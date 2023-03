Muutub LHV Groupi auditikomitee koosseis

English Estonian

AS-i LHV Group (Group) nõukogu otsustas seoses auditikomitee liikmete läheneva ametiaja lõppemisega ja seniste liikmete sooviavaldustega muuta komitee koosseisu. Nõukogu valis auditikomitee uuteks liikmeteks Raivo Heina ja Verner Uibo alates seniste liikmete Urmas Peikeri ja Kristel Aarna volituste lõppemise hetkest 31.03.2023, tähtajaga 31.03.2026. Ühtlasi pikendas nõukogu olemasoleva auditikomitee liikme Tauno Tats volitusi kuni 31.03.2026.

Verner Uibo töötab finantsjuhi ja juhatuse liikmena järgmise põlvkonna asutajatele tuge pakkuvas investeerimisettevõttes Plural Estonia OÜ. Kuni 2022. aasta septembrini oli Verner Uibo AS-i PricewaterhouseCoopers finantsauditi osakonna juhtivaudiitor, teenindades 16-aasta jooksul nii erinevaid finantssektori ettevõtteid kui ka teisi suurettevõtteid. Verner Uibo on juhatuse liige äriühingutes TriVer Konsultatsioonid OÜ ja MAOLEN OÜ. Verner Uibo ega temaga seotud isikud ei oma Groupi aktsiaid.

Raivo Hein on Groupi nõukogu liige aastast 2010. Ta kuulub samast ajast ka Groupi tütarettevõtte AS LHV Pank nõukogusse. Lisaks on Raivo Hein nõukogu liige AS-is Puumarket, omanik ning juhatuse liige OÜ-s Kakssada Kakskümmend Volti, juhatuse liige MTÜ-s Pärtli ja OÜ-s Saarte Sillad ning lisaks veel mitmetes isiklike investeeringute juhtimiseks loodud ettevõtetes. Raivo Heina ja temaga seotud isikute ja temaga seotud ettevõtete omanduses on 5 457 380 Groupi aktsiat.

Tauno Tats on Groupi nõukogu liige aastast 2013. Ühtlasi kuulub ta EfTEN Kinnisvarafond AS-i, AS-i Ecomet Invest ja OÜ Eesti Killustik nõukogusse ning Ammende Hotell OÜ, MTÜ Plate torn ja Õueala OÜ juhatusse. Ta on ka Ambient Sound Investments OÜ juhatuse liige ja üks omanikest ning samuti viimati mainitud ettevõtte investeeringute juhtimiseks asutatud ettevõtete juhatuse liige. Tauno Tats ei oma Groupi aktsiaid. Temaga seotud ettevõte Ambient Sound Investments OÜ omab 10 828 210 Groupi aktsiat.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus ja LHV Kindlustus. Grupi ettevõtetes töötab üle 910 inimese. LHV pangateenuseid kasutab veebruari lõpu seisuga 387 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 130 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 155 000 klienti. LHV Ühendkuningriigi filiaal pakub panganduse taristut enam kui 200 rahvusvahelisele finantsteenuste ettevõttele, mille kaudu jõuavad LHV makseteenused klientideni üle terve maailma.





Priit Rum

LHV kommunikatsioonijuht

Telefon: 502 0786

E-post: priit.rum@lhv.ee