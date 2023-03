La réalité virtuelle maintenant complètement intégrée aux processus de soins de l’hôpital

English French

MONTRÉAL, 22 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après avoir mené des recherches pendant quatre ans, l’Hôpital Shriners pour enfants® - Canada intègre définitivement la réalité virtuelle (RV) dans ses processus de soins. Cette technologie interactive permet à l’enfant de s’échapper dans un autre monde et de réduire ainsi l’anxiété et la douleur durant les procédures médicales. Pour visualiser/télécharger la vidéo : https://youtu.be/axaVNiY-ns0 ou https://vimeo.com/804357216

En 2019, l'équipe de recherche en soins infirmiers démarrait une étude qualitative sur l'utilisation de la réalité virtuelle (RV) en milieu hospitalier. L'étude a démontré que 84 % des patients utilisant la RV ont vécu une expérience médicale positive. Les soignants se sont déclarés tout aussi satisfaits et un parent, connaissant l’appréhension de son enfant pour la procédure médicale, a exprimé toute sa gratitude envers la RV. Dans l'ensemble, les enfants qui en ont profité ont signalé un niveau minimal de douleur ou ont carrément déclaré une absence de douleur et d’anxiété.

« Grâce à sa technologie novatrice, l’entreprise Paperplane Therapeutics enrichit l’expérience patient. En tant que gouvernement, on doit appuyer des projets qui, comme celui annoncé aujourd’hui, améliorent la qualité de vie de notre population et des soins qu’elle peut recevoir », souligne Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Grâce à l'appui financier du gouvernement du Québec, notre partenariat avec Paperplane Therapeutics a porté fruit. Notre hôpital est maintenant équipé de quatre casques utilisés par des cliniciens formés à cet effet. Avec ce projet, la réalité virtuelle a déjà soulagé une centaine de patients lors d'insertions intraveineuses, de prélèvements sanguins, d'injections de Botox, de retraits de plâtres, de retrait de broches osseuses et de sutures, de changements de pansements avant et après la chirurgie », explique Argerie Tsimicalis, IA, Ph.D. et chercheuse principale.

L’hôpital a choisi l’entreprise Paperplane Therapeutics pour son expertise dans le développement de thérapies cognitivo-comportementales en réalité virtuelle. « La solution DREAM implantée à l’Hôpital Shriners est cliniquement validée et améliore la gestion de la douleur et de l'anxiété des patients. Cette solution conçue sur mesure s'intègre harmonieusement aux environnements cliniques. Elle peut être utilisée seule ou en complément de thérapies pharmacologiques », souligne Jean-Simon Fortin, p.-d.g. de Paperplane Therapeutics.

« Aujourd’hui, la formation de nos infirmières et infirmiers va bon train dans les différents services, tels que la salle des plâtres, le centre de jour, la clinique préopératoire ou l’unité de soins. Nous sommes fiers d’être parmi les premiers à offrir cette technologie immersive à un nombre toujours croissant de patients », indique Kelly Thorstad, directrice des soins infirmiers et services aux patients.

Avec des efforts soutenus et un engagement à prodiguer aux patients des soins médicaux exempts d’une inutile douleur ou anxiété, l’hôpital devrait être en mesure de proposer la RV à environ 3 500 patients en 2024 et jusqu'à 17 500 patients au cours des 5 prochaines années.

À propos de Paperplane Therapeutics

Paperplane Therapeutics développe et distribue des thérapies cognitivo-comportementales en réalité virtuelle, spécialement conçues et validées cliniquement pour améliorer la gestion de la douleur et de l'anxiété des patients recevant des soins médicaux. Nous proposons des solutions conçues sur mesure pour répondre aux plus hauts standards thérapeutiques et s’intégrer harmonieusement aux environnements cliniques. Elles peuvent être utilisées seules ou en complément des thérapies pharmacologiques standard et révolutionnent la gestion de la douleur et de l’anxiété en milieu clinique.

À propos des Hôpitaux Shriners pour enfants – Canada

Établi à Montréal en 1925, l’Hôpital Shriners pour enfants ─ Canada est le seul établissement canadien au sein de l’important réseau des Hôpitaux Shriners. Hôpital bilingue, il offre des soins orthopédiques ultraspécialisés de courte durée aux enfants du Canada, des États-Unis et du monde. La mission de l’hôpital est de promouvoir la santé et d’offrir traitements et réadaptation aux nourrissons, enfants et jeunes adultes atteints de problèmes orthopédiques et neuromusculaires tels que la scoliose, l'ostéogenèse imparfaite, le pied bot, la dysplasie de la hanche ou encore la paralysie cérébrale.

L’hôpital est engagé envers l’excellence et l’innovation en pratique clinique, en recherche et éducation. Affilié à l’Université McGill, l’hôpital permet aux médecins résidents et aux professionnels de la santé de profiter de ses installations sur le site Glen pour parfaire leur formation et leur expérience. En plus d’offrir un environnement de soins centrés sur les patients et la famille, l'hôpital est, grâce à la télémédecine, aux cliniques de proximité et aux cliniques satellites, présent dans les collectivités du Canada.

