BW Ideol entre en négociation exclusive pour lever 40 millions d’euros auprès d’ADEME Investissement afin de co-financer la croissance de ses activités de développement

English French

BW Ideol AS, l’un des leaders mondiaux de l'éolien flottant, et ADEME Investissement, outil public français de financement de projets innovants d'infrastructures, sont entrés en négociation exclusive afin de lever 40 millions d'euros auprès d’ADEME Investissement. Ce financement doit permettre à BW Ideol d’accélérer la croissance de ses activités de développement de projets éoliens flottants à travers le monde.

Principaux termes de la transaction :

Création d'une filiale pour l'ensemble des activités de co-développement de BW Ideol ("BW Ideol Projects Company" ou "DevCo")

Investissement initial de 16,7 millions d'euros par ADEME Investissement

Apports complémentaires en capital par ADEME Investissement pour un total de 23,3 millions d'euros en réponse à de futurs appels de fonds qui seront financés conjointement avec BW Ideol

Valorisation post-money de la filiale à 72 millions d'euros (au moment de l’apport initial)

Filiale DevCo détenue à 76,6 % par BW Ideol et à 23,4 % par ADEME Investissement (au moment de l’apport initial)

Contrat de service annuel payé à BW Ideol pour couvrir les coûts de gestion de la filiale DevCo

Selon les termes de l'accord, BW Ideol transférera son portefeuille de projets de co-développement à cette filiale nouvellement créée, DevCo, sous réserve de l'approbation des partenaires des projets en cours de développement et des autorités en charge des appels d'offres auxquels BW Ideol participe déjà. ADEME Investissement apportera 40 millions d'euros de fonds propres dans la filiale DevCo par le biais d'augmentations de capital. Un apport initial de 16,7 millions d'euros sera effectué par ADEME Investissement. D'autres apports en capital seront effectués dans le cadre d’appels de fonds spécifiques aux projets en cours et à venir.

A la suite de l’apport initial par Ademe Investissement, BW Ideol détiendra 76,6 % de DevCo, portant la valorisation post-money de l’entité nouvellement créée à environ 72 millions d'euros. La part de détention d’ADEME Investissement augmentera à mesure de ses apports complémentaires en réponse à des appels de fonds qui seront financés conjointement avec BW Ideol. En vertu de l'accord, BW Ideol sera responsable de la gestion de la filiale DevCo dans le cadre d'un contrat de services. Lorsque tous les appels de fonds auront été effectués, ADEME Investissement et BW Ideol auront chacun investi 40 millions d'euros dans la filiale DevCo.

Une période d'exclusivité de deux mois a été accordée à ADEME Investissement pour finaliser cette transaction, avec l'objectif de réaliser une clôture et l’apport initial d'ici à la fin du deuxième trimestre 2023, sous réserve des négociations finales et de l'approbation par les organes décisionnels respectifs de BW Ideol et d'ADEME Investissement.

BW Ideol conservera l’entière propriété de ses autres activités commerciales et de ses actifs stratégiques, à savoir:

sa technologie et sa propriété intellectuelle ainsi que son savoir-faire,

ses activités EPCI (Engineering, Procurement, Construction & Installation) pour les flotteurs et l'exclusivité avec le port d'Ardersier en Écosse pour la création d’une ligne de production de flotteurs,

le démonstrateur Floatgen,

la participation au projet EolMed,

toutes les équipes, dont l'ingénierie, le développement commercial, l'exécution des projets, la supply chain et la recherche & développement.

"En complément de cet accord avec ADEME Investissement, nous avons signé aujourd’hui un prêt d'actionnaire de 12 millions d'euros avec BW Offshore et Noria. Ces deux transactions vont nous permettre de financer la mise en œuvre de notre plan de développement pour les 12 prochains mois, et ce sans dilution pour nos actionnaires actuels" a déclaré Paul de la Guérivière, PDG de BW Ideol.

A propos de BW Ideol

BW Ideol est un leader du marché de l’éolien en mer flottant avec plus de 12 ans d'expérience dans la conception, l'exécution et le développement de projets éoliens flottants basés sur la technologie brevetée Damping Pool ® et les capacités d'ingénierie d’Ideol SA. La société a une stratégie de croissance à deux volets, d’une part en tant que fournisseur de technologie, d’exécution de projet et de services d’exploitation et de maintenance des fondations flottantes, et d’autre part en tant que développeur et copropriétaire de fermes éoliennes flottantes. BW Ideol dispose de deux éoliennes en mer flottantes en service (en France et au Japon), d’un important portefeuille de projets dont 1GW en développement en Ecosse, et s'appuie sur la vaste expérience de BW Offshore dans le développement et l'exploitation de systèmes de production d'énergie offshore.

Pour plus d’informations : www.bw-ideol.com

A propos d’ADEME Investissement

ADEME Investissement a été créée en décembre 2018 dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir et désormais intégré à France 2030, piloté par le secrétariat général pour l’investissement. Société détenue à 100 % par l’État, elle vise à financer en fonds propres des projets innovants d’infrastructures dans le domaine de la transition énergétique et écologique aux côtés d’acteurs privés. Sa vocation est de pallier les difficultés de financement des unités dites de « premières commerciales ». Elle est dotée d’une enveloppe de 400 millions d’euros. Pour en savoir plus : https://www.ademe-investissement.fr/



A propos de France 2030

Le plan d’investissement France 2030

Traduit une double ambition : transformer durablement des secteurs clefs de notre économie (santé, énergie, automobile, aéronautique ou encore espace) par l’innovation technologique, et positionner la France non pas seulement en acteur, mais bien en leader du monde de demain. De la recherche fondamentale, à l’émergence d’une idée jusqu’à la production d’un produit ou service nouveau, France 2030 soutient tout le cycle de vie de l’innovation jusqu’à son industrialisation.

Est inédit par son ampleur : 54 Md€ seront investis pour que nos entreprises, nos universités, nos organismes de recherche, réussissent pleinement leurs transitions dans ces filières stratégiques. L’enjeu : leur permettre de répondre de manière compétitive aux défis écologiques et d’attractivité du monde qui vient, et faire émerger les futurs champions de nos filières d’excellence. France 2030 est défini par deux objectifs transversaux consistant à consacrer 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, et 50% à des acteurs émergents, porteurs d’innovation sans dépenses défavorables à l’environnement (au sens du principe Do No Significant Harm).

Sera mis en œuvre collectivement : pensé et déployé en concertation avec les acteurs économiques, académiques, locaux et européens pour en déterminer les orientations stratégiques et les actions phares. Les porteurs de projets sont invités à déposer leur dossier via des procédures ouvertes, exigeantes et sélectives pour bénéficier de l’accompagnement de l’État.

Est piloté par le Secrétariat général pour l’investissement pour le compte de la Première ministre et mis en œuvre par l’Agence de la transition écologique (ADEME), l’Agence nationale de la recherche (ANR), Bpifrance et la Banque des Territoires.

Ces informations sont considérées comme privilégiées conformément au règlement de l'UE sur les abus de marché et sont soumises à des exigences de divulgation conformément à la section 5-12 du Norwegian Securities Trading Act. Cette annonce a été publiée par Marie Bayard-Lenoir, responsable de la communication chez BW Ideol, le 22 mars à 12h15 CET.