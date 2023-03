WENDEL : Wendel lance une émission d’environ 750 M€ d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes de Bureau Veritas à échéance 2026

English French

COMMUNIQUE – 22 MARS 2023

Wendel lance une émission d’environ 750 M€ d’obligations échangeables en actions ordinaires existantes de Bureau Veritas à échéance 2026

Émission d’ obligation s échangeable s en actions Bureau Veritas pour un montant nominal d’environ 750 M€ avec une prime de 25 % au-dessus du cours de référence de l’action

Wendel réaffirme son plein soutien à la stratégie de Bureau Veritas

Paris, le 22 mars 2023

Wendel (l’« Émetteur »), qui détient 35,5% du capital social et 51,7% des droits de vote de Bureau Veritas, annonce son intention de procéder à l’émission d’obligations échangeables en actions Bureau Veritas (les « Actions »).

Confiant dans le potentiel d’appréciation du cours de l’action Bureau Veritas, Wendel souhaite conserver une exposition significative au titre Bureau Veritas et a décidé de lancer l’émission d’obligations échangeables en Actions pour un montant nominal d’environ 750 M€ (les « Obligations »), comme source efficace de financement.

À l’issue de cette émission d’Obligations, Wendel conservera le contrôle de Bureau Veritas et continuera de travailler en étroite collaboration avec l’équipe de direction sur sa stratégie. Dans le cas où les Obligations seraient échangées en totalité à maturité, Wendel conservera une participation d’environ 30,6% du capital et d’environ 46,1% des droits de vote de Bureau Veritas. Ce niveau de détention permettra à Wendel de rester un actionnaire significatif de Bureau Veritas.

Les Obligations auront une échéance de 3 ans, sauf en cas de remboursement anticipé, d’échange ou de rachat et annulation. Il est prévu que les Obligations portent intérêt à un taux annuel compris entre 2,125% et 2,875%, payable annuellement à terme échu le 27 mars de chaque année, à compter du 27 mars 2024. Les Obligations seront offertes à un prix d’émission de 100% du pair et, à moins qu'elles n'aient été préalablement remboursées, échangées, ou rachetées et annulées, seront remboursées au pair à l’échéance le 27 mars 2026 (la « Date d’Échéance »). Il est prévu que le prix initial d’échange soit fixé à une prime de 25% au-dessus du cours de référence de l’action, correspondant à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action (le « VWAP ») constatés sur Euronext Paris entre le lancement de l’émission le 22 mars 2023 (la « Date de Lancement ») et la fixation des modalités définitives ce même jour.

Les Obligations feront uniquement l’objet d’une offre à des investisseurs qualifiés uniquement, tels que définis à l’article 2(e) du Règlement 2017/1129, tel qu’ amendé (le « Règlement Prospectus »), conformément à l'article L. 411-2, 1° du Code monétaire et financier en France et hors de France (à l’exception des États-Unis d’Amérique, du Canada (à l’exception de la province de l’Ontario), de l’Australie, de l’Afrique du Sud et du Japon), sans offre au public (autre qu’à des investisseurs qualifiés) dans un quelconque pays (y compris la France).

Les modalités définitives et les conditions des Obligations (les « Termes et Conditions ») seront déterminées à l’issue de la construction du livre d’ordres. Le règlement-livraison des Obligations devrait intervenir le 27 mars 2023 (la « Date d’Émission »).

Wendel envisage d’utiliser le produit de cette émission pour financer ses besoins généraux et pour diversifier ses sources de financement.

Wendel a convenu d’un engagement d’abstention à compter de la fixation du prix des Obligations et jusqu’à 90 jours après la Date d’Émission, sous réserve de certaines exceptions.

Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, a déclaré :

« Avec l’émission de cette obligation échangeable, Wendel saisit l’opportunité de profiter des conditions de financement attractives sur les marchés equity-linked afin d’optimiser ses sources de financement et d’implémenter une gestion active de son portefeuille. La semaine dernière, nous avons annoncé notre intention d’investir environ 2 milliards d’euros dans les deux prochaines années, tout en optimisant la flexibilité financière de Wendel. Cette opération nous permet de garder une exposition à la hausse du cours de Bureau Veritas, étant persuadés de son potentiel d’appréciation. Wendel continuera d’apporter son soutien actif à l’équipe de management de Bureau Veritas en vue de poursuivre sa création de valeur. »

Caractéristiques principales des Obligations :

Montant total de l’émission Environ 750 M€ Maturité1 3,0 ans / 27 mars 2026 Prix d’émission / de rachat 100,0 % Prime d’Échange2 25% Rendement actuariel brut annuel 2,125 – 2,875% Coupon 2,125 –2,875% par année, payable annuellement Montant Nominal 100 000 € pour chaque Obligation Période d’exercice du droit à l’échange3 À partir du 41ème jour après la Date d’Émission jusqu’au 30ème jour de bourse précédant la Date d’Échéance Ratio d’échange4 Montant Nominal divisé par le Prix d’Échange en vigueur Date d’Émission 27 mars 2023 Cotation Marché Euronext AccessTM d’Euronext Paris

L'émission des Obligations sera dirigée par Goldman Sachs Bank Europe SE et BNP Paribas en qualité de teneurs de livre associés. Goldman Sachs Bank Europe SE agit en tant que seul Coordinateur Global de l’opération. Crédit Agricole CIB agit en tant que Co-Manager.

1 Les Obligations seront remboursées au pair à la Date d’Échéance, sous réserve de la décision de Wendel de remettre des actions Bureau Veritas existantes, et le cas échéant, un montant additionnel en numéraire. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Wendel sous certaines conditions. Par ailleurs, les porteurs d’Obligations pourront demander le remboursement anticipé des Obligations en cas de changement de contrôle déclenchant un événement de déclassement de Wendel ou dans le cas de changement de contrôle ou de retrait de la cotation de Bureau Veritas, sous réserve de certaines conditions comme défini dans les Termes et Conditions.

2 Prime d’échange au-dessus de la moyenne pondérée par les volumes des cours de l’action constatés sur Euronext Paris entre la Date de Lancement et la fixation des modalités définitives ce même jour.

3 Les porteurs d’Obligations pourront exercer le droit à l’échange à tout moment pendant la période allant (et incluant) du 41eme jour après la Date d’Emission jusqu’au (et incluant) le 30ème jour de bourse précédant la Date d’échéance ou le cas échéant jusqu’au 10eme jour ouvré précédent la date de remboursement anticipé

4 Sous réserve d’ajustements ultérieurs tels que décrit dans les Termes et Conditions des obligations. En cas d’exercice de leurs droits à l’attribution d’actions, les porteurs d’Obligations recevront, au choix de Wendel, soit un montant en numéraire, soit un montant en numéraire et un montant payable en Actions, soit uniquement des Actions.

