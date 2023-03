English Danish

22. marts 2023

NORDIC SHIPHOLDING A/S i likvidation

Selskabsmeddelelse: 1/2023



Offentliggjort via NASDAQ OMX den 22. marts 2023





Nordic Shipholding A/S I likvidation – Årsrapport 2022

Efter salg og aflevering af de tilbageværende tre skibe Nordic Anne, Nordic Agnetha og Nordic Amy i henholdsvis februar, marts og april 2022, blev det i december 2022 besluttet at afvikle selskabet og koncernen i en solvent likvidation.

Koncernens og selskabets resultat er påvirket af afviklingen af de tilbageværende aktiviteter og den igangværende likvidation.

Der henvises til halvårsrapporten for 1. halvår 2022, som offentliggjort den 24. august 2022, for yderligerlige oplysninger om selskabets aktiviteter i denne periode. I andet halvår af 2022 blev det finansielle resultat påvirket af administrationsomkostninger og reguleringer i relation til selskabets tidligere aktiviteter.

Med tilsagn om fortsat støtte fra selskabets hovedaktionær, Nordic Maritime S.á.r.l., indkaldte bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling den 23. december 2022. Den ekstraordinære generalforsamling blev indkaldt med henblik på at træffe beslutning om, at selskabet indledte en frivillig solvent likvidation. Det forventes ikke der vil være udlodning til aktionærerne ved afslutningen af likvidationen.

For at muliggøre en solvent likvidation har selskabets hovedaktionær givet tilsagn om at eftergive den nødvendige del af de lån som hovedaktionæren har ydet til koncernen. Det er forventet, at selskabet og datterselskabernes samlede kontantbeholdning er tilstrækkelig til at dække de forventede likvidationsomkostninger, og betaling af alle andre kreditorer end lånet fra selskabets hovedaktionær. Overskydende likviditet vil blive anvendt til tilbagebetaling af hovedaktionærlånet, og hovedaktionæren eftergiver efterfølgende den udestående gæld. Det forventes, at likvidationen vil være afsluttet inden udgangen af 2023.

Som resultat af beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling den 23. december 2022 om at likvidere selskabet gennem en frivillig solvent likvidation, fratrådte bestyrelsen og direktionen, selskabets navn blev ændret til ”Nordic Shipholding A/S i likvidation”, og selskabets tegningsregel blev ændret til ”Selskabet tegnes af likvidator”. Herudover blev Louise Celia Korpela, Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V, udpeget som likvidator.



På indeværende tidspunkt forløber likvidationen som planlagt.

Henset til selskabets begrænsede aktiviteter er det af omkostningsmæssige grunde besluttet ikke at udarbejde og offentliggøre kvartalsrapporter for regnskabsåret 2023.





For yderligere information venligst kontakt:

Louise Celia Korpela, likvidator, Nordic Shipholding A/S I likivdation: +45 39 29 10 00

Vedhæftet fil