

La NewCo a pour objectif de porter sa flotte à un million de véhicules d’ici 2026. Ensemble, Leasys et Free2move Lease représentent aujourd’hui une flotte de près de 828 000 véhicules.

CA Consumer Finance a par ailleurs l’ambition de faire de l’ensemble formé par FCA Bank et Drivalia un acteur paneuropéen du financement automobile, de la location et de la mobilité, avec un objectif de 10 milliards d’euros d’encours en 2026.

Stéphane Priami, Directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A en charge des services financiers spécialisés et Directeur Général de Crédit Agricole Consumer Finance a commenté : « L’acquisition de ces six entités, conjointement avec Stellantis, est une opportunité formidable pour nous. Opportunité de sceller notre nouveau partenariat avec Stellantis en regardant ensemble un développement structurant mais aussi opportunité d’accélérer significativement l’atteinte de notre objectif de devenir l’un des leaders européens dans le domaine du leasing et de la mobilité. »

Cette opération aurait un impact positif sur le résultat de Crédit Agricole Consumer Finance, et devrait générer un retour sur investissement en ligne avec la politique Groupe. L’impact sur le ratio de CET1 de Crédit Agricole S.A. au closing de l’opération serait inférieur à 10 points de base.

La réalisation de l’opération, attendue courant 2023, est soumise aux conditions suspensives habituelles en la matière, en particulier la réalisation de l’acquisition de LeasePlan par ALD et l’obtention des approbations réglementaires applicables.

À propos de Crédit Agricole Consumer Finance



Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A., distribue (en France, principalement via sa marque Sofinco) une gamme étendue de crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente (automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes institutions et enseignes de la distribution dans les 19 pays où il est présent, CA Consumer Finance propose à ses partenaires des solutions souples, responsables et adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs clients. L’excellence relationnelle, la responsabilité en proximité et l’engagement sociétal sont les piliers qui font de CA Consumer Finance un groupe qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses 15 millions de clients et de la société. Au 31 décembre 2022, CA Consumer Finance gérait 103 milliards d’euros d’encours de crédit, dont 40 % dans le domaine du financement automobile.

Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com

