Sidetrade transfert son contrat de liquidité à Oddo BHF

Sidetrade , plateforme d’Intelligence Artificielle dédiée à la sécurisation et la génération du cashflow des entreprises, annonce la conclusion d’un nouveau contrat de liquidité conforme à la charte Amafi avec Oddo BHF.

Ce contrat prend effet à partir du 22 mars 2023 et été conclu conformément la décision de l'AMF n° 2021-01 du 22 juin 2021 renouvelant la mise en œuvre des contrats de liquidité sur titres de capital en tant que pratique de marché admise.



Bilan du précèdent contrat de liquidité avec TP ICAP (Europe)

Le précédent contrat de liquidité de Sidetrade s’est terminé le 21 mars 2023. A cette date, le compte de liquidité détenait :

Nombre d’actions : 2 609

Solde en espèces : 228 564,16 €

Au 30 décembre 2022, le bilan avait révélé que le compte de liquidité détenait :

Nombre d’actions : 2 085

Solde en espèces : 306 328,27 €

Mise en œuvre d’un nouveau contrat de liquidité avec Oddo BHF

Le 22 mars 2023 pour la mise en œuvre du nouveau contrat de liquidité confié à Oddo BHF, société de bourse et banque d'affaires européenne, Sidetrade a affecté les moyens suivants :

Nombre d’actions : 2 609 actions transférées du contrat précédent

Solde en espèces : 228 564,16 euros transférés du contrat précédent

* Les situations ou conditions conduisant à la suspension ou à la cessation du contrat de liquidité, mentionnées dans le contrat de liquidité, sont les suivantes :

Suspension du contrat : dans les conditions visées à l’article 5 de la décision AMF susvisée. Résiliation du contrat : à l’issue des 6 premiers mois de la première année, le contrat est résiliable à tout moment par l’émetteur, avec un préavis de 15 jours dans les conditions de clôture du compte de liquidité prévues au contrat de liquidité. Par l’animateur, avec un préavis de 15 jours : le contrat est de plein droit résilié lorsque les parties ne peuvent, dans la situation prévue à l’article 3.4 (équilibre du compte de liquidité), se mettre d’accord sur les suites à donner au contrat. Par l’animateur lorsque le contrat de Liquidity Provider qui lie l’Animateur à Euronext Paris est résilié.





