SATO julkaisi päivitetyn Vihreän rahoituksen viitekehyksen

SATO päivitti vuonna 2020 julkaistua Vihreän rahoituksen viitekehystä vastaamaan ajankohtaisia trendejä ja parhaita käytäntöjä. Vihreän rahoituksen viitekehys keskittyy energiatehokkaisiin kiinteistöihin ja niiden energiatehokkuuden parantamiseen.



Vihreän rahoituksen viitekehys kytkee SATOn vastuullisuustavoitteet yhtiön rahoitusratkaisuihin. Viitekehyksen puitteissa SATO voi laskea liikkeelle vihreitä joukkovelkakirjoja, vihreitä hybridilainoja, yritystodistuksia ja muita lainoja, joilla (uudelleen)rahoitetaan mm. energiatehokkaita rakennuksia, energiatehokkuutta parantavia korjausinvestointeja sekä hankkeita, jotka liittyvät uusiutuvaan energiaan tai jätehuoltoon.



Viitekehys perustuu yhtiön strategiaan ja Vastuullisuusohjelmaan vuosille 2023−2026. SATOn vastuullisuusohjelma koostuu kolmesta osa-alueesta: Kestävä asuminen, hyvinvoivat yhteisöt sekä vastuullisesti kannattava. SATOn tavoitteena on olla vastuullisen vuokra-asumisen edelläkävijä.



Viitekehys perustuu ja on linjassa vihreiden joukkovelkakirjalainojen ja vihreiden lainojen periaatteiden (Green Bond Principles 2021 “GBP”1 ja Green Loan Principles 2021 “GLP”2) kanssa. SATOn neuvonantajana viitekehyksen laatimisessa on toiminut Swedbank. S&P on antanut viitekehykselle riippumattoman, ulkopuolisen arvion. Viitekehys ja S&P:n arvio löytyvät SATOn verkkosivuilta https://www.sato.fi/fi/talous-sijoittajat/rahoitus/vihrea-rahoitus

Luottoluokittaja Standard & Poor’s on antanut SATOlle luottoluokituksen BBB negatiivisin näkymin.



SATO Oyj, Henry Lindqvist, rahoitusjohtaja, p. 050 317 2352, henry.lindqvist@sato.fi

SATO Oyj, Markku Honkasalo, talousjohtaja, p. 050 598 8728, markku.honkasalo@sato.fi



SATO Oyj on vastuullisen vuokra-asumisen asiantuntija ja yksi Suomen suurimmista vuokranantajista. SATO omistaa noin 25 000 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa.



SATOn tavoitteena on tarjota erinomainen asiakaskokemus ja kattavat vuokra-asumisen vaihtoehdot kaupungissa hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja palvelujen äärellä. Edistämme kestävää kehitystä ja toimimme avoimessa vuorovaikutuksessa sidosryhmiemme kanssa. SATO investoi kannattavasti, vastuullisesti ja pitkäjänteisesti. Kasvatamme omaisuuden arvoa investoinnein ja realisoinnein sekä korjaustoiminnalla.



SATO-konsernin liikevaihto vuonna 2022 oli 291,2 miljoonaa euroa, liikevoitto 198,9 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 151,9 miljoonaa euroa. SATOn sijoituskiinteistöjen arvo on noin 5 miljardia euroa. www.sato.fi