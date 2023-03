La Société canadienne de la SLA et la Fondation Brain Canada investissent plus de 1,4 million de dollars dans des subventions de recherche sur la SLA

TORONTO, 22 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Société canadienne de la SLA et la Fondation Brain Canada allient leurs forces pour investir dans les découvertes et les traitements de pointe de sclérose latérale amyotrophique (SLA). Ensemble, et grâce au soutien du Fonds Dr Jean-Pierre Canuel – SLA Québec, 1 475 000 $ seront consacrés à neuf bourses de découvertes. Ce programme soutien des projets visant à identifier les causes de SLA, les traitements de la SLA ou des maladies neurologiques connexes, ainsi que les moyens de maximiser les fonctions, de minimiser les handicaps et d'optimiser la qualité de vie des personnes et des familles vivant avec SLA.



« Le programme de bourse de découvertes continue de soutenir la recherche canadienne essentielle contribuant à l'effort mondial de compréhension et de traitement de la SLA. Au cours des 15 dernières années, de nombreuses découvertes faites grâce à ces fonds ont servi de base à des études qui ont un impact sur les humains aujourd'hui, que ce soit à travers des essais cliniques ou des initiatives cruciales comme CAPTURE SLA », a déclaré le Dr David Taylor, vice-président de la recherche et des partenariats stratégiques de la Société canadienne de la SLA.

« Ces neufs projets de pointe menés par des équipes de partout au Canada contribuent à la découverte scientifique à l'échelle mondiale », affirme la présidente et PDG de la Fondation Brain Canada, la Dre Viviane Poupon. « Notre partenariat unique avec la Société canadienne de la SLA pourrait permettre d'améliorer le diagnostic et le traitement des personnes vivant avec la SLA, et nous en sommes très fiers ».

Les bourses de découverte rassemblent des équipes de recherche multidisciplinaires pour étudier des aspects cruciaux des processus pathologiques et des soins cliniques. Les projets ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus compétitif d'évaluation par les pairs, au cours duquel des experts internationaux de la SLA ont examiné le mérite du candidat, la qualité du projet et le potentiel d'avancement dans la recherche sur la SLA. En 2022, le programme de bourse de découvertes a introduit deux opportunités de financement de 300 000 $, une augmentation à partir des projets supplémentaires financés à 125 000 $, dans le cadre des efforts du partenariat pour soutenir des projets plus ambitieux.

Résumé des bourses de découverte 2022

Est-ce que cette procédure de routine peu coûteuse peut avoir un effet neuroprotecteur dans la SLA?

Le Dr Carlos Rodrigo Camara-Lemarroy de l'Université de Calgary, en collaboration avec le Dr Minh Dang Nguyen de l'Université de Calgary et le Dr Deepak Kaushik de Memorial University à Terre-Neuve, a reçu 125 000 $.

Est-ce que ce nouveau modèle de souris pourrait aider à comprendre le rôle potentiel des rétrovirus dans la SLA et conduire à de nouveaux traitements?

La Dre Renée Douville de l'Université de Winnipeg, en collaboration avec le Dr Jody Haigh de l'Université de Manitoba et le Dr Domenico Di Curzio du Centre de recherche Albrechtsen de l'Hôpital St-Boniface, a reçu 125 000 $

Est-ce que ce nouveau modèle de culture cellulaire en 3D pourrait aider les chercheurs à mieux prédire la progression de la maladie dans la SLA?

Le Dr Thomas M. Durcan de Le Neuro (Institut-Hôpital neurologique de Montréal) de l'Université McGill, en collaboration avec le Dr Yasser Iturria-Medina de l'Université McGill, a reçu 125 000 $

Est-ce que la protection de l'axone pourrait représenter une stratégie de traitement prometteuse pour la SLA?

En partenariat avec le Fonds Dr Jean-Pierre Canuel – SLA Québec et la Fondation Brain Canada, le Dr Alex Parker du Centre de recherche du Chum de l'Université de Montréal, en collaboration avec le Dr Gary Armstrong de l'Université McGill, a reçu 300 000 $

Est-ce que l'étude des protéines de la jonction neuromusculaire pourrait contribuer au développement de biomarqueurs essentiels?

Le Dr Richard Robitaille de l'Université de Montréal, en collaboration avec la Dre Danielle Arbour et la Dre Roberta Piovesana de l'Université de Montréal et le Dr Robert Bowser de Barrow Neurological Institute, a reçu 300 000 $

Est-ce que l'amélioration des mécanismes d'élimination des protéines toxiques dans les motoneurones pourrait devenir une future stratégie de traitement?

Le Dr Gary S. Shaw de Western University, en collaboration avec le Dr Martin Duennwald de Western University et la Dre Elizabeth Meiering de l'Université de Waterloo, a reçu 125 000 $

Est-ce que les méthodes informatiques peuvent aider à la conception d'anticorps clés pour le diagnostic et le traitement de la SLA?

La Dre Maria Stepanova, en collaboration avec le Dr Holger Wille de l'Université d'Alberta, a reçu 125 000 $

Quel rôle joue sa protéine sœur dans la restauration des niveaux de la G3BP1 en tant que stratégie potentielle de traitement de la SLA?

La Dre Christine Vande Velde du Centre de recherche du Chum de l'Université de Montréal, en collaboration avec la Dre Marlene Oeffinger de l'Institut de recherches cliniques de Montréal (IRCM), a reçu 125 000 $

Est-ce que cette nouvelle façon d'observer certaines protéines protectrices permettra de mieux expliquer leur rôle dans la SLA?

La Dre Maria Vera Ugalde, en collaboration avec la Dre Heather D. Durham de l'Université McGill, a reçu 125 000 $

Le financement d'une bourse de découvertes a été rendu possible grâce au Fonds Dr Jean-Pierre Canuel – SLA Québec, qui a généreusement contribué 150 000 $ à la Société canadienne de la SLA, somme égalée par la Fondation Brain Canada à travers le Fonds canadien de recherche sur le cerveau (FCRC).

Le FCRC est un accord novateur entre le gouvernement du Canada (par l'intermédiaire de Santé Canada) et la Fondation Brain Canada, qui accroît le soutien des Canadiens à la recherche sur le cerveau et élargit l'espace philanthropique pour la financer afin d'obtenir un impact optimal. À ce jour, Santé Canada a investi plus de 145 millions de dollars dans la recherche sur le cerveau par l'entremise du FCRC, somme égalée par la Fondation Brain Canada et ses donateurs et partenaires.

À propos de la Société canadienne de la SLA et de son programme de recherche

La Société canadienne de la SLA s'efforce de changer la vie des personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique, une maladie implacable et actuellement terminale.



Ancrés et informés dans la communauté canadienne de la SLA, nous répondons au besoin urgent non satisfait de traitements qui changent la vie en investissant dans des recherches de haute qualité qui alimenteront la découverte scientifique et en engageant l'industrie, en soutenant une capacité clinique accrue et en plaidant pour un accès à des traitements équitables, abordables et rapides à des thérapies éprouvées.

En répondant à un énorme besoin de connaissances, de sensibilisation et d'éducation actuelles et crédibles sur la SLA, nous donnons aux Canadiens atteints de SLA des moyens de s'orienter dans les réalités actuelles de la SLA, d'être des consommateurs informés sur la SLA, et de plaider efficacement en faveur du changement.

Par l'entremise de son programme de recherche, la Société canadienne de la SLA finance des bourses de recherche examinées par les pairs, favorise la collaboration et le développement de nouveaux moyens au sein de la communauté de chercheurs et de cliniciens de la SLA au Canada, et finance de nouveaux domaines de recherche dans lesquels la Société est bien positionnée pour avoir un impact. En tant que seule source nationale de financement dédiée à la recherche sur la SLA au Canada, le programme de recherche de la Société canadienne de la SLA vise à accélérer l'impact de la recherche en fournissant un financement aux projets les plus prometteurs sur la SLA qui se concentrent à traduire les découvertes scientifiques en traitements contre la SLA. Nous sommes reconnaissants du soutien de nos donateurs et des contributions des sociétés provinciales de la SLA participantes par le biais de la Marche pour vaincre la SLA.

À propos de la Fondation Brain Canada

La Fondation Brain Canada est un organisme sans but lucratif national qui encourage et soutient l’excellence et l’innovation en recherche en contribuant à changer les paradigmes de la connaissance acquise sur le cerveau au Canada. Elle joue un rôle fédérateur unique et inestimable à l'échelle nationale pour la communauté de la recherche sur le cerveau. Elle rassemble des gens, des laboratoires et des plateformes de partout au pays, de même que des établissements, des organismes et des secteurs afin de promouvoir l'innovation et de favoriser l'interconnexion du système de la recherche sur le cerveau. Le travail de la Fondation Brain Canada permet au Canada d'exceller et d'accroître grandement sa contribution aux efforts mondiaux visant à comprendre le cerveau et les troubles cérébraux. Aidez-nous à financer l'excellence au quotidien, braincanada.ca.

