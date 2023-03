Uddrag fra generalforsamling afholdt den 22. marts 2023 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Bestyrelsesformand for Investeringsforeningen Jyske Invest, Hans Frimor, fortalte i sin beretning bl.a., at der i 2022 havde været et samlet underskud på 4.124 mio. kr. i foreningen. Formuen pr. ultimo 2022 udgjorde 25.788 mio. kr.

Generalforsamlingen godkendte foreningens årsrapport for 2022 herunder bestyrelsens honorar.

Følgende udbytteprocenter blev vedtaget for de udloddende afdelinger og andelsklasser, der er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen A/S:

Afdelings-/andelsklassenavn Udbytte pr. bevis Jyske Invest Korte Obligationer* 0,00 Jyske Invest Lange Obligationer* 0,00 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder* 0,00 Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta* 0,00 Jyske Invest Virksomhedsobligationer* 0,30 Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL 0,60 Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer* 0,00 Jyske Invest Obligationer og Aktier KL 0,00 Jyske Invest Bæredygtige Aktier KL 0,60 Jyske Invest Aktier Lav Volatilitet KL 4,50 Jyske Invest Nye Aktiemarkeder KL 0,00 Jyske Invest Fjernøsten Aktier SRI KL 1,30

*andelsklasse

Forslag fra bestyrelsen

Vedtægtsændringer

Generalforsamlingen godkendte at ændre vedtægter i Investeringsforeningen Jyske Invest vedrørende følgende:

I §§ 6, stk. 1 og 2 slettes ”præmieobligationer eller”, da det ikke længere er relevant med et forbud mod investering i dem. I §§ 6, stk. 1-10 slettes ”Afdelingen kan investere i konverterbare obligationer.” I § 6, stk. 10 slettes ”Pantebreve med pant i fast ejendom.” I §§ 6, stk. 3, 11, 13 og 14 fjernes punktopstillingen. I § 6, stk. 14 ændres ”Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i: * Fjernøstlige aktier, excl. Japan.” til ”Afdelingens midler skal fortrinsvis investeres i aktier på Fjernøstens nye aktiemarkeder.”

Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at foretage de ændringer, som måtte være nødvendige for at opnå myndighedernes godkendelse af ovennævnte forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen og revisorer

Bestyrelsen blev genvalgt.

Som revisor blev EY Godkendt Revisionspartnerselskab valgt.





