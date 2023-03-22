全球投資顧問 ROSEN 鼓勵 Amgen Inc. 的投資者在對 AMGN 提起證券集體訴訟的重要截止日期之前聘請律師

紐約, March 22, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益法律事務所 Rosen Law Firm 提醒於 2020 年 7 月 29 日至 2022 年 4 月 27 日期間（含上述兩日期，簡稱「集體訴訟期」）購買 Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN) 普通股之人士，請謹記截止日期為 2023 年 5 月 12 日。



影響：如果您在集體訴訟期間購買了 Amgen 證券，您可能有權獲得賠償，並透過勝訴酬金約款，而毋須支付任何自付費用或成本。

下一步行動：如欲參與 Amgen 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13114 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。如果您希望擔任首席原告，請務必於 2023 年 5 月 12 日前向法院提出申請。首席原告是集體訴訟中代表其他成員主導訴訟的代表方。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，發佈通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，被告在整個集體訴訟期間作出了虛假和 / 或誤導性陳述及 / 或未披露如下事項：(1) 美國政府聲稱 Amgen 在 2010年、2011 年和 2012 年的納稅年度欠下 30 多億美元的稅款；(2) 美國政府聲稱 Amgen 在 2013 年、2014 年和 2015 年的納稅年度欠下 50 多億美元的稅款；(3) 美國政府可能會聲稱 Amgen 對美國政府的欠款比投資者所認為的要多很多，因為公司在隨後的納稅年度對其美國和波多黎各業務採用了相同的利潤分配方法；(4) Amgen 未對未清償稅款進行充分計提；(5) Amgen 未遵守 ASC 450 和其他有關編制定期報告的規定。以及 (6) Amgen 拒絕支付美國政府要求的稅款，使公司面臨美國國稅局施加嚴重財政處罰的巨大風險。當真正的細節進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受了損失。

如欲參與 Amgen 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=13114 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

上述集體訴訟尚未得到認證。在集體訴訟獲得認證之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以繼續作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額與其是否擔任首席原告無關。

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